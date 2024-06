Neues aus der Promiwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 27.06.24 | Überblick

Söder singt bei «Inas Nacht» und sagt «Kubicki würde ich nix abkaufen»

HAMBURG: Als erster Ministerpräsident lässt sich Bayerns Regierungschef Markus Söder (57) in der Hamburger Late-Night-Show «Inas Nacht» blicken. Minister, Bundestags-Vizes habe man schon als Gast gehabt, aber Söder sei «der erste Ministerpräsident, der sich bei «Inas Nacht» mal ganz anders durchchecken lässt», postete die NDR-Show bei Facebook, wo Ausschnitte zu sehen waren, in denen der CSU-Politiker singt, sich zu seiner Jugend äußert und Moderatorin Ina Müller (58) das Du anbietet, weil er der «optisch Ältere» sei. Auf die Frage, wem er einen Gebrauchtwagen abkaufen würde, antwortete Markus Söder laut NDR-Mitteilung: «Dem Kubicki würde ich nix abkaufen. Ich glaub', der Robert Habeck ist seriös. Beim Christian Lindner könnt' ich mir den Porsche nicht leisten, den er verkaufen will.»

Sophia Thiel: Wieder Essstörungen und depressive Phasen

BERLIN: Fitnessinfluencerin Sophia Thiel ist wie sie sagt nach der Teilnahme bei «Let's Dance» emotional eingebrochen. «Ich hatte auch leider wieder Fressattacken und geriet durch den Kontrollverlust in eine depressive Phase», sagte die 29-Jährige im Interview des «Spiegels». Sie habe eine Pause gebraucht und sich aus den sozialen Medien zurückgezogen. Thiel war zusammen mit Profitänzer Alexandru Ionel im April in der siebten Folge aus der RTL-Tanzshow «Let's Dance» ausgeschieden. Anschließend habe sie zunächst gedacht, jetzt habe sie zumindest wieder mehr Zeit. «Aber als ich nach Berlin zurückkam, ging es mir auf einmal gar nicht gut und ich wurde wieder mit meinen alten Dämonen konfrontiert.» Im Nachhinein sei es absehbar gewesen, dass sie anschließend in ein Loch falle, sagte Thiel dem «Spiegel». «Aber wenn ich mittendrin bin in so einer stressigen Phase, merke ich häufig nicht, was das mit mir macht.»

Schauspieler Sebastian Bezzel: «Ich liebe Flüsse und Bäche»

BERLIN: Schauspieler Sebastian Bezzel (53) ist gerne in der Natur unterwegs und hat dabei eine Vorliebe für Flüsse und Bäche. «Also ich finde wirklich, wenn man in der Natur an einem Bach sitzt oder einfach nur seine Haxen, also seine Beine, reinhängen lässt - es gibt nichts Schöneres», sagte Bezzel in einem ARD-Interview. Der aus den «Eberhoferkrimis» bekannte Schauspieler lebt in Hamburg, ist aber in Bayern aufgewachsen. «Ich habe lange in München gelebt, auch - der Eisbach, wenn man da geschwommen ist, oder überhaupt in einem Fluss schwimmen, macht total Spaß.» Das sei für ihn schöner, als in ein Schwimmbad zu gehen. Mit seiner Naturverbundenheit und Begeisterung für das Wasser engagiert sich der Schauspieler als Botschafter bei der ARD-Mitmachaktion #unsereFlüsse. Bei der im Mai gestarteten Aktion sind bundesweit Menschen dazu aufgerufen, für die Wissenschaft in die Natur zu gehen und nachzuschauen, wie es den Gewässern geht.

Paris Hilton spricht vor US-Kongress über Missbrauch

WASHINGTON: US-Realitystar Paris Hilton hat im Kongress in Washington strengere Regeln im Kampf gegen Missbrauch in Jugendeinrichtungen gefordert - und dabei ihre eigenen Missbrauchserfahrungen an derartigen Orten beschrieben. «Als ich 16 Jahre alt war, wurde ich mitten in der Nacht aus meinem Bett gezerrt und in einen anderen Bundesstaat gebracht, in die erste von vier stationären Jugendhilfeeinrichtungen», berichtete die 43-Jährige am Mittwoch (Ortszeit) laut US-Medien vor einem Ausschuss des Repräsentantenhauses. «Diese Programme versprachen Heilung, Wachstum und Unterstützung.» Stattdessen aber durfte Hilton zwei Jahre lang weder frei sprechen noch sich frei bewegen, berichtete demnach die zweifache Mutter. Ihre Eltern wussten von alldem nichts, erzählte Hilton weiter. Sie seien getäuscht worden von den Betreibern der Einrichtungen - von einer «gewinnorientierten Industrie», wie Hilton sagte. Dabei handelt es sich unter anderem um Einrichtungen für problembehaftete Teenager.