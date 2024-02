Neues aus der Promiwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 01.02.24 | Überblick

Leute kompakt

Bushido vermisst Berliner Döner und deutsche Brötchen in Dubai

BERLIN: Rapper Bushido lebt seit etwa anderthalb Jahren in Dubai - so einiges aus Deutschland fehlt ihm aber dort. «Ich vermisse den Berliner Döner», sagte der Rapper, der bürgerlich Anis Mohamed Ferchichi heißt, der Deutschen-Presse-Agentur. «Wenn ich in Berlin bin, dann ist es das Erste, was ich tue: Ich fahre sofort zur Dönerbude und hole mir einen Döner.» Es gibt noch mehr, wonach die Familie Sehnsucht hat: «Wir vermissen auch die deutsche Backtradition, die fehlt einem hier schon: Brötchen, Brot, Schwarzbrot.» Auch die deutsche Natur vermisse der 45-Jährige - die Wälder, die Alpen, die beiden Meere. «Das vermisse ich schon alles. Aber nichtsdestotrotz ist es dann ein Preis, den ich gerne für das Leben zahle, das wir hier seit anderthalb Jahren führen dürfen.»

Publikum wirft Felix von Jascheroff aus dem Dschungelcamp (Foto-Handout)

MURWILLUMBAH: Felix von Jascheroff (41) muss dem Dschungel Ade sagen. Der «Gute Zeiten, schlechte Zeiten»-Schauspieler erhielt im Voting die wenigsten Stimmen, verkündete das Moderations-Duo der Show «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» in der Nacht zum Donnerstag. «Ich wusste das, ich wusste, dass das passiert heute», sagte der Schauspieler nach der Entscheidung, über die No Angel Lucy Diakovska (47) bitterlich weinte. Und tatsächlich: Zuvor hatte er in der Folge gesagt, dass er der «Trauerkeks» sei und sich selbst als Nächstes aus der Show wählen würde.

Thriller-Serie «Hijack» mit Idris Elba wird fortgesetzt

LOS ANGELES: Die Thriller-Serie «Hijack» mit dem britischen Hauptdarsteller Idris Elba (51) wird fortgesetzt. Der Streamingdienst Apple TV+ kündigte am Mittwoch (Ortszeit) die zweite Staffel an. Die erste Staffel um eine Passagiermaschine, die auf dem Flug von Dubai nach London entführt wird, war im vorigen Juni angelaufen. Elba («Luther», «Thor: Tag der Entscheidung») spielte darin den Geschäftsmann Sam Nelson, der als Passagier mit den Entführern an Bord verhandelt, um Zeit zu gewinnen und einen Ausweg ohne Blutvergießen zu finden. Die in Echtzeit gedrehte Serie hatte sieben einstündige Folgen. Über den Inhalt der zweiten Staffel wurde zunächst nichts bekannt. «Es ist streng geheim, in welcher Situation sich Sam Nelson diesmal befinden wird, aber ich kann Ihnen versichern, dass wir die Spannung wieder hochhalten werden», sagte Elba in einer Mitteilung.

Travis Kelce: Wünschte, ich könnte mit Taylor zu den Grammys

NEW YORK: NFL-Profi Travis Kelce (34) kann seine Freundin, Superstar Taylor Swift (34), nach eigenen Angaben wegen des anstehenden Superbowls nicht zu den Grammys am kommenden Sonntag begleiten. «Ich wünschte, ich könnte hingehen und Taylor bei den Grammys unterstützen», sagte der Footballspieler am Mittwoch (Ortszeit) in der «Pat McAfee Show». Er wolle dabei «zusehen, wie sie jeden einzelnen Preis, für den sie nominiert ist, gewinnt», erklärte er. Allerdings sei er mit Football-Training eingespannt. «Leider muss ich mich auf diesen großen Super Bowl vorbereiten, der in einer Woche stattfindet.»