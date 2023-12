Neues aus der Promiwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 28.12.23 | Aktualisiert um: 14:00 | Überblick

Barack Obama schaut gerne eigene Filme und Sandra Hüller

NEW YORK: Der frühere US-Präsident Barack Obama (62) hat eine Liste seiner Lieblingsfilme dieses Jahres veröffentlicht. Beim Katastrophen-Thriller «Leave the World Behind», der Filmbiografie «Rustin» und der Musikdoku «American Symphony» sei er voreingenommen, weil er jeweils mit seiner eigenen Produktionsfirma Higher Ground mitgewirkt habe, schreibt Obama auf Instagram. «Aber diese sind tatsächlich drei der besten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe.»

Neben seinen eigenen Projekten listet der Ex-Präsident außerdem unter anderem das Historien-Drama «Oppenheimer», das Sport-Drama «Air» und den Justiz-Thriller «Anatomie eines Falls» mit der deutschen Schauspielerin Sandra Hüller als neue Lieblingsfilme auf.

In seinem Post verweist er außerdem auf den Streik der Hollywood-Schauspieler und Drehbuchautoren, welcher zu «wichtigen Veränderungen geführt» habe.

Barack Obama, der gemeinsam mit seiner Frau Michelle seit 2018 mit dem Streamingdienst Netflix zusammenarbeitet, hatte vor einigen Tagen bereits seine diesjährige Leseliste bekannt gegeben und angekündigt, dass er «wie immer zu dieser Jahreszeit» neben seinen Lieblingsbüchern und -filmen auch noch seine Lieblingsmusik des Jahres 2023 vorstellen wolle.

Schauspieler Sven Martinek schwört auf eiserne Disziplin

LÜBECK/HAMBURG: Der Schauspieler Sven Martinek ist vielen aus der Serie «Alarm für Cobra 11» bekannt. Da stand die Action im Vordergrund. Als Ermittler bei «Morden im Norden» ist Action kaum nötig. Fit ist er dennoch.

Schauspieler Sven Martinek (59, «Tierärztin Dr. Mertens») lebt bewusst in der Gegenwart - und tut dabei viel für seine geistige und körperliche Form. «Bei mir fängt jeder Tag mit einer Null an - der Tag gestern war gestern. Und nichts ist älter als der Erfolg von gestern», sagte Martinek der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. «Ich versuche jeden Tag, etwas besser zu machen als am Vortag.»

Dafür stehe er täglich um fünf Uhr auf. Er gehe um 5.30 Uhr ins Fitness-Studio, dann schwimmen und zum Abschluss ins Eisbecken. «Danach bin ich fit für den Tag. Und gehe mit einer guten Energie an den Set - den hohen Energie-Level halte ich auch», sagte der Schauspieler, der in der Regel von einem Fahrer um 8.00 Uhr zum Drehen abgeholt wird. Martinek: «Ich habe mir das antrainiert - es ist eine Frage der Disziplin. Meist ist dann auch um 21.30 Uhr bei mir Schluss.»

Mit seinem Kollegen Ingo Naujoks ist der Schauspieler vom 8. Januar an wieder als Lübecker Ermittler-Duo in 16 neuen Folgen der zehnten Staffel «Morden im Norden» im Ersten zu erleben. Bereits am kommenden Dienstag (2. Januar), um 20.15 Uhr, strahlt die ARD erstmals einen Spielfilm zur Serie aus. Der Thriller «Am Abgrund» ist unter der Regie vom Dirk Pientka («Die Heiland») entstanden und schildert einen Fall, in dem Martinek alias Kommissar Kiesewetter selbst zum Täter wird.