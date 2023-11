Neues aus der Promiwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 30.11.23 | Überblick

Berichte: Sebastian Stan in «The Apprentice» als junger Donald Trump

LOS ANGELES: Schauspieler Sebastian Stan (41, «Avengers: Endgame», «Pam & Tommy») hat eine Hauptrolle in dem Film «The Apprentice» übernommen. Das berichtete der Sender CNN am Mittwoch (Ortszeit) unter Berufung auf beteiligte Filmproduzenten. «Deadline.com» und «Hollywood Reporter» zufolge soll Stan den jungen Geschäftsmann Donald Trump verkörpern. In der langjährigen Reality-TV-Show «The Apprentice» hatte Trump Job-Kandidaten beurteilt.

Laut einer Beschreibung von Filmproduzentin Amy Baer dreht sich der Spielfilm um Macht und Ehrgeiz in einer Welt von Korruption und Täuschung, wie CNN berichtete. Als Regisseur ist Ali Abbasi («Holy Spider») an Bord. Neben Stan spielen auch Maria Bakalova («Borat Anschluss Moviefilm») und Jeremy Strong («Lincoln», «Molly's Game») mit. Das Drehbuch stammt demnach von Autor Gabriel Sherman, der zuvor den US-Bestseller «The Loudest Voice in the Room» über den früheren Fox-News-Chef Roger Ailes schrieb. CNN zufolge sind die Dreharbeiten bereits angelaufen.

US-Schauspieler Jonathan Majors in New York vor Gericht

NEW YORK: US-Schauspieler Jonathan Majors (34, «Creed III - Rocky's Legacy») muss sich in New York wegen Vorwürfen von Körperverletzung und häuslicher Gewalt vor Gericht verantworten. Zum Prozessauftakt am Mittwoch sei Majors in Begleitung seiner Freundin, Schauspielerin Meagan Good (42, «Shazam!»), erschienen, berichteten die Sender ABC und CBS.

Der Marvel-Star war im März nach einem Vorfall mit seiner damaligen Freundin Grace Jabbari vorübergehend von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Die Frau gab der Polizei zu Protokoll, Majors habe sie tätlich angegriffen. Der Schauspieler hat die Vorwürfe zurückgewiesen. In dem Gerichtsverfahren sollen als nächstes Geschworene ausgesucht werden. Im Falle eines Schuldspruchs droht dem Schauspieler bis zu einem Jahr Haft.

Majors gilt als aufstrebender Star in Hollywood. Er ist einer der Hauptdarsteller in dem Boxerdrama «Creed III» (2023). In diesem Jahr war er auch in der Rolle des Superschurken Kang in dem Marvel-Film «Ant-Man And The Wasp: Quantumania» im Kino zu sehen.