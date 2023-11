Neues aus der Promiwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 23.11.23 | Überblick

Deutschland gibt Artefakte an Mexiko zurück

BERLIN: Deutschland gibt 75 historische Objekte an Mexiko zurück. Die Artefakte wurden - bis auf eines - zuvor im Museum Schloss Salder im niedersächsischen Salzgitter aufbewahrt, wie die mexikanische Botschaft in Berlin mitteilte. Ein weiteres hatte der Zoll in Leipzig gefunden.

Bei den Kulturgütern handele es sich hauptsächlich um menschen- und tierähnliche Gegenstände aus Ton im Stil der Huaxteken. Darunter seien Siegel, Gefäße und auch Schmuckgegenstände. Sie stammen den Angaben nach von der östlichen Golfküste des lateinamerikanischen Landes und werden in die Zeitspanne zwischen 300 bis 1500 n.Chr. datiert. Die Objekte seien etwa um 1900 nach Salzgitter gelangt, heißt es auf der Website der Stadt.

Zur offiziellen Rückgabe in der mexikanischen Botschaft am Donnerstag sind ein Vertreter des Auswärtigen Amtes sowie die SPD-Bundestagsabgeordnete Dunja Kreiser aus dem Wahlkreis Salzgitter-Wolfenbüttel und der mexikanische Botschafter Francisco Quiroga geladen.

Mexikos Kulturbehörden setzen sich seit einigen Jahren verstärkt für den Schutz des Kulturerbes des lateinamerikanischen Landes auch im Ausland ein. Erst im März waren 40 Objekte an Mexiko zurückgegeben worden, darunter ein Steinkopf aus der Olmekenkultur.

Klage: Rocker Axl Rose weist Vorwurf von sexueller Gewalt zurück

LOS ANGELES/NEW YORK: US-Sänger Axl Rose (61) von der Rockband Guns N' Roses hat gegen ihn erhobene Vorwürfe um einen angeblichen sexuellen Übergriff zurückgewiesen. Der Sänger könne sich nicht daran erinnern, die Klägerin jemals getroffen oder gesprochen zu haben und er habe nie zuvor von diesen «erfundenen Vorwürfen» gehört, teilte sein Anwalt Alan Gutman am Mittwoch (Ortszeit) mit. «Einfach gesagt, dieser Vorfall ist nie passiert», hieß es in der Erklärung, die der Deutschen Presse-Agentur vorlag.

Ex-Model und Schauspielerin Sheila Kennedy (61) wirft Rose in einer am Mittwoch in New York eingereichten Zivilklage Körperverletzung und sexuelle Gewalt vor, wie US-Medien unter Berufung auf die Gerichtsdokumente berichteten. Kennedy beschreibt einen angeblichen gewalttätigen Vorfall in einem New Yorker Hotel im Jahr 1989, nachdem sie Rose zuvor in einem Nachtclub kennengelernt habe. Sie sei missbraucht worden und habe unter «lebenslangen emotionalen, körperlichen, psychologischen und finanziellen Auswirkungen» auf ihr Leben zu leiden, zitierte «People.com» aus der Klageschrift. Kennedy fordert eine Entschädigung in nicht genannter Höhe.

Rose ist der langjährige Frontmann von Guns N' Roses. Die Band landete in den 80ern und 90ern mit «November Rain», «Sweet Child O' Mine», «Knockin' On Heaven's Door» und «Paradise City» große Hits. Seit ihrer Gründung im Jahr 1985 hat die Hardrockband mehr als 100 Millionen Alben verkauft.

Regisseur Clint Eastwood dreht «Juror No. 2»-Thriller

LOS ANGELES: Clint Eastwood steht mit 93 Jahren als Regisseur wieder hinter der Kamera. Im US-Staat Georgia habe der Hollywood-Veteran die Dreharbeiten für den Gerichts-Thriller «Juror No. 2» fortgesetzt, berichtete «People.com» am Mittwoch (Ortszeit). Durch den Schauspieler-Streik in den USA waren viele Filmproduktion Mitte Juli vorübergehend eingestellt worden. Vor zwei Wochen wurde der Ausstand beigelegt, seitdem kamen Dreharbeiten wieder ins Rollen.

Der Brite Nicholas Hoult und die Australierin Toni Collette wirken bei Eastwoods Regiewerk mit. Auch der kanadische Star Kiefer Sutherland und die amerikanische Schauspielerin Zoey Deutch sind laut «Hollywood Reporter» an Bord.

«Juror No. 2» dreht sich um einen Geschworenen (Hoult) bei einem Mordprozess, der erkennt, dass er möglicherweise für den Tod des Opfers verantwortlich ist. Er muss entscheiden, ob er sich stellt oder als Juror einen Unschuldigen verurteilt. Collette soll eine Staatsanwältin spielen. Der vierfache Oscar-Preisträger Eastwood («Erbarmungslos», «Million Dollar Baby») führte zuletzt bei «Cry Macho» (2021) und «Der Fall Richard Jewell» (2020) Regie.