Neues aus der Promiwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 19.10.23 | Aktualisiert um: 13:25 | Überblick

Ozzy Osbourne machte sich auf Bühne in die Hose: «War sowieso nass»

LONDON: Der britische Rockmusiker Ozzy Osbourne hat sich nach eigenen Angaben während seiner Auftritte gelegentlich in die Hosen gemacht. «Wenn ich auf der Bühne war, dachte ich: «Ach, scheiß drauf» und pisste einfach, weil ich sowieso nass war, weil ich mit Wasser um mich warf», gestand der 74-Jährige seiner Familie im «The Osbournes Podcast». Der Black-Sabbath-Sänger triefte während seiner Auftritte oft vor Nässe, nachdem er seinen Kopf in einen Wassereimer gesteckt oder Eimer in sein Publikum geleert hatte.

Osbourne versuchte im Podcast auch erfolglos, seine Familie davon zu überzeugen, dass Mitglieder der Königsfamilie das während langwieriger Paraden gewiss ähnlich handhaben mussten wie er. «Nicht jeder ist wie du!», widersprach ihm seine Frau Sharon (71) vehement.

Pop-Ikone Cher bringt erstes Weihnachtsalbum heraus

PARIS: Die amerikanische Pop-Ikone Cher (77) bringt ihr erstes Weihnachtsalbum heraus - nach über 50-jähriger Karriere. Auf «Christmas», das an diesem Freitag erscheint, präsentiert Cher 13 Titel, darunter Neuinterpretationen und eigene Songs. Einige singt sie im Duo, wie «What Christmas Means to Me» mit Stevie Wonder oder «Drop Top Sleigh Ride» mit dem Rapper Tyga. «Das ist nicht das Weihnachtsalbum deiner Mutter», schrieb sie auf X (früher Twitter).

Es ist das 27. Album der Sängerin und Schauspielerin, die mit über 200 Millionen verkauften Tonträgern zu den kommerziell erfolgreichsten Musikerinnen des 20. und 21. Jahrhunderts gehört. Zu ihren Welterfolgen zählen «Believe» (1998), «I Hope You Find It» (2013) und «SOS» (2018).

Autor Sebastian Fitzek vertraut Machern seiner Romanadaptionen

BERLIN: Thrillerautor Sebastian Fitzek (52) sieht Verfilmungen seiner Romane gelassen. «Ich bin kein Regisseur, kein Kameramann und kein Caster, sondern Autor. Ich kann nicht mal ein Drehbuch schreiben. Das sind alles Professionen und Kunstwerke für sich», sagte Fitzek der Deutschen Presse-Agentur. Er suche sich vorab die Personen aus, die seine Stoffe adaptieren. «Wenn ich davor alles richtig gemacht habe, ist die Wahrscheinlichkeit, enttäuscht zu werden, sehr gering.»

Anfang des Jahres hatte Bestsellerautor Frank Schätzing (66) die ZDF-Adaption seines Werkes «Der Schwarm» scharf kritisiert. Die Handlung sei zum Teil «zusammengeschusteter Unsinn». Auch seine Kollegin Rita Falk (59) zeigte sich zuletzt über die Kinoversion ihres Krimis «Rehragout-Rendezvous» irritiert.

«Ich kann sehr vieles nachvollziehen, auch, dass es in einem brodelt und kocht. Aber ich würde trotzdem so nicht reagieren und es auch nicht empfehlen», sagte Fitzek dazu. «Ein Kunstwerk findet immer seinen Weg, auch ein Kunstwerk, das ich ablehne. Ich würde mich nur entsprechend äußern, wenn ich das Gefühl haben sollte, da sabotiert jemand absichtlich ein Werk, das eigentlich sehr schön ist.»

Am kommenden Donnerstag (26.10.) startet auf Amazon Prime Video die sechsteilige Mystery-Serie «Die Therapie», die auf Fitzeks Debüt von 2006 basiert. Einen Tag zuvor erscheint der neue Thriller des Berliner Autors, «Die Einladung».