Neues aus der Promiwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 12.10.23 | Überblick

Popstar Taylor Swift feiert Filmpremiere in Los Angeles

LOS ANGELES: Im himmelblauen Kleid auf den roten Teppich: Popstar Taylor Swift hat am Mittwochabend (Ortszeit) in Los Angeles die Premiere des Konzertfilms über ihre laufende Welttournee «The Eras Tour» gefeiert. Die Sängerin posierte mit Tänzern ihres Tournee-Teams und den Filmemachern vor einem Kinokomplex in einem luxuriösen Einkaufszentrum, das am Mittwoch geschlossen und eigens für die Veranstaltung reserviert worden war.

Swift, im schulterfreien Abendkleid, war auf Fotos mit ihren «Swifties» genannten Fans zu sehen. Die 33-jährige Sängerin wurde von den Kinogängern stürmisch gefeiert. Kurz vor der Premiere hatte sie über die sozialen Medien verkündet, dass der Film «Taylor Swift: The Eras Tour» wegen der großen Nachfrage nun schon am Donnerstag, einen Tag früher als geplant, in Nordamerika anlaufen werde. Ab Freitag sei der Film dann weltweit in 90 Ländern zu sehen, schrieb Swift auf Instagram. Sie bedankte sich bei den Fans, die den Film unbedingt sehen wollten. Die Eras Tour sei ihr «Lieblingsabenteuer» überhaupt.

Der Hype um Taylor Swift zahlt sich an den Kinokassen aus. Vorige Woche waren im Vorverkauf schon über 100 Millionen Dollar (rund 95 Millionen Euro) zusammengekommen, wie die weltgrößte Kinokette AMC bekannt gab. Swift hatte den Film Ende August angekündigt.

Die Sängerin ist seit März mit ihrer Tour weltweit unterwegs. Die Europa-Etappe soll im Mai 2024 in Paris beginnen. Im Juli kommenden Jahres will sie auch in Gelsenkirchen, Hamburg und München auf der Bühne stehen.

Künstler verwandelt Met-Eingangshalle in «alternative Realität»

NEW YORK: Der US-Künstler Jacolby Satterwhite hat die berühmte Eingangshalle des New Yorker Metropolitan Museums mit überdimensionalen Video-Installationen überzogen.

Die Installationen des 1986 im US-Bundesstaat South Carolina geborenen Künstlers in der hohen Halle «transportieren Besucher in eine alternative Realität und Identität, in der Musik, Video und Performance kombiniert werden, um einen Ort des Nachdenkens und des Feierns entstehen zu lassen», sagte der österreichische Museumsdirektor Max Hollein. Zu den bunten, am Computer entstandenen Videos, die noch bis 7. Januar zu sehen sein sollen, soll es auch mehrere Live-Musik-Aufführungen geben.

Barbara Schöneberger kann sich durch Ruhe nicht erholen

HAMBURG: Die Moderatorin Barbara Schöneberger fällt vor allem durch ihre aufgeweckte Art auf. Sie sprudelt gerade so vor Energie und guter Laune und reißt dabei auch gern die Gespräche an sich. Daheim ist die Plaudertasche tatsächlich anders unterwegs.

Die Entertainerin und Moderatorin Barbara Schöneberger (49, «NDR Talk Show») ist auch privat eine Plaudertasche - allerdings in Maßen. «Ich bin sehr gesellig und rede sehr gern. Aber es ist nicht so, dass ich nur sende. Zuhause rede ich weniger als die anderen Mitglieder meiner Familie», sagte Schöneberger der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Die mit einem Unternehmer verheiratete Mutter zweier Kinder erklärte: «Es ist jedenfalls nie so, dass sich bei mir eine Form von Rede-Ermüdung einstellt. Denn ich bin ein extrovertierter Mensch - mein Motor wird gefüttert durch Sprechen und Austausch.» Durch Ruhe und Rückzug könne sie sich jedenfalls nicht erholen, sagte Schöneberger.

Eine besondere Gelegenheit, die beliebte TV-Moderatorin wieder in verbaler Aktion zu erleben, ist die Live-Jubiläumssendung zur 1000. Ausgabe der «NDR Talk Show» am Freitag, ab 22.00 Uhr. Mit ihrem Kollegen Hubertus Meyer-Burckhardt zieht Schöneberger darin eine halbe Stunde länger als üblich Gäste wie Ina Müller, Carolin Kebekus, Christoph Maria Herbst, Günther Jauch, Mario Barth und Tim Mälzer ins Gespräch.