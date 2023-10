Neues aus der Promiwelt am Donnerstag

Osbournes liebäugeln mit eigenem Museum: «So viele Erinnerungsstücke»

LONDON: Sharon Osbourne liebäugelt mit einem Museum zur Karriere ihres Mannes Ozzy (74) in dessen Heimatstadt Birmingham. «Ich habe so viele Erinnerungsstücke», erklärte die 70-jährige Frau des Kultrockers in dem «The Osbournes Podcast» ihrer Familie. «Er hat all seine Auszeichnungen, seine Bühnenkleidung, Poster, alte Poster aus der Zeit von Earth», sagte sie. Earth war der Name der Band, die sich 1969 in Black Sabbath unbenannte.

Neben Gegenständen zum Anschauen könnten in dem Museum Videos von Auftritten der britischen Rocklegende gezeigt werden, so Sharon Osbourne. Ihr schwebe «eine Art Bildungseinrichtung für Musiker und Künstler» vor, die sehen wollten, «dass man aus dem Nichts kommen kann - und wenn man hart genug arbeitet, kann man es schaffen». Ozzy Osbourne hatte kürzlich öffentlich gemacht, dass er trotz schwerer gesundheitlicher Probleme 2024 ein neues Album aufnehmen und danach auf Tour gehen will.

Klimaaktivisten stören Musical im Londoner West End - fünf Festnahmen

LONDON: Klimaaktivisten der Gruppe Just Stop Oil haben im Londoner West End eine Vorstellung des Musicals «Les Misérables» gestört. Es habe fünf Festnahmen gegeben, berichtete die Londoner Polizei in der Nacht zum Donnerstag im sozialen Netzwerk X (ehemals Twitter). Die Vorstellung am Mittwochabend wurde abgebrochen, das Theater an der Shaftesbury Avenue wurde geräumt. Die Aktivisten von Just Stop Oil fordern von der britischen Regierung ein sofortiges Ende der Vergabe neuer Lizenzen zur Förderung von Öl und Gas.

In einem Video, das Just Stop Oil am Mittwochabend bei X verbreitete, ist zu sehen, wie Aktivisten auf der Bühne orangefarbene Banner mit Symbolen und Slogans ihrer Gruppe hochhalten und dem Publikum Botschaften zurufen. Aus dem Publikum sind unterdessen Buhrufe und Beschimpfungen zu hören. Die Aktivisten der Gruppe stören immer wieder kulturelle und Sportveranstaltungen, um auf die Klimakrise aufmerksam zu machen.

Das Musical «Les Misérables» (Die Elenden) basiert auf dem gleichnamigen Roman von Victor Hugo um den ehemaligen Sträfling Jean Valjean im Frankreich des frühen 19. Jahrhunderts. Just Stop Oil schrieb bei X: «Valjean stiehlt Brot, um einem hungernden Kind Essen zu geben. Wie lange noch, bis wir alle zum Stehlen gezwungen sind?» Und: «Die Show der fossilen Brennstoffe kann nicht weitergehen.»

Pop-Ikone Cher: «Ich höre meine Alben nie an. Aber dieses ja.»

PARIS: Eigentlich hört sich Pop-Ikone Cher ihre eigene Musik nicht an - nun aber ist sie von ihrer Gewohnheit abgewichen. «Ich höre meine Alben nie an. Aber dieses ja. Ich liebe es», sagte die 77-jährige der Deutschen Presse-Agentur in Paris mit Blick auf ihr neues Album «Christmas». An diesem Freitag erscheint die erste Singleauskopplung aus dem Weihnachtsalbum, dem ersten ihrer über 50-jährigen Karriere. Das Album kommt dann am 20. Oktober auf den Markt.

Ihre Plattenfirma (Warner Records) sei mit der Idee auf sie zugekommen, die sie unter der Bedingung akzeptiert habe, kein traditionelles Weihnachtsalbum zu schaffen mit Liedern wie «Stille Nacht, heilige Nacht», sondern eines nach ihrem Stil, sagte Cher. Das Ergebnis: 13 Lieder im Folk, Rock, Pop- und Disco-Stil.

«Christmas» ist auch das erste Album, auf dem sie Duette singt, wie sie sagte. Sie habe noch nie andere Musiker zur Zusammenarbeit auf eine ihrer Platten eingeladen. Das sei eine tolle Last-Minute-Sache gewesen, sagte sie. Zu den Musikern, mit denen sie zusammengearbeitet hat, gehören unter anderem Michael Bublé und Stevie Wonder. Zu den populärsten Cher-Singles der Musikgeschichte gehören «Believe» (1998), «I Hope You Find It» (2013) und «SOS» (2018).

Fünf-Tage-Party zu 100 Jahren Flughafen Tempelhof

BERLIN: Das 100-jährige Bestehen des mittlerweile stillgelegten Flughafens Tempelhof wollen die Gesellschafter in Berlin von diesem Freitag an mit einem fünftägigen Programm feiern. Unter dem Motto «100 Jahre - 100 Stunden» gibt es zahlreiche Konzerte, Lesungen, Kunstausstellungen sowie Führungen auf dem Gelände und durch das Gebäude, wie die Tempelhof Projekt Gesellschaft mitteilte. Zur Eröffnungsveranstaltung wird am Freitagabend auch Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) erwartet.

Gefeiert wird an diesem Wochenende der Start der ersten beiden Flugzeuge vom Tempelhofer Flugfeld am 8. Oktober 1923. Ein Flugzeug flog damals ins ostpreußische Königsberg, das andere nach München. Den Flughafen in seiner heutigen Form gab es damals allerdings noch nicht. Das Gebäude wurde erst in den 30er Jahren nach den Entwürfen des Nazi-Architekten Ernst Sagebiel gebaut. Während des Kriegs stand auf dem Gelände das einzige Berliner Konzentrationslager.

Nach dem Krieg wurde Tempelhof zum Symbol für die Berliner Luftbrücke. Zwischen Juni 1948 und September 1949 transportierten die Amerikaner über die Berliner Flughäfen mehr als 2,3 Millionen Tonnen Fracht in den Westteil der Metropole, weil die Sowjetunion die Landzugänge aus und nach Westberlin abgeriegelt hatte.