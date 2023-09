Neues aus der Promiwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 28.09.23 | Aktualisiert um: 14:00 | Überblick

Post Malone will Privatsphäre seiner kleinen Tochter schützen

BERLIN: US-Musiker Post Malone will keinen Promi-Status für sein Baby. «Ich habe das Gefühl, dass viele Menschen denken, sie hätten das Recht, jedes einzelne Detail im Leben eines jeden Menschen zu erfahren», sagte der 28-Jährige dem Modemagazin «CR Fashion Book». Er wolle aber, dass seine Tochter später selbst entscheiden könne, ob und wann sie in die Öffentlichkeit tritt.

Was er jedoch verriet: Er und seine Stylistin seien dabei, gemeinsam kleine Outfits für seine Tochter zu entwerfen, wie etwa Overalls, «alles im Tarnmuster». Er wolle ausprobieren, wie weit er gehen könne, bevor seine Partnerin einschreite, erzählte er. «Ich werde mal sehen, ob ich ihr einen winzigen Nachtsichthelm und ähnliches besorgen kann.»

Post Malone heißt mit bürgerlichem Namen Austin Richard Post und ist im Mai 2022 Vater geworden. Gern präsentiert er seine unzähligen Tattoos. Zu seinen größten Hits gehören die Singles «Rockstar», «Congratulations» und «Better Now».

Kylie Minogue genießt den Erfolg: «Fühlt sich wie ein Comeback an»

LONDON: Eigentlich war sie niemals weg, aber für Kylie Minogue fühlt sich der Erfolg ihrer jüngsten Singles und des gerade erschienenen Albums «Tension» wie ein Comeback an. «Es erinnert mich ein bisschen an die 80er Jahre», sagte die australische Popqueen («Padam Padam») der Deutschen Presse-Agentur in London. «Es ist gerade unheimlich viel Schwung drin und ich denke nur: Wow, das ist ein großartiger Moment und ich will eigentlich direkt wieder ins Studio gehen.»

Die Sängerin, die 2021 nach rund 30 Jahren in London zurück ins australische Melbourne gezogen ist, genießt ihren Erfolg. «Ich bin an einem guten Punkt in meinem Leben und habe ein größeres Publikum», sagte die 55-Jährige. Bei ihren Konzerten sehe sie «die Großeltern, die Eltern, die Kinder und die ganz Kleinen. Sowas hab ich lange nicht mehr gehabt. Deshalb fühlt es sich wie ein Comeback an.»

Der im Frühjahr erschienene Ohrwurm «Padam Padam» ist Kylie Minogues erfolgreichste Single seit mehr als zehn Jahren. Und das, obwohl einige Radiosender den Song Berichten zufolge anfangs nicht in ihre Playlisten aufnehmen wollten - angeblich weil Minogue zu alt für die Zielgruppe sei. Die Sängerin verriet nun, dass sie und ihr Team ebenfalls ihre Zweifel gehabt hätten. «Es gab Bedenken, ob das die richtige Wahl als erste Single ist», gab sie zu. «Dass es vielleicht zu sehr ein Song fürs Jugend-Radio ist, obwohl ich mehr bei den anderen Radiosendern laufe. Aber tatsächlich passte es zu beiden.»

Doch kurz nach der Veröffentlichung entwickelte sich das Lied mit dem sexuell aufgeladenen Text dank Social-Media-Plattformen wie TikTok zum viralen Hit im Internet - und darüber hinaus. Das bewegte schließlich auch skeptische Radio-Verantwortliche zum Umdenken. «Padam Padam» kam ins Radio. «Ich glaube, wir haben einen Sprung ins Ungewisse gewagt und an das Lied geglaubt», sagte Minogue sichtbar zufrieden. «Und dann haben die Leute es aufgegriffen.»

«Harry Potter»-Star Bonnie Wright ist Mutter geworden

LOS ANGELES: Die britische Schauspielerin Bonnie Wright, aus der «Harry Potter»-Filmreihe durch ihre Rolle als Ginny Weasley bekannt, ist Mutter geworden. «Sagt Hallo zu Elio Ocean Wright Lococo», schrieb die 32-Jährige am Mittwoch (Ortszeit) auf Instagram zu einem Foto des Jungen. «Andrew und ich sind so verliebt in unsere Sonne». Im März 2022 hatten sich Wright und der US-Amerikaner Andrew Lococo auf einer Farm in Kalifornien das Ja-Wort gegeben. Wright teilte weiter mit, dass das Baby am 19. September bei einer Hausgeburt zur Welt gekommen sei.

Fans und Kollegen gratulierten auf Instagram zu der Geburt. Auch «Harry Potter»-Schauspielerin Evanna Lynch und James Phelps, der in der Serie Ginny Weasleys Bruder Fred spielte, schickten Glückwünsche.

Wright hatte ab 2001 in allen acht «Harry Potter»-Filmen mitgespielt. Die Reihe um die Zauberschüler Harry Potter (Daniel Radcliffe), Hermine Granger (Emma Watson) und Ron Weasley (Rupert Grint) nach den Büchern der britischen Schriftstellerin Joanne K. Rowling ging 2011 mit «Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil 2» zu Ende.