Neues aus der Promiwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 21.09.23 | Überblick

Sufjan Stevens über schwere Erkrankung: Konnte nicht mehr laufen

BERLIN: Der US-amerikanische Musiker Sufjan Stevens hat seine Erfahrungen mit einer schweren Erkrankung mit Lähmungserscheinungen geteilt. «Ich bin letzten Monat eines Tages aufgewacht und konnte nicht mehr laufen. Meine Hände, Arme und Beine waren taub und kribbelten und ich hatte keine Kraft, kein Gefühl, keine Beweglichkeit», schrieb der 48-Jährige auf Tumblr.

Stevens ist nach eigenen Angaben an einer Auto-Immun-Erkrankung namens Guillain-Barré-Syndrome erkrankt, die starke Lähmungen hervorrufen kann. Er schreibt: «Es ist ein langsamer Prozess, aber sie sagen, ich werden «genesen», es braucht nun eine Menge Zeit, Geduld und harte Arbeit.»

Nach einer Akutbehandlung, die ihm sein Leben gerettet habe, sei er nun seit zwei Wochen in der Reha, schilderte der Musiker. Stevens zeigte sich zuversichtlich, die meisten Patienten würden nach einem Jahr wieder eigenständig laufen können. Er dankte seinen Ärzten und Pflegekräften. «Ich verdanke ihnen mein Leben«, schrieb er und: »Sie sind lebende Heilige.»

Sufjan Stevens spielt mehrere Instrumente und wird meist dem Genre Folk zugeordnet. Für seinen Song «Mystery of Love», welches auf dem Soundtrack von «Call Me By Your Name» zu finden ist, erhielt er 2018 eine Oscar-Nominierung. Sein neues Album «Javelin» soll nächsten Monat erscheinen.