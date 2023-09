Neues aus der Promiwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 07.09.23 | Aktualisiert um: 13:15 | Überblick

Miley Cyrus: War an ein Bett gefesselt, als mein Haus brannte

LOS ANGELES: Während ihr Haus in Malibu einem Waldbrand zum Opfer fiel, war US-Sängerin und Schauspielerin Miley Cyrus nach eigenen Worten für einen Dreh an ein Bett gefesselt. Sie habe an diesem Tag gerade eine Episode für die Netflix-Serie «Black Mirror» aufgenommen, berichtete die 30-Jährige in einem Tiktok-Video. «Tatsächlich war ich, während mein Haus brannte, an einem Krankenbett festgeschnallt und meine Hände waren mit Handschellen gefesselt.» Die in Südafrika aufgenommene Folge habe wiederum in Malibu gespielt - «es war also ein echter Trip». Noch Jahre später habe sie deshab Panikattacken gehabt. Die düstere Folge von «Black Mirror» beschäftigte sich mit den Schattenseiten des Popstar-Lebens.

Cyrus und ihr früherer Lebensgefährte Liam Hemsworth verloren ihr Haus im November 2018 bei verheerenden Waldbränden im Kalifornien. Auch die Villen von Moderator Thomas Gottschalk und Schauspieler Gerard Butler fielen damals dem Feuer zum Opfer.

Schwangere Kourtney Kardashian: Notoperation rettet ungeborenes Baby

LOS ANGELES: Kourtney Kardashian (44), die mit ihrem Ehemann, Blink-182-Drummer Travis Barker (47), ein Kind erwartet, dankt ihren «unglaublichen» Ärzten dafür, das Leben ihres ungeborenen Babys gerettet zu haben. Der hochschwangere US-Reality-Star schrieb am Mittwoch (Ortszeit) auf Instagram, dass eine dringende, vorgeburtliche Operation am Baby durchgeführt worden sei. Sie habe nun ein ganz neues Verständnis und Respekt für Mütter, die während der Schwangerschaft um ihre Babys kämpfen mussten. «Das Krankenhaus mit meinem kleinen Jungen in meinem Bauch sicher zu verlassen, war der wahrste Segen», schrieb Kardashian.

Sie dankte auch ihrem Mann -«mein Fels» -, der seine Tour in Europa unterbrochen und nach Kalifornien an ihre Seite geeilt sei. «Gott ist großartig», schrieb Barker am Mittwoch beim Kurznachrichtendienst X, vormals Twitter. Er sei so dankbar, dass die Notoperation an ihrem Baby gut verlaufen sei. Die Tour würde nun am Freitag weitergehen, fügte der Drummer hinzu.

Wegen einer «dringenden Familienangelegenheit» von Barker hatte die US-Punkband Blink-182 am Freitag kurzfristig mehrere Konzerte ihrer Welttournee in Europa abgesagt, wenige Stunden vor einem geplanten Auftritt in der schottischen Metropole Glasgow. An diesem Freitag (8. September) stand ein Auftritt in Belgien an. In Deutschland sind Konzerte am 9. September in Köln, am 16. in Berlin und am 17. in Hamburg geplant.

Barker und Kardashian hatten im Mai 2022 ihre Hochzeit bekanntgegeben. Im vergangenen Juni kündigte die Schwester von Kim Kardashian an, dass sie ein Baby erwartet. Es ist das erste gemeinsame Kind der Unternehmerin und des Drummers. Beide haben jeweils drei Kinder aus vorigen Beziehungen.

Bruce Springsteen sagt Konzerte wegen Magenproblemen ab

NEW YORK/LOS ANGELES: Rockstar Bruce Springsteen («Born in the U.S.A.») hat seine im September geplanten Konzertauftritte in den USA auf Anraten seiner Ärzte abgesagt. Der 73-Jährige werde wegen Magengeschwür-Symptomen behandelt, hieß es am Mittwoch (Ortszeit) in einer Mitteilung auf seiner Webseite. In diesem Monat hatten der Rocker und seine E Street Band acht Konzerte in den USA geplant, darunter in Washington D.C. und in New York. Sie seien «untröstlich», dass sie die Auftritte verschieben müssen, schrieb Springsteen. Sie freuten sich darauf, bald wieder auf der Bühne zu stehen.

Springsteen und seine E Street Band waren zuvor in Europa auf Tour gewesen. Ende April hatte ihre Tournee in Barcelona begonnen. Sie gaben auch vier Konzerte in Deutschland, darunter in Hamburg und München.