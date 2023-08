Neues aus der Promiwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 31.08.23 | Aktualisiert um: 18:00 | Überblick

Dirigent Gardiner nimmt nach Eklat längere Auszeit

LONDON: Der britische Dirigent John Eliot Gardiner nimmt nach einem Eklat eine längere Auszeit. Der 80-Jährige werde alle Engagements bis zum nächsten Jahr aussetzen und sich gemeinsam mit medizinischen Beratern auf seine mentale Gesundheit konzentrieren, teilte seine Agentur Intermusica am Donnerstag mit. «Er bereut sein Verhalten zutiefst und versteht, dass es erhebliche Auswirkungen auf Kollegen hatte, die er zutiefst schätzt und respektiert.»

Vergangene Woche hatten das Klassikportal «Slipped Disc» und die Zeitung «New York Times» berichtet, Gardiner habe den Sänger William Thomas bei einem Auftritt in Frankreich hinter der Bühne geohrfeigt, nachdem dieser auf der falschen Seite vom Podium abgegangen sei.

Die Salzburger Festspiele und das Musikfest Berlin hatten danach mitgeteilt, bei den geplanten Aufführungen von «Les Troyens» werde statt Gardiner sein Assistent Dinis Sousa am Pult stehen. Gardiner sagte auch die Teilnahme an der Klassikreihe «BBC Proms» in London ab, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete.

Gardiner hatte etwa im Mai bei der Krönung von König Charles III. in London dirigiert. Er trete einen Schritt kürzer, um die Hilfe zu bekommen, von der er verstehe, dass er sie schon länger gebraucht habe, wurde Gardiner in der Mitteilung zitiert. Er wolle sich entschuldigen bei Kollegen, die sich schlecht behandelt gefühlt hätten, und bei jedem, der von seiner Auszeit enttäuscht sei. «Ich bin untröstlich, so viel Kummer verursacht zu haben, und ich bin entschlossen, aus meinen Fehlern zu lernen.» Die Agentur bat um Privatsphäre.

Abba-Sängerin Agnetha Fältskog kündigt neues Solo-Album an

STOCKHOLM: Abba-Star Agnetha Fältskog (73) hat ihren ersten neuen Song seit zehn Jahren veröffentlicht und zugleich ein neues Solo-Album angekündigt. Das Album mit dem Titel «A+» wird am 13. Oktober erscheinen, wie die Sängerin am Donnerstag bekanntgab. Die erste Single daraus, «Where Do We Go From Here?», veröffentlichte die Schwedin bereits jetzt. Es handelt sich um ein eingängiges, zeitgemäßes Popstück mit Wohlfühlcharakter. Auch Abba-Nostalgiker kommen dabei auf ihre Kosten, nicht zuletzt dank Fältskogs leichtem schwedischen Akzent und ihrer ikonischen hellen Stimme, der man ihre 73 Jahre nicht anhört.

«Where Do We Go From Here?» soll der einzige völlig neue Song sein, der auf «A+» zu hören sein wird. Der Rest des Albums soll eine Überarbeitung ihres letzten Solo-Albums «A» aus dem Jahr 2013 darstellen. Vor einigen Jahren habe sie einen Song von «A» im Radio gehört und sich gefragt, wie dieses Album wohl klingen würde, wenn man es heute produzieren würde, schrieb Fältskog auf Instagram. Sie sei daraufhin mit der Idee auf die Produzenten von damals zugegangen. «Etwas später hörte ich den ersten überarbeiteten Song und ich muss sagen, ich war absolut begeistert», berichtete sie. «Es klang so frisch und modern, sogar besser, als ich es mir vorgestellt hatte!»

Agnetha Fältskog hat in den 1970er Jahren zusammen mit Björn Ulvaeus, Benny Andersson und Anni-Frid «Frida» Lyngstad die schwedische Kultband Abba gebildet. Die Gruppe feierte mit Songs wie «Waterloo», «Dancing Queen» und «Mamma Mia» Welterfolge. Später brachte Fältskog mehrere Solo-Alben heraus. Im November 2021 hatten Abba dann ihr erstes gemeinsames Studioalbum seit fast 40 Jahren veröffentlicht.

Nicole lebt nach Brustkrebs «intensiver und bewusster» (Mit Foto-Archiv)

NOHFELDEN: Sängerin Nicole hat nach ihrem gewonnenen Kampf gegen Brustkrebs vieles im Leben geändert. «Ich lebe viel intensiver und viel bewusster», sagte sie an ihrem Wohnort im saarländischen Nohfelden der Deutschen Presse-Agentur. «Man spürt, was wichtig und nichtig ist.» Und sie fühle sich stark. «Ich bin aus dieser Krankheit gestärkt hervorgegangen, stärker denn je. Vom Willen her, vom Kopf her, von der Seele», sagte sie vor dem Start ihrer «Ich bin zurück»-Tour am Freitag (1. September) im hessischen Bad Orb. Bis Mitte Dezember stehen 25 Konzerte an, unter anderem in Lübeck, Cottbus und Berlin. Nicole hatte mit dem Song «Ein bisschen Frieden» 1982 für Deutschland den Eurovision Song Contest (ESC) gewonnen.

Jimmy Kimmel dachte vor Hollywoodstreik über Ruhestand nach

LOS ANGELES: US-Talkshowmoderator Jimmy Kimmel muss wegen des Streiks in Hollywood eine Zwangspause reinlegen, schätzt nach eigenen Worten aber seitdem seine Arbeit wieder mehr. «Genau zu der Zeit, als der Streik begann, war ich sehr entschlossen, in den Ruhestand zu gehen», erzählte der 55-Jährige im neuen Podcast «Strike Force Five», den er mit seinen Kollegen Seth Meyers, Jimmy Fallon, John Oliver und Stephen Colbert betreibt. «Es war mir ernst - sehr, sehr ernst.»

Die fünf Late-Night-Moderatoren können aufgrund des Streiks der Drehbuchautoren seit Anfang Mai keine neuen Shows mehr aufnehmen, die Erlöse ihres Podcasts wollen sie an ihre derzeit arbeitslosen Mitarbeiter weitergeben. Kimmel erklärte: «Jetzt realisiere ich: Oh ja, es ist ganz schön, zu arbeiten.» Er mache zwar oft den Sommer über eine lange Pause, aber dieses Jahr sei es anders, erklärte er. Laut dem Branchenmagazin «Variety» hatte der US-Sender ABC erst vor einem Jahr den Vertrag mit Kimmel für seine «Jimmy Kimmel Live!»-Show um drei Jahre verlängert, was einen baldigen Rücktritt des Moderators ohnehin erschwert hätte.

Seit dem 2. Mai streikt in Hollywood die Gewerkschaft der Drehbuchautoren WGA, um bessere Arbeitsbedingungen zu erzielen. Auch das Schreiben von Filmen und Fernsehserien liegt daher derzeit weitgehend auf Eis. Im Juli legten auch Mitglieder der Schauspielgewerkschaft SAG-AFTRA offiziell ihre Arbeit nieder.

Auch Kimmels Kollegen drückten ihre Hoffnung aus, dass die Gewerkschaften und die Vertreter der großen Studios und Streaming-Anbieter bald zu Einigungen kommen. Menschen fragten ihn manchmal, ob er «seine Ferien genieße», erzählte Colbert. «Ich sage immer: Das ist so sehr Urlaub, wie eine Darmspiegelung ein Nickerchen ist.»

Jake Gyllenhaal hätte gerne Kinder wie seine Schwester Maggie (Mit Foto-Archiv)

LOS ANGELES: US-Schauspieler Jake Gyllenhaal («Brokeback Mountain») bewundert die Familie seiner großen Schwester Maggie («Mona Lisas Lächeln») und denkt selbst über das Kinderkriegen nach. «Ich hätte liebend gerne eine Familie und wenn sie so ist wie die Familie, die meine Schwester großgezogen hat, wäre ich stolz», schwärmte der 42-Jährige im US-Branchenmagazin «People». Die Beziehung zu Maggies Töchtern, 11 und 16 Jahre alt, gehöre zu den wichtigsten Beziehungen in seinem Leben, erklärte Gyllenhaal. Die Familie seiner Schwester inspirierte den Schauspieler zu seinem eigenen Kinderbuch «The Secret Society of Aunts and Uncles» (Der Geheimbund der Tanten und Onkel), das bald in den USA erscheint.