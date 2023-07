Neues aus der Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 11.07.23 | Überblick

Rita Ora: Als junge Frau im Musikgeschäft ist es nicht einfach

BERLIN: Die britische Sängerin Rita Ora (32, «For You») hat sich im Musikgeschäft lange Zeit behaupten müssen. «Für mich ging es darum, mich in sehr harten Zeiten zu rechtfertigen und zu beschützen. Als junge Frau in ihren 20ern im Musikgeschäft aufzuwachsen, ist nicht einfach», sagte Ora der Deutschen Presse-Agentur. «Es gibt viele Herausforderungen. Du musst dir immer ganz klar sein, was du eigentlich willst.»

Auf ihrem neuen Album «You & I», das am Freitag erscheint, singt Ora über die harten Zeiten ihrer Karriere («Look At Me Now») und wie sie nach Rückschlägen immer wieder aufgestanden ist («Girl In The Mirror»).

Die Platte sei durch Liebe geprägt, nicht nur zu ihrem Ehemann Taika Waititi (47), den sie im vergangenen Jahr heiratete. «Ich habe so tolle Freunde und eine wunderbare Beziehung zu meiner Familie und mir selbst. Also ich wurde von mehreren Aspekten der Liebe inspiriert.»