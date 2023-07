Neues aus der Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 04.07.23 | Aktualisiert um: 14:20 | Überblick

«Perfekte Erinnerungen»: Pink genießt Zeit mit Familie in Österreich

WIEN: Superstar Pink (43) schwärmt von Österreich. «Wien. Österreich. Wachau. Schöne Menschen. Schöne Shows. Schöne Weine. Perfekte Erinnerungen, die ein Leben lang halten werden. Wir danken von ganzem Herzen», schrieb die US-Amerikanerin am Montag bei Instagram und postete dazu ein Ausflugsfoto ihrer Familie. Pink ist zurzeit auf Europa-Tour und genießt die Zeit zwischen ihren Shows mit Ehemann Carey Hart und den zwei Kindern.

Im Rahmen ihrer «Summer Carnival»-Tour trat Pink - bürgerlich Alecia Moore - zuletzt auch in Berlin auf, wo sie Songs ihres im Februar erschienenen Albums «Trustfall» sowie Hits wie «Get The Party Started» oder «Raise Your Glass» zum Besten gab. In der ersten Julihälfte sind Konzerte in München, Köln und Hannover geplant, bevor es nach Warschau und Nordamerika weitergehen soll.

Daniel Radcliffe: «Strebe keine Rückkehr nach Hogwarts an»

LONDON/BERLIN: In seiner Rolle als «Harry Potter» wurde Schauspieler Daniel Radcliffe (33) weltberühmt. Eine Rückkehr nach Hogwarts in der neuen «Harry Potter»-Serie plant er nach eigenen Worten aber nicht: «Ich strebe es in keiner Weise an», sagte er dem Online-Magazin «ComicBook.com» in einem Interview am Montag. «Soweit ich weiß, versuchen sie, einen Neuanfang zu machen», erklärte der Brite. «Ich wünsche ihnen natürlich alles Glück der Welt, und ich freue mich sehr darauf, die Fackel weiterzureichen. Doch ich glaube nicht, dass es mich braucht, um sie physisch weiterzugeben.»

Der Streamingdienst HBO Max hatte das Projekt im April bekanntgegeben. Die Autorin der Bücher, J.K. Rowling, ist demnach als ausführende Produzentin an Bord. HBO Max zufolge soll es sich um eine «getreue Adaption» der «ikonischen» Bücher handeln.

Von 2001 bis 2011 standen Daniel Radcliffe, Rupert Grint und Emma Watson als Hauptdarsteller der Fantasy-Reihe für acht Kinofilme vor der Kamera.

Zweites Kind von Kit Harington und Rose Leslie geboren

LONDON/BERLIN: Das zweite Kind der «Game of Thrones»-Stars Kit Harington und Rose Leslie (beide 36) ist auf die Welt gekommen. Das Paar sei «hocherfreut, ein kleines Mädchen in der Familie willkommen zu heißen», bestätigte ein Sprecher dem «People»-Magazin am Montag. Zunächst hatte die amerikanische Klatschseite «Page Six» berichtet.

Bei den Dreharbeiten zur Fantasy-Saga «Game of Thrones» hatten sich die beiden als Ygritte und Jon Snow vor und auch hinter der Kamera verliebt. Die beiden Briten heirateten 2018 im Beisein vieler «Game of Thrones»-Stars, ihr Sohn kam 2021 auf die Welt. Im Februar hatte Harington bekanntgegeben, dass das Paar ein zweites Kind erwarte.