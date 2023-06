Neues aus der Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 27.06.23 | Aktualisiert um: 14:35 | Überblick

Das Geheimnis einer Schneekugel: «Der Fall San Marino»

HAMBURG: Paolo Ritter hat von seinem verstorbenen Bruder ein Hotel an der Adria übernommen. Für Irritationen sorgt einer seiner Gäste, der sich auffallend für eine Schneekugel seines Bruders interessiert. Als in der folgenden Nacht im Hotel eingebrochen wird und am Tag darauf der Gast in San Marino zu Tode stürzt, ist sich Paolo sicher, dass die Schneekugel ein Geheimnis verbirgt. Paolos kriminalistische Neugier wird erst recht durch Nachforschungen von Interpol angestachelt. Welches Rätsel umgibt das Leben seines toten Bruders? Zusammen mit seiner Partnerin Lucia macht er sich auf die Suche.

Der neue Krimi mit Paolo Ritter, «Der Fall San Marino» von Dani Scarpa, hat einen starken Beginn, verläuft sich dann aber mit der Zeit im Nirgendwo. Es will einfach keine rechte Spannung aufkommen und am Ende bleibt der Leser etwas ratlos zurück. Auch zu den Personen scheint schon alles geschrieben worden zu sein. Die Reihe hat sich ein wenig totgelaufen.

Herrlich skurril: «Der nette Herr Heinlein»

MÜNCHEN: Der nette Herr Heinlein ist Delikatesswarenhändler in dritter Generation. Für seine schwindende Kundschaft kreiert er phantasievolle Pasteten. Als mitfühlender Mensch beschäftigt er einen autistischen jungen Mann und kümmert sich noch um seinen dementen Vater. Eines Tages taucht ein geheimnisvoller Geschäftsmann auf, der schnell zum Stammkunden wird, bis ein schreckliches Unglück passiert. Der Kunde bricht nach dem Verzehr einer Pastete tot zusammen. In seiner Panik lässt Herr Heinlein die Leiche im Kühlhaus seines Kellers verschwinden. Bald bekommt sie Gesellschaft von anderen Toten. Denn seltsamerweise passieren dem netten Herrn Heinlein weitere fatale Missgeschicke.

Stephan Ludwig, bislang sehr erfolgreich mit seiner Krimireihe um den Hauptkommissar Zorn, hat mit «Der nette Herr Heinlein und die Leichen im Keller» einen herrlich skurrilen Krimi vorgelegt. Er überzeugt mit schwarzem Humor, einem sympathisch-verschrobenen Protagonisten und vielen unvorhersehbaren Wendungen. Das überraschende Finale beweist, dass die Leser die ganze Zeit ziemlich gemein aufs Glatteis geführt wurden. Allerbeste Unterhaltung!

«The Four Seasons»-Frontmann Frankie Valli hat geheiratet

LAS VEGAS: Mit 89 Jahren hat Sänger Frankie Valli (89, «Can't Take My Eyes off You») in Las Vegas geheiratet. «Es ist großartig, in dieser Phase meines Lebens noch einmal die Liebe gefunden zu haben», sagte der US-Amerikaner dem «People»-Magazin. Bei einer privaten Zeremonie haben sich Valli und Jackie Jacobs (60) demnach am Montag das Eheversprechen gegeben haben.

Das Paar habe sich 2007 kennengelernt und sei seit 2015 ein Paar. Gegenüber «People» erinnerte sich Jackie Jacobs: «Wir blieben per Telefon in Kontakt, bis er mich Ende 2015 anrief und um ein Date bat, und seitdem sind wir zusammen.»

Als Frontmann von The Four Seasons veröffentlichte Frankie Valli mehr als 35 Hits - darunter «Sherry» und «December, 1963 (Oh, What a Night)». Die Gruppe zählte zu den wenigen Bands, die in den frühen 60er Jahren in den USA den Beatles Konkurrenz machten. Die Musik und Geschichte der Gruppe wurden mit dem Jukebox-Musical «Jersey Boys» verewigt.

Beatrice Egli tauft Album «Balance» statt «Mutausbruch»

ZÜRICH: Schlagersängerin Beatrice Egli (35) hat ihr neues Album «Balance» getauft. «Ich wünsche mir immer, die Balance zu finden. Manchmal will ich mich richtig auspowern, und dann wieder suche ich Ruhe - auch durch Meditation», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Eigentlich sollte das Album einen anderen Titel haben: «Es sollte erst «Mutausbruch» heißen, aber im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, es geht eigentlich vor allem darum, die Balance zu finden», so die Künstlerin.

Egli findet nach eigener Aussage Ruhe vorzugsweise in der Natur. «Jeder Mensch braucht Kraftorte, um gute Energie ins Leben zu bringen. Für mich ist das die Natur, und es sind die Leute in meinem Umfeld, natürlich auch meine Familie in der Schweiz.»

Das Album «Balance» erscheint am 30. Juni via Sony Music.