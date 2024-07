Neues aus der Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 02.07.24 | Überblick

Richard Gere in seltener Serienrolle

LOS ANGELES: Star-Besetzung für eine neue TV-Serie: Richard Gere (74, «Chicago», «Pretty Woman») wird in der Spionagethriller-Serie «The Agency» mitspielen. Nach Angaben des Streamingdienstes Paramount+ soll er einen früheren Spion namens Bosko verkörpern, der jetzt das Agenten-Hauptquartier in London leitet. Die Dreharbeiten zu der zehnteiligen Serie seien angelaufen, hieß es. Gere, der im Mai bei den Festspielen in Cannes seinen neuen Film «Oh, Canada» vorgestellt hat, hat in seiner langen Hollywood-Karriere Fernsehrollen weitgehend vermieden. Ausnahmen waren die britische Miniserie «MotherFatherSon» (2019), der Fernsehfilm «And the Band Played On» (1993) und eine kleine Gastrolle 1976 in der Krimiserie «Kojak - Einsatz in Manhattan».

Gruselvideo: Eminem kündigt «The Death of Slim Shady» an

DETROIT: US-Rapper Eminem («Lose Yourself») lässt es Fans mit einem Gruselvideo wissen: Mit den Worten «OH SH*T!!!» und einem Totenkopf-Emoji kündigt er sein neues Album «The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)» für den 12. Juli an. In seinen sozialen Netzwerken postete er dazu einen Videoclip mit einer Szene wie aus einem Horrorfilm. Darin bringt eine Frau im Krankenhaus ein Baby zur Welt, während es draußen blitzt und stürmt. Als das Neugeborene die schwarzen Augen öffnet, grinst es teuflisch, streckt eine gespaltene Zunge heraus, während ihm Hörner aus der Stirn wachsen. Der Sänger hatte bereits Ende April die Veröffentlichung von «The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)» für den Sommer angekündigt, ohne aber ein konkretes Datum zu nennen. Begleitet wurde der Post von einem Video, das im Stil einer True-Crime-Sendung vom Tode von Slim Shady berichtet, einer Kunstfigur, die schon lange als Alter Ego des 51-jährigen Musikers gilt.

«Guardian»: Londoner Privatclub nimmt erstmals Frauen auf

LONDON: Erstmals in seiner 193-jährigen Geschichte hat der Londoner Privatclub Garrick einem Zeitungsbericht zufolge zwei Frauen aufgenommen. Der Beitritt der britischen Schauspielerinnen Judi Dench (89) und Siân Phillips (91) sei auf der Jahreshauptversammlung beschlossen worden, berichtete der «Guardian». Der Garrick hat Medienberichten zufolge etwa 1500 Mitglieder, jedes Jahr können bis zu vier neue folgen. Die Institution im Theaterviertel West End, einer der ältesten Mitgliederclubs der Welt, wurde 1831 als Treffpunkt für Schauspieler und Kunstmäzene gegründet. Benannt ist sie nach dem Schauspieler und Dramatiker David Garrick. Es gibt Speisesäle, Luxus-Lounges und exklusive Schlafzimmer. Bisher wurden Frauen nicht in den einflussreichen Club aufgenommen. Bis 2010 durften sie das Gebäude nicht betreten. Seitdem war ihnen der Zugang erlaubt, wenn sie eingeladen und von einem Mann begleitet wurden. Diese Regelung wurde im Mai geändert.

Michelle: Abschiedsalbum keine Abrechnung mit Showgeschäft

BERLIN: Sängerin Michelle («Wer Liebe lebt») sieht ihr Abschiedsalbum «Flutlicht» nicht als Abrechnung mit dem Showgeschäft. «Ich würde nicht von einer Abrechnung sprechen», sagte die 52-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. «Abrechnung klingt nach Verbitterung, das bin ich nicht.» Sie schaue einfach auf 30 Jahre in der Unterhaltungsbranche zurück. «Und da sind sehr viele authentische Geschichten dabei.» Im Titelsong «Flutlicht» verarbeite sie etwa Erfahrungen im Showbusiness. «Ich bin mit großer Naivität in diese Branche gekommen, mit dem Glauben, dass jeder mein Freund ist», sagte Michelle. «Ich musste lernen, dass es nicht jeder gut mit mir meint, dass es Menschen gibt, die mich ausnutzen. Dann bist du am Ende nur ein Produkt.» «Flutlicht» erscheint am Freitag (5. Juli).

Gerichtsdokumente zu Epstein zeigen sexuellen Missbrauch

PALM BEACH: Im Missbrauchsskandal um Jeffrey Epstein enthalten neu veröffentlichte Gerichtsdokumente detaillierte Aussagen zu Sexualverbrechen durch den berüchtigten US-Sexualverbrecher und Ex-Multimillionär. Die Papiere stammen von Befragungen in Florida aus dem Jahr 2006, wo dem mittlerweile toten Epstein viele Jahre vor dem weltweiten Skandal 2019 schon einmal der Prozess gemacht werden sollte. Die Dokumente enthalten die Aussagen mehrerer Teenager, die erzählen, wie sie Epstein für mehrere Hundert Dollar in dessen Anwesen zuerst massiert hätten und dann sexuell missbraucht und vergewaltigt worden seien. Der Geschäftsmann und Vertrauter zahlreicher einflussreicher Promis war 2008 aber einen Deal mit der Staatsanwaltschaft in Florida eingegangen und hatte sich schuldig für einige Verbrechen bekannt. Damit kam es nie zu einem Bundesverfahren wegen der Missbrauchsanschuldigungen. Epstein saß lediglich eine Gefängnisstrafe von 13 Monaten ab. Diese Einigung wurde vor allem nach seiner erneuten Festnahme und der New Yorker Anklage 2019 als skandalös eingestuft.

Cornelia Funke erweitert Projekt für junge Kreative

HAMBURG/VOLTERRA: Seit vielen Jahren schon lädt Schriftstellerin Cornelia Funke («Tintenherz», «Drachenreiter») spannende Künstlerinnen und Künstler für längere Zeit für eine kreative Auszeit zu sich ein und lässt sich gern von deren Künsten und Ansichten inspirieren. Dieses Konzept hat sie auch in die Toskana mitgenommen, wo sie seit 2021 lebt. Nun will die 65-Jährige dieses sogenannte Artist-in-Residence-Projekt erweitern und künftig noch mehr junge Leute einladen und fördern. Dafür habe sie einen Hof in der Nähe von Volterra gekauft, gab sie am Dienstag bekannt. Von Mai 2025 sollen die Kreativen dann in vier Appartements leben und in Werkstätten auf dem Gelände arbeiten können. Zudem soll es einmal im Monat einen Tag der offenen Tür geben, an dem Funke auf dem Hof in Mulinaccio sei, Bücher signieren und Gespräche mit den Gästen führen werde. Der Umbau des Geländes für das Projekt «Werkstatt der Bücher» starte im August, sagte Funke.