Neues aus der Promiwelt am Dienstag

«The Rock»: Erst durch Töchter wurde mir der Sinn des Lebens klar

LOS ANGELES: Hollywood-Star Dwayne «The Rock» Johnson hat nach eigenen Angaben erst durch seine Töchter den wirklichen Sinn des Lebens gefunden. «Erst als ich Kinder hatte und Vater wurde, wurde mir klar: «Darum geht es im Leben, darum wurde ich auf diese Erde gebracht»», erklärte der 51-jährige Vater dreier Töchter, die 21, sieben und fünf Jahre alt sind, in einem Instagram-Video.

Er habe sich schon zuvor für motiviert gehalten, doch die Geburt seiner ersten Tochter habe in ihm eine ganz neue Art von Ehrgeiz, Inspiration und auch seinen Beschützerinstinkt geweckt, sagte der Action-Star («Fast & Furious», «Red Notice»). «Jetzt kenne und verstehe ich die Freude und die Ehre, die es bedeutet, Vater zu sein», so der Profi-Wrestler. Am vergangenen Sonntag wurde in den USA Vatertag gefeiert.

Britisch-pakistanischer Geschäftsmann und Sohn in «Titanic»-Tauchboot

LONDON: An Bord des vermissten «Titanic»-Tauchboots sind auch ein pakistanischer Geschäftsmann und sein 19-jähriger Sohn. «Unser Sohn Shahzada Dawood und sein Sohn Suleman hatten sich auf eine Reise begeben, um die Überreste der «Titanic» im Atlantischen Ozean zu besichtigen», zitierten britische Medien am Dienstagmorgen aus einer Mitteilung der Familie. «Bis jetzt ist der Kontakt zu ihrem Tauchboot unterbrochen, und es stehen nur begrenzte Informationen zur Verfügung.» Dawood lebt demnach in Großbritannien und arbeitet als Unternehmensberater. Laut «Daily Mail» ist der 48-Jährige einer der reichsten Männer Pakistans.

Zuvor hatte das Unternehmen Action Aviation bestätigt, dass sein Chef Hamish Harding, ein bekannter Abenteurer, ebenfalls an Bord des Tauchboots ist. Die Identität der anderen beiden Insassen wurde noch nicht öffentlich bestätigt. Britischen Medien zufolge ist einer von ihnen ein französischer «Titanic»-Experte. Der Kontakt zu dem Boot war am Sonntag abgebrochen. Nach Angaben des Anbieters Oceangate Expeditions reicht der Sauerstoff an Bord in einem Notfall für 96 Stunden.

Britischer Abenteurer Harding an Bord von vermisstem Tauchboot

LONDON: Der britische Geschäftsmann und Abenteurer Hamish Harding ist an Bord des Tauchboots, das in der Nähe des «Titanic»-Wracks im Atlantik vermisst wird. Wie die britische Nachrichtenagentur PA am Dienstagmorgen meldete, bestätigte Hardings Unternehmen Action Aviation, der milliardenschwere Geschäftsmann sei einer von insgesamt fünf Insassen. «Es bleibt noch genügend Zeit, um einen Rettungseinsatz zu ermöglichen, für diesen Fall ist Ausrüstung zum Überleben an Bord», sagte Manager Mark Butler. «Wir alle hoffen und beten, dass er gesund und munter zurückkommt.»

Harding ist als Abenteurer bekannt. Er hält mehrere Guinness-Weltrekorde, darunter den längsten Tauchgang im Marianengraben, dem tiefsten Ort der Erde im März 2021. Im Juni 2022 flog der Brite ins All. Action Aviation hatte am Sonntag in den sozialen Medien mitgeteilt, dass Harding an der «Titanic»-Expedition teilnimmt. Die Namen der anderen Besatzungsmitglieder wurden zunächst nicht öffentlich bestätigt.