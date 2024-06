Neues aus der Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 25.06.24 | Überblick

Nina Chuba kocht gern für sich

HAMBURG: Die Hamburger Sängerin Nina Chuba kocht gern für sich und für Freunde. «Ich koche sehr gern. Am besten koche ich, glaube ich, mittlerweile Zitronenpasta. Die kann ich sehr gut. Schmeckt mir die lecker», sagte die 25-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Auch ihr Kartoffelbrei sei richtig gut. «Und ich kann auch gut spanisches Omelett.» Sie stehe zwar auch gern mit Freunden in der Küche. «Aber ich koche auch gern allein und höre dann dabei Podcasts.» Außerdem sei sie richtig gut beim Sudoku-Rätseln. «Ich mache das immer zum Einschlafen», sagte die Wahl-Berlinerin.

Alvaro Soler: Alles bereit fürs Baby

BARCELONA: Der deutsch-spanische Popsänger Alvaro Soler (33) und seine Ehefrau, das Model Melanie Kroll, haben sich gut auf die Geburt ihres ersten Kindes vorbereitet. «Es ist alles bereit: Die Kliniktasche steht parat, wir haben einen wöchentlichen Vorbereitungskurs gemacht und ich habe zwei Bücher gelesen», sagte der Musiker («La Cintura», «Sofia») der Deutschen Presse-Agentur. «Man kann am Ende auch nicht mehr machen. Man muss es auf sich zukommen lassen.» Die hochschwangere Potsdamerin werde das Kind in Solers Geburtsstadt Barcelona zur Welt bringen. Der Sänger freut sich schon auf den Moment der Geburt. «Alle sagen ja, dass es das Schönste und das Schlimmste gleichzeitig sei. Aber es ist ja auch bei jedem Baby anders.» Die beiden hatten vergangenen Sommer geheiratet und die Babynachricht im März in sozialen Medien verkündet.

Kling über seinen ersten Krimi: Idee ließ mich nicht los

BERLIN: Der Autor Marc-Uwe Kling («Die Känguru-Chroniken», «Das NEINhorn») stößt ins Krimi-Fach vor. Der Weg zu dem am Donnerstag (27. Juni) erscheinenden Band «Views» fiel Kling nicht immer leicht. «Ich hatte die Grundidee der Geschichte und dachte zuerst: «Tolle Idee für einen Thriller. Leider schreibe ich keine.»», sagte der 42-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Aber dann hat mich die Idee nicht losgelassen und immer wenn ich nachts nicht schlafen konnte, hat mein Gehirn daran weitergearbeitet und irgendwann fiel mir auf, dass ich das ganze Buch im Kopf hatte», so Kling. «Das musste dann da raus.» In «Views» erzählt Kling von der Suche nach einer spurlos verschwundenen 16-Jährigen, die in einem brutalen Video im Netz auftaucht. Verdächtigungen und Hetze führen rasch zu Gewalt auf den Straßen und stärken rechtsextreme Auswüchse.

Beatsteaks setzen neben Musik auf politisches Engagement

BERLIN: Die Berliner Punkrockband Beatsteaks setzt neben ihrer Musik weiterhin auch auf politisches Engagement. «Wir alle sollten uns fragen, wie wir mit der politischen Fahrt hier in diesem Land umgehen können und was man selber tun kann», sagte Leadsänger Arnim Teutoburg-Weiß der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Als Beispiel verwies er auf eine kleine Tour der Beatsteaks durch linke Jugendzentren vor der anstehenden Konzertreise und dem Erscheinen des neuen Albums «Please» an diesem Freitag (28. Juni). «Was wir tun können, ist, dahin zu gehen, wo das alles angefangen hat. In einem Jugendzentrum. Das sind die Orte, wo eine Band das erste Mal spielen kann», sagte Teutoburg-Weiß. «Das war so eine gute Idee, weil: uns fünf Köpfe unter einen Hut zu kriegen, ist manchmal nicht so einfach.» Damit sollten Menschen unterstützt werden, «die den Raum bieten für Leute wie wir».

Haußmann: «Erst was Anständiges lernen» ist unsinniger Rat von Eltern

BERLIN: Der Regisseur Leander Haußmann («Sonnenallee») hat einen Rat für Eltern, deren Kinder einen künstlerischen Beruf anstreben. «Ich kann Eltern nur davon abraten, ihren Kindern, die Künstler werden wollen, zu sagen, dass sie erst was Anständiges lernen sollen. Das ist der unsinnigste Satz, den man sagen kann», sagte Haußmann, der am Mittwoch (26.6.) 65 wird, der Deutschen-Presse Agentur. Bevor aus Haußmann ein erfolgreicher Theater- und Filmemacher wurde, hatte er etwas ganz Anderes gelernt. «Als Druckermeister statt Regisseur wäre ich ganz bestimmt nicht froh geworden.» So, wie er den Beruf damals gelernt hat, gebe es ihn auch nicht mehr. «Für mich ist das verlorene Zeit.»

Friedenspreis geht an Historikerin Applebaum

FRANKFURT/MAIN: Der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels geht 2024 an die polnisch-amerikanische Historikerin und Publizistin Anne Applebaum. «In einer Zeit, in der die demokratischen Errungenschaften und Werte zunehmend karikiert und attackiert werden, wird ihr Werk zu einem eminent wichtigen Beitrag für die Bewahrung von Demokratie und Frieden», heißt es in der Begründung des Stiftungsrats. Die Ehrung wird traditionell zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse überreicht, in diesem Jahr am 20. Oktober. Im vergangenen Jahr wurde der britisch-indische Schriftsteller Salman Rushdie ausgezeichnet. Applebaum gilt als Expertin der osteuropäischen Geschichte. Sie habe schon früh vor einer möglichen gewaltvollen Expansionspolitik Wladimir Putins gewarnt, hieß es. Applebaum wurde 1964 als Kind jüdischer Eltern in Washington D. C. geboren. Mit Unterbrechungen lebt sie seit Jahrzehnten in Polen. Sie ist mit dem polnischen Außenminister Rados?aw Sikorski (61) verheiratet und Mutter von zwei Söhnen.

ARD: Letzte «Babylon Berlin»-Staffel spielt 1933 - Drehstart Oktober

BERLIN/MÜNCHEN: Die ARD bringt die fünfte und gleichzeitig letzte Staffel der Erfolgsserie «Babylon Berlin» ohne den bisherigen Partner Sky Deutschland an den Start. Die Regisseure und Autoren der bisherigen Staffeln, Henk Handloegten, Achim von Borries und Tom Tykwer, erarbeiteten gerade die letzte Fassung der Drehbücher, teilten am Dienstag ARD Degeto Film, X Filme Creative Pool, SWR, WDR, Radio Bremen und Beta Film mit. Die finale Staffel beruht demnach auf dem Roman «Märzgefallene» von Volker Kutscher, die Handlung spiele im Februar 1933, in der Zeit der Machtübertragung an die Nationalsozialisten. Die Dreharbeiten der acht Episoden sind ab Oktober 2024 geplant. In den Hauptrollen sind unter anderem wieder Volker Bruch als Gereon Rath und Liv Lisa Fries als Charlotte Ritter zu sehen.

Ullrich im Fußball-Fieber: «Gute Chancen auf den Titel»

BERLIN: Der frühere Tour-de-France-Sieger Jan Ullrich sieht für die deutsche Nationalmannschaft bei der EM «gute Chancen auf den Titel». Aktuell habe ihn auch das Fußball-Fieber gepackt. «Da bin ich wie meine Kinder und alle Deutschen im Land. Die deutsche Mannschaft spielt auch hervorragend. Ich hoffe, dass sie so weit wie möglich kommen», sagte Ullrich (50) der Deutschen Presse-Agentur. «Wir drücken fest die Daumen.» Gefreut hat sich Ullrich, dass Toni Kroos sein Comeback im deutschen Team gegeben hat. Der Mittelfeldstar von Real Madrid kommt wie der frühere Radprofi aus Mecklenburg und hatte Ullrich zuletzt auch schon in seinem Podcast zu Gast.

«Sie hat «Ja» gesagt» - «Knossi» gibt Verlobung bekannt

WIEN: Entertainer Jens «Knossi» Knossalla (37) hat seine Verlobung bekanntgegeben. «Sie hat «Ja» gesagt», verkündete der Internet-Promi in einem Video auf der Streaming-Plattform Twitch, das ihn bei einer Veranstaltung in Österreich zeigt. In dem Video hält seine Partnerin Lia Mitrou lächelnd ihre Hand in die Kamera und zeigt ihren Verlobungsring. «Ich weiß, dass ich in meinem Leben niemals mehr eine so liebende Frau finde», erklärte Knossi und gibt Mitrou einen Kuss. Er ergänzt, dass die Verlobung bereits «ein bisschen länger her» sei und entsprechend «einigen eh schon aufgefallen» sei. «Man muss ja auch nicht alles an die große Glocke hängen.»

Naomi Watts: Panik und Scham über frühe Wechseljahresbeschwerden

LOS ANGELES: Die britisch-australische Schauspielerin Naomi Watts erlebte eigenen Angaben zufolge ihre unerwartet frühen Wechseljahresbeschwerden mit massiver Überforderung. «Es war so schockierend und überflutete mich mit Scham, sodass ich regelrecht in Panik geriet», erzählt die 55-Jährige dem US-Magazin «People». Mit nur 36 Jahren habe sie unregelmäßige Perioden und nächtliche Schweißausbrüche gehabt, schilderte Watts. Mit den damals unerklärlichen Symptomen habe sie Ärzte aufgesucht, «aber sie haben das nur als Stress oder so etwas abgetan, weil man mit 36 natürlich viel zu jung ist.» Die Wechseljahre, auch bekannt als Menopause, treten nach Angaben des britischen Gesundheitsdiensts NHS üblicherweise zwischen 45 und 55 Jahren auf. Watts erkannte erst Jahre später über Internetrecherchen den Hintergrund ihrer Beschwerden, wie sie erzählt.

Influencerin Lisa Mantler ist schwanger

BERLIN: Influencerin Lisa Mantler erwartet ihr erstes Kind. Die 22-Jährige postete auf Instagram ein Foto, auf dem sie zwischen den Beinen ihres Mannes sitzt und beide ihren runden Bauch halten. «Family of 3 loading», teilte sie ihren mehr als 440.000 Followern dazu mit - also etwa «dreiköpfige Familie wird geladen». Die Influencerin hatte ihren Mann im März vergangenen Jahres geheiratet. Ihre Zwillingsschwester Lena teilte in ihrer Instagram-Story Lisas Post mit ihren 21 Millionen Followern und verkündete mit einem Herzaugen-Emoji: «Ich werde Tante.» Die Zwillinge sind einst als Teenager mit Videos auf Social-Media bekannt geworden, treten mittlerweile aber auch häufiger im Fernsehen auf. Den Instagram-Account, den Lena führt, hatten die Schwestern gemeinsam aufgebaut. Lena hatte diesen übernommen, als die Zwillinge vergangenes Jahr bekannt gaben, getrennte Wege gehen zu wollen.

Lindsay Lohan und Jamie Lee Curtis drehen «Freaky Friday»-Fortsetzung

LOS ANGELES: US-Schauspielerin Lindsay Lohan (37) und Oscar-Preisträgerin Jamie Lee Curtis (65) stehen für «Freaky Friday 2» wieder gemeinsam vor der Kamera. «Die Colemans sind zurück und sie kommen 2025 ins Kino», gab das Walt Disney Studio am Montag (Ortszeit) bekannt. Die Fortsetzung von «Freaky Friday» sei nun im Dreh, schrieb das Studio auf der Plattform X zu einem Foto von Lohan und Curtis am Set. Über den Inhalt wurde zunächst nichts bekannt. In der Disney-Komödie von 2003 hatte Curtis die Psychotherapeutin Tess Coleman gespielt, die ständig mit ihrer Teenagertochter Anna (Lohan) streitet. Nachdem sie magische Glückskekse gegessen haben, tauschen beide die Körper und müssen sich plötzlich im Leben der anderen durchschlagen - die Mutter in der Schule, die Tochter als Therapeutin. «Freaky Friday» ist eine Adaption des gleichnamigen Romans aus dem Jahr 1972 von Mary Rodgers.

Jane Fonda und Prince - 36 neue Sterne auf dem «Walk of Fame»

LOS ANGELES: Filmschaffende wie Jane Fonda, Jessica Chastain, Colin Farrell, Emilio Estevez und John Carpenter, zählen zu den insgesamt 36 Auserwählten, die 2025 mit einem Stern auf dem «Walk of Fame» in Hollywood geehrt werden sollen. Der 2016 gestorbene Sänger Prince werde im kommenden Jahr posthum gefeiert, gaben die Veranstalter am Montag (Ortszeit) bekannt. Zu den weiteren Musikern, deren Namen in den Zementplatten des berühmten Bürgersteigs verewigt werden, zählen die Country-Stars Keith Urban und George Strait sowie Bands wie Depeche Mode, The B-52s, Green Day und The Isley Brothers. Als Fernsehstars sollen unter anderem Fran Drescher, Bill Nye und die «South Park»-Schöpfer Trey Parker und Matt Stone ausgezeichnet werden. In der Sparte Sports Entertainment werden der britische Fußballspieler David Beckham und der US-Baseballspieler Orel Hershiser geehrt. Die neuen Kandidaten wurden unter Hunderten von prominenten Anwärtern ausgewählt. Die Termine für die Enthüllung der Plaketten sind noch nicht bekannt. Der «Walk of Fame» mit über 2700 Sternen ehrt seit 1960 Verdienste im Showgeschäft.

Sting, Bryan Adams und Simply Red planen Winter-Konzerte in den Alpen

SCHLADMING: Bryan Adams, Sting und Simply-Red-Leadsänger Mick Hucknall machen im Winter einen Abstecher in die österreichischen Alpen. Am Montag wurden die Stars für eine Pressekonferenz in Schladming eingeflogen, wo sie mit Open-Air-Konzerten am 6., 7. und 8. Dezember die Skisaison eröffnen werden. Adams (64) will bei seinem Auftritt in Schladming nicht nur seine Hits spielen, sondern auch neuere Songs, die er während der Corona-Pandemie geschrieben hat. Sting (72) setzt in Schladming hauptsächlich auf seine bekanntesten Nummern, denn «die wollen die Menschen hören». Für Hucknall (64) und Simply Red ist das Konzert ein Vorgeschmack auf die Jubiläumstour, mit der die britische Band 2025 ihr 40-jähriges Bestehen feiert. Adams, Sting und Simply Red werden im Dezember an aufeinanderfolgenden Tagen spielen. Als Vorbereitung auf die winterlichen Temperaturen überreichten ihnen die österreichischen Veranstalter am Montag warme Decken. Voriges Jahr wurde die Skisaison in Schladming von Robbie Williams eröffnet.