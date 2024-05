Neues aus der Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 28.05.24 | Überblick

Will Smith: Von der Raupe zum Schmetterling

BERLIN: Gut zwei Jahre nach dem Ohrfeigenskandal bei der Oscarverleihung fühlt sich Hollywoodstar Will Smith (55) ein wenig wie neugeboren und zieht einen Vergleich zu Schmetterlingen. «Die Befähigung, sich neu zu erfinden, zu erholen und in der Lage zu sein, sozusagen zu sterben und wiedergeboren zu werden, ist die äußerste Fähigkeit des Menschen», sagte der Schauspieler am Montagabend in Berlin vor Reportern bei der Europapremiere des Films «Bad Boys: Ride or Die» (Kinostart 5.6.). Smith ergänzte bildreich: «Eine Raupe sein und zerfallen und sterben - und dann als Schmetterling zurückkehren.» Smith hatte bei den Oscars 2022 Chris Rock auf der Bühne eine Ohrfeige verpasst, nachdem dieser einen Witz über Jada Pinkett Smith gemacht hatte.

Spiritualität gibt Gaby Köster neuen Lebensmut

KÖLN: Spiritualität hat Gaby Köster (62) nach ihrem Schlaganfall neuen Lebensmut gegeben. «Ich war mein Leben lang spirituell, aber dieser drecksdrisselige Schlaganfall hat mich all den verschiedenen spirituellen Themen wie Heilsteinen, Tarotkarten, Aura Soma, Chakren-Behandlungen noch mal viel näher gebracht», sagte die Kölner Komikerin («7 Tage, 7 Köpfe») dem Magazin «Bunte». «In vielen Bereichen ist die Spiritualität mein Lebensretter geworden.» Köster hatte 2008 einen Schlaganfall erlitten und sitzt seitdem im Rollstuhl. Sie gebe aber die Hoffnung nicht auf, dass sie irgendwann wieder gehen könne, sagte sie in dem Interview. «Einmal wieder über eine Wiese laufen, das wäre einer meiner Wünsche.»

Bestseller-Autorin Donna Leon lebt ohne Smartphone

ZÜRICH: Die Bestsellerautorin Donna Leon (81) schreibt im neuesten Venedig-Krimi (Comissario Brunettis 33. Fall) von Instagram und Cloudspeichern, aber sie selbst besitzt noch nicht einmal ein Smartphone. «Ich habe keine Verwendung dafür», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. «Ich möchte meinen Kopf nicht ständig mit Informationen füttern. Ich will in Ruhe dasitzen und über meine Meinung zu diesem oder jenem nachdenken.» Ähnlich halte sie es mit dem Fernsehen, für das viele ihre erfolgreichen Brunetti-Krimis in Deutschland verfilmt worden sind. «Ich habe noch nie mit einem Fernseher gelebt», sagte die Autorin, die Jahrzehnte in Venedig wohnte und wegen der vielen Touristen 2007 von dort in die Schweiz gezogen ist. Eine Neuerung plane sie aber jetzt: «Ich beschäftige mich mit der Möglichkeit eines Dumbphones» - übersetzt etwa «Dummes Telefon». Gemeint sind Handys ohne Internetzugang. «Ich brauche eins, mit dem man anrufen kann, das ist alles», sagte Leon.

Lena Meyer-Landrut spricht offen über Selbstzweifel

KÖLN: Sängerin Lena Meyer-Landrut (33) hat keine Probleme damit, in der Öffentlichkeit über ihre Depressionen und Selbstzweifel zu sprechen. «Ich bin schon immer offen mit meinen Gefühlen und Gedanken umgegangen, weil das für mich zum Künstlerinnensein dazu gehört. Deshalb teile ich das auch zu dem Zeitpunkt, zu dem es sich für mich richtig anfühlt», sagte die Musikerin aus Hannover der Deutschen Presse-Agentur. «Privates behalte ich für mich.» Aber persönliche Dinge habe sie schon immer geteilt. In einem «Spiegel»-Interview und ihrer eigenen Dokureihe auf Youtube sprach Meyer-Landrut zuletzt offen über ihre psychische Gesundheit und darüber, dass sie in der Vergangenheit oft an sich selbst gezweifelt habe. «Selbstzweifel können auf eine Art zu jeder Zeit wiederkommen. Momentan fühle ich mich relativ stabil in meinem Empfinden dem Erfolg gegenüber», sagte die 33-Jährige der dpa.