Neues aus der Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 13.06.23 | Überblick

Konventioneller Urlaubskrimi: «Abschied auf Italienisch»

MÜNCHEN: Commissario Vito Grassi lässt sich von Rom nach La Spezia in Ligurien versetzen, nachdem er von seinem verstorbenen Vater dort ein Haus geerbt hat. Von der gewünschten Beschaulichkeit kann jedoch keine Rede sein, als eine Frauenleiche gefunden wird. Was zunächst wie ein Unfall aussieht, entpuppt sich durch die Obduktion als Mord. Ein zweiter Toter, der ausgerechnet in der Nähe von Vitos Haus gefunden wird, macht die Urlaubsregion endgültig zum Schauplatz eines möglichen Serientäters. Vito muss schnellstens Ergebnisse liefern, denn die Urlaubssaison steht vor der Tür.

Andrea Bonetto, Pseudonym eines deutschen Autors, versucht sich mit «Abschied auf Italienisch» in das populäre Genre der Urlaubskrimis einzureihen. Was zunächst recht verheißungsvoll beginnt, verflacht zusehends. Die Handlung verläuft konventionell und bei den Figuren fehlt die Originalität. Man hat das Gefühl, alles irgendwann schon einmal gelesen zu haben. Wie überhaupt sich das Konzept der Urlaubskrimis möglicherweise inzwischen überlebt hat, jedenfalls oft von Wiederholungen zehrt.

«Narcos»-Star Pascal über Rowdys im Straßenverkehr

LOS ANGELES: Hollywoodstar Pedro Pascal («The Mandalorian», «Narcos») hat nach eigenen Worten als Autofahrer auch schon unangenehme Situationen im Straßenverkehr erlebt. «Ich habe jemandem den Weg abgeschnitten und schaue rüber und da ist ein dicker Speicheltropfen an meinem Beifahrerfenster», erzählte der 48-Jährige in einem Gespräch mit seinem Kollegen Steven Yeun (39) beim Branchenmagazin «Variety». «Er hat mich angespuckt».

Er habe unter Schock gestanden, erklärte Pascal. «Es hat in mir aber keine Wut ausgelöst.» Er sei eher beschämt und schockiert gewesen. Yeun, dessen Charakter in der Netflix-Serie «Beef» einen Vorfahrtsstreit ausarten lässt, erkundigt sich, wie Pascal den Spuckangriff gedeutet habe. «Ich dachte: «Mensch, die Leute machen echt etwas durch.»»