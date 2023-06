Neues aus der Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 06.06.23 | Aktualisiert um: 14:40 | Überblick

Senta Berger über Simonischek: «Er war völlig uneitel»

WIEN: Schauspielerin Senta Berger («Unter Verdacht») hat ihren gestorbenen Schauspiel-Kollegen Peter Simonischek («Toni Erdmann») gewürdigt. «Über Erfolge hat er sich gefreut, sehr sogar», sagte die 82-Jährige dem Magazin «Bunte» über Simonischek, der wie sie aus Österreich kam. «Aber er war völlig uneitel. Er hätte jeden Grund gehabt, ein bisschen eitel zu sein.»

Simonischek, der vergangene Woche im Alter von 76 Jahren gestorben war, sei ein unglaublich vielseitiger Schauspieler gewesen, sagte Berger. Sie habe ihn als warmherzigen und humorvollen Mann in Erinnerung, der wunderbar erzählen, aber auch zuhören konnte. «Und der sich, anders als viele in unserem Metier, nicht ernstgenommen hat.»

Abgründe in der Provinz: «Dunkelzeit» von Erin Flanagan

BERLIN: In einem kleinen Ort im ländlich geprägten US-Bundesstaat Nebraska lässt die Amerikanerin Erin Flanagan ihren Debütroman «Dunkelzeit» spielen. Im Buch verbindet sie eine Krimihandlung mit dem Porträt einer wenig ansprechenden Gesellschaft.

Die Handlung spielt im Herbst des Jahres 1985. Eines Morgens ist die 16-jährige Peggy spurlos verschwunden. Allmählich beginnen die Bewohner des kleinen Ortes Fragen zu stellen, weil sie ein Verbrechen vermuten. Ins Blickfeld gerät zunehmend Hal, ein Hilfsarbeiter auf der Farm von Alma und Clyde. Der geistig etwas zurückgebliebene junge Mann war am Tag des Verschwindens im Wald unterwegs, und als er zurückkommt, zeigt sein Truck Beulen und Reste von Blutflecken. Er sagt, er sei auf der Jagd gewesen, aber nicht alle glauben ihm.

Der Roman beschreibt aus der Perspektive mehrerer Figuren, wie das Verschwinden des Mädchens den Ort verunsichert, die Menschen aber auch in ihren Vorurteilen bestärkt. So entsteht das Bild einer ländlichen Gesellschaft, in der Glück und Zufriedenheit unbekannt scheinen. Besonders Alma, die Bäuerin und Busfahrerin, die einen Großteil der Geschichte erzählt, ist nie heimisch geworden, seit sie aus Chicago nach Nebraska gezogen ist. Auch Milo, Peggys 12-jähriger Bruder, hat wenig Positives über das Leben in Nebraska zu berichten, auch wenn seine Perspektive eine ganz andere ist.

Je länger die Suche nach Peggys Schicksal dauert - und natürlich wird es aufgeklärt - umso deutlicher wird, was sich hinter den scheinbar so biederen Fassaden der Kleinstadt verbirgt.

Barrymore über ihre Mutter: Ich muss wachsen, obwohl sie da ist

LOS ANGELES: US-Schauspielerin Drew Barrymore («Drei Engel für Charlie») hat über ihr schwieriges Verhältnis zu ihrer Mutter gesprochen. «Sie ist mir nicht egal. Sie wird mir nie egal sein», sagte die 48-Jährige dem Branchenmagazin «Vulture». Dennoch müsse sie sich von ihr frei machen. «Ich kann nicht warten. Ich möchte nicht in einem Zustand leben, in dem ich mir wünsche, dass jemand früher geht, als er sollte, damit ich wachsen kann.»

Eigentlich wünsche sie, dass ihre Mutter glücklich, erfolgreich und gesund ist, sagte Barrymore. «Aber ich muss verdammt noch mal wachsen, obwohl sie auf diesem Planeten ist.»

Barrymore, die selbst zwei Töchter hat, hatte bereits zuvor ihre Beziehung zu ihrer Mutter öffentlich thematisiert. Vor zwei Jahren sprach sie sich im Gespräch mit Demi Lovato für klare Rollen im Verhältnis zwischen Eltern und Kindern aus. «Ich habe meinen eigenen Kindern gesagt: «Ich werde niemals eure Freundin sein»», sagte sie. Mit ihrer eigenen Mutter seien die jeweiligen Rollen sehr undefiniert gewesen.

Laut «Vulture» nahm ihre Mutter, die sie auch managte, Barrymore schon früh auf Partys mit. Als Jugendliche bekam sie Probleme mit Alkohol und Drogen. Nach einem Klinikaufenthalt wohnte sie bei Pflegefamilien und bezog mit 15 Jahren ihre erste eigene Wohnung.