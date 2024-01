Neues aus der Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 02.01.24 | Aktualisiert um: 14:55 | Überblick

Emma Stone sah dreimal Taylor Swift auf ihrer «Eras-Tour»

LOS ANGELES: Seit langem sind die Oscar-Preisträgerin und der Pop-Superstar befreundet.

Oscar-Preisträgerin Emma Stone (35, «La La Land») war nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr auf drei Konzerten von ihrer langjährigen Freundin Taylor Swift (34). «Es war unglaublich zu sehen», sagte die Schauspielerin am Sonntag in der «Graham Norton Show» über ihren ersten Konzert-Besuch in ihrem Heimatstaat Arizona, wo Swift im März 2023 ihre noch immer laufende Welttournee «The Eras Tour» begann. Ein «sehr besonderes» Detail sei für Stone die Tatsache gewesen, dass Swift für die Tournee dieselbe Choreografin hatte, mit der Stone selbst schon für das Filmmusical «La La Land» zusammengearbeitet hatte, erzählte die Schauspielerin.

Stone erzählte, dass sie und Swift «seit sie 17 und ich 18 war» Freundinnen seien und sie sich damals bei einer Veranstaltung in Los Angeles kennengelernt hatten: «Und wir sind seitdem in Kontakt geblieben und gute Freundinnen geworden.»

Pop-Sängerin Swift wurde vom Magazin «Time» zur Person des Jahres 2023 gekürt und bricht mit ihrer «Eras»-Tour und ihren Alben Rekorde. Diese Woche überholte sie Musik-Legende Elvis Presley als Solo-Künstler mit den meisten Wochen an der Spitze der US-Albumcharts, wie das Musikmagazin «Billboard», das die Charts herausgibt, mitteilte. Ihr aktuelles Album «1989 (Taylor's Version)» belegt nun für die fünfte aufeinanderfolgende Woche Platz 1 der US-Albumcharts, womit die 34-Jährige insgesamt 68 Wochen ein Album an der Spitze hat und Presleys Rekord von 67 Wochen bricht. Nur die Beatles führten bislang laut «Billboard» mit 132 Wochen noch länger als Swift die US-Albumcharts an.

US-Jazzpianist Les McCann gestorben

NEW YORK: Der US-amerikanische Jazzpianist, Sänger und Komponist Les McCann ist tot. Er starb bereits am Freitag im Alter von 88 Jahren in einem Krankenhaus in Los Angeles, wie die «New York Times» unter Berufung auf seinen langjährigen Manager Alan Abrahams berichtete. McCann lebte demzufolge zuletzt in einem Pflegeheim im Großraum Los Angeles und war wegen einer Lungenentzündung ins Krankenhaus gebracht worden.

McCann galt als früher Vertreter des sogenannten Soul Jazz und veröffentlichte in seinem Leben mehr als 50 Alben. Am bekanntesten wurde er mit dem Lied «Compared to What», einem Protestsong gegen den Vietnamkrieg, den er 1969 beim Montreux-Jazzfestival in der Schweiz darbot. Dem Bericht zufolge spielte er ihn gemeinsam mit dem Tenor-Saxofonisten Eddie Harris und dem Trompeter Benny Bailey, ohne dass die drei zuvor zusammen geprobt hätten.

McCann wurde 1935 in Lexington im Bundesstaat Kentucky geboren, er wuchs in einer musikalischen Familie auf. Er, seine vier Brüder und seine Schwester sangen alle im Kirchenchor einer Baptistengemeinde. Sein Wehrdienst bei der Marine führte ihn an die US-Westküste nach San Francisco. Danach ließ er sich in Los Angeles nieder, wo seine Karriere Ende der 50er Jahre begann.