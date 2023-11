Neues aus der Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 21.11.23 | Überblick

Wie Take That heute auf ihre Trennung und Wiedervereinigung schaut

KÖLN: Die britische Band Take That schaut 27 Jahre nach ihrer vorläufigen Trennung nüchtern auf die Ereignisse zurück. «Wir haben damals natürlich viele Menschen enttäuscht, aber es gibt keinen Grund, uns für irgendetwas zu entschuldigen», sagte Howard Donald (55) der Deutschen Presse-Agentur. «Das gehört einfach zum Leben dazu. Dinge starten, Dinge enden und kommen wieder zurück.»

Die Boyband («Back For Good», «Never Forget») um Gary Barlow und Mark Owen gab das Ende der Gruppe im Februar 1996 bekannt. Einige Monate zuvor war bereits Robbie Williams (49) aufgrund wachsender Spannungen ausgestiegen.

2010 feierten die Briten mit der Single «Shine» ihr Comeback zu Fünft, was Williams bis heute als wichtigen Teil seiner Karriere bezeichnet. «Es gab so viel Verbitterung, Wut und Frustration. Das alles verstummte plötzlich und wurde begraben», sagte Williams der dpa. «Ich liebe sie einfach. Sie sind meine Brüder, bringen mich zum Lachen und es macht Spaß, mit ihnen zu arbeiten.»

Rund ein Jahr nach der Wiedervereinigung nahmen die Bandmitglieder erneut eine Auszeit und kehrten 2014 zu Dritt zurück. An diesem Freitag veröffentlichen Barlow, Owen und Donald ihr neuntes Studioalbum «This Life».

Casper veröffentlicht nicht alle seine Songs

BERLIN: Rapper Casper macht sich mittlerweile mehr Gedanken darüber, welche Lieder er veröffentlichen will. «Eigentlich geht schon alles ziemlich ungefiltert raus. Es gibt wenig, was ich wegwerfe, weil ich teils auch lange an Sachen sitze», sagte er im dpa-Interview in Berlin. «Aber momentan denke ich wieder mehr darüber nach, dass vielleicht nicht alles, was ich mache, immer für die Öffentlichkeit sein muss.»

Beispielsweise habe er sich vorerst dagegen entschieden, den Titeltrack seines neuen Albums «nur liebe, immer.» zu veröffentlichen. «Das ist mir zum ersten Mal in meiner Karriere passiert, dass ich schlaflose Nächte hatte, weil ich mir nicht sicher war, ob ich einen so persönlichen Song veröffentlichen will.» Darin soll es laut Casper unter anderem um seine eigene Familiengeschichte gehen.

Am Tag der Deadline entschied er, den Song lieber erst einmal zurückzustellen - obwohl Casper ihn zu einem der besten Songs zählt, die er jemals geschrieben hat. «Das ist natürlich total unzufriedenstellend», sagt er. «Aber ich halte es mir offen, ihn vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt doch noch einmal zu veröffentlichen.»