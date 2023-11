Neues aus der Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 07.11.23 | Aktualisiert um: 16:25 | Überblick

Anklage im Prozess gegen Musiker Gil Ofarim verlesen

LEIPZIG: Im Prozess gegen den jüdischen Musiker Gil Ofarim ist am Dienstag vor dem Landgericht Leipzig die Anklage verlesen worden. Darin wirft die Staatsanwaltschaft dem 41-Jährigen unter anderem falsche Verdächtigung und Verleumdung vor.

Laut Anklage hatte der Musiker vor mehr als zwei Jahren in einem viral gegangenen Video geschildert, dass ein Mitarbeiter eines Leipziger Hotels ihn aufgefordert habe, seine Kette mit Davidstern abzunehmen, damit er einchecken könne. Zuvor hatte sich der Musiker über die Bevorzugung von Gästen beschwert, die hinter ihm in der Warteschlange gestanden hätten.

«Das entspricht nicht der Wahrheit», sagte Staatsanwalt Andreas Ricken. Der Angeklagte habe den Mitarbeiter zu Unrecht als Antisemiten dargestellt. Nach Angaben der Anklagebehörde sei beim Einchecken der Davidstern unter dem Hemd des Musikers gar nicht zu erkennen gewesen. Erst bei der Videoaufnahme habe Ofarim den Stern sichtbar gemacht.

Das Ermittlungsverfahren gegen den Hotelmitarbeiter war nach umfangreichen Untersuchungen von der Staatsanwaltschaft eingestellt worden. Das Gericht hat bis zum 7. Dezember zehn Verhandlungstage angesetzt.

Prozess gegen Musiker Gil Ofarim wegen Verleumdung begonnen

LEIPZIG: Unter dem großen Interesse von Zuschauern und Medien hat am Dienstag in Deutschland der Prozess gegen den jüdischen Musiker Gil Ofarim begonnen.

Der 41-Jährige sitzt unter anderem wegen falscher Verdächtigungen und Verleumdung auf der Anklagebank im Landgericht Leipzig (Sachsen). Sämtliche 85 Sitzplätze im Schwurgerichtssaal waren bereits eine Stunde vor Prozessbeginn besetzt, vor der Tür hatten noch zahlreiche Menschen warten müssen.

Ofarim hatte vor gut zwei Jahren schwere Antisemitismusvorwürfe gegen einen Mitarbeiter eines Leipziger Hotels erhoben. Die Staatsanwaltschaft glaubte ihm aber nicht und es kam nach umfangreichen Ermittlungen zur Anklage gegen den 41-Jährigen. Das Ermittlungsverfahren gegen den Hotelmitarbeiter wurde eingestellt. Das Gericht hat bis zum 7. Dezember zehn Verhandlungstage angesetzt.

Vergessener Roman wiederentdeckt: «Ein Mädchen mit Prokura»

BERLIN: Vor allem die Romane Volker Kutschers und deren Verfilmung «Babylon Berlin» haben die Zwanziger Jahre zu einem Lieblingsthema der Literatur gemacht. Es werden nicht nur viele neue Bücher über diese bewegte Epoche geschrieben, auch Romane aus der Weimarer Zeit werden wiederentdeckt. So veröffentlicht der Rowohlt Verlag jetzt in seiner Reihe «rororo Entdeckungen» das Buch «Ein Mädchen mit Prokura» der weitgehend vergessenen Autorin Christa Anita Brück (1899-1958).

Interessant ist der Roman deshalb, weil er eine sehr moderne, emanzipierte Frau in den Mittelpunkt stellt, die sich in einem männerdominierten Beruf durchsetzt. Thea Iken, junge Prokuristin in einer Berliner Bank, ist die tüchtigste Mitarbeiterin und engste Vertraute ihres Chefs. Doch genau deshalb hat sie viele männliche Neider. Als dann mitten in einer schweren Bankenkrise ihr Chef ermordet wird, ist sie ein willkommenes Opfer.

Der Roman ist weniger als Kriminalgeschichte lesenswert, sondern weil er einen sehr realistischen Eindruck von der harten Lebenswelt berufstätiger Frauen in der damaligen Zeit vermittelt. Auch die brutalen Auswirkungen der Wirtschaftskrise am Ende der Weimarer Republik werden schonungslos dargestellt. Schade, dass die Autorin in ihren späteren Romanen ihr Frauenbild dem rückwärtsgewandten nationalsozialistischen Ideal angenähert hat.

Barbra Streisand beschwerte sich direkt bei Apple-Chef wegen Siri

LOS ANGELES: Hollywood-Ikone Barbra Streisand (81) berichtet davon, wie sie bei Apple-Chef Tim Cook wegen der falschen Aussprache ihres Namens intervenierte. Die Apple-Sprachassistenz Siri habe ihren Namen einfach nicht richtig ausgesprochen: «Mein Name wird nicht mit einem Z geschrieben», betonte die 81-Jährige. Schon früher hatte sie erklärt, dass das S in ihrem Nachnamen stimmlos - also zischend - ausgesprochen werde. Ein Z wird im Englischen dagegen stimmhaft und damit weich ausgesprochen.

Die Aussprache ihres Namens sei doch ganz einfach, wunderte sich die Sängerin, Schauspielerin und Regisseurin in dem Gespräch mit dem britischen Sender BBC. «Ich dachte, ich rufe besser Apple an, ich meine den Chef von Apple, Tim Cook», erklärte sie. «Und er sorgte dafür, dass Siri die Aussprache meines Namens korrigierte.» Die vielfach ausgezeichnete Künstlerin, die in ihren neuen Memoiren «My Name Is Barbra» von ihrem Aufstieg zum Weltstar erzählt, fügte hinzu: «Das ist ein Vorteil von Ruhm!»