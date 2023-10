Neues aus der Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 31.10.23 | Überblick

Der englische König und die Nazis: «Die Windsor-Akte»

KÖLN: Im Frühjahr 1940 erwartet Großbritannien die Invasion Nazi-Deutschlands. In dieser angespannten Situation wird der Student Ajax Doggerton vom britischen Geheimdienst in den Stab des abgedankten Königs Edward VIII. als Diener eingeschleust. Die britische Regierung fürchtet, Edwards latente Sympathien für das Dritte Reich könnten ihn zum Verbündeten Deutschlands machen.

Der unbedarfte Ajax findet nichts Verdächtiges und erfindet daher Informationen, die den Ex-König in Gefahr bringen. Ein britischer Agent soll den vermeintlichen Verräter ermorden. Ein dramatischer Wettlauf beginnt.

Dirk Husemanns historischer Thriller «Die Windsor-Akte» basiert auf Tatsachen, denn die Akte über Edwards Haltung zum Nationalsozialismus und seine Verbindungen zu Deutschland gibt es tatsächlich - und ist bis heute teilweise unter Verschluss. Dem Autor gelingt eine spannende Mischung aus Fakten und Fiktion. Temporeich schildert er ein wenig bekanntes Kapitel in den dramatischen Wochen vor dem Einmarsch der Wehrmacht in Frankreich und die zweifelsohne dubiose Rolle des ehemaligen Königs.

Ein neuer Fall: «Der Totengräber und der Mord in der Krypta»

BERLIN: Im Wien des ausgehenden 19. Jahrhunderts wird der erklärte Gegner des Spiritismus, Theodor Lichtenstein, in einer Gruft unter dem Stephansdom tot aufgefunden. Er hatte sich zum Ziel gesetzt, die Séancen als Hokuspokus zu entlarven - und hatte folglich viele Feinde unter den Geisterbeschwörern. Inspektor Leopold von Herzfeldt und die Tatortfotografin Julia Wolf vermuten den Mörder daher in der einschlägigen Szene.

Gleichzeitig entdeckt der Totengräber Augustin Rothmayer, dass aus einem Waisenhaus immer wieder Kinder verschwinden. Er bittet Julia und Leopold um Hilfe und zu dritt kommen sie einem unheimlichen Verbrechen auf die Spur, dessen Ursprünge Jahrzehnte zurückreichen.

Der neue Band in der Totengräber-Serie von Oliver Pötzsch «Der Totengräber und der Mord in der Krypta» bietet beste Unterhaltung. Der Autor ist ein hervorragender Erzähler, dem es gelingt, die Leser in seinen Geschichten mitzunehmen. Spannung, Kurzweil sowie gut ausgearbeitete Figuren und skurriler Humor verbinden sich zu einem rundum gelungenen Lesevergnügen.