Neues aus der Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 17.10.23 | Aktualisiert um: 13:45 | Überblick

Ärger um Auftritt Alice Schwarzers beim Literarischen Herbst

LEIPZIG: Eine Woche vor Beginn des Literarischen Herbstes in Leipzig haben 33 Autorinnen und Künstler die Absage einer Veranstaltung mit der deutschen Feministin Alice Schwarzer gefordert.

Schwarzer falle immer wieder durch «transfeindliche, rassistische und misogyne Aussagen und Publikationen» auf, hieß es in einem offenen Brief, den die Künstler am Dienstag veröffentlichten. «Deshalb fordern wir den Literarischen Herbst auf, Alice Schwarzer keine Bühne für ihre problematischen Aussagen zu geben und die Veranstaltung aus dem Programm zu nehmen.»

Schwarzer stellt laut Veranstaltern in der kommenden Woche in der Stadtbibliothek Leipzig ihre Autobiografie «Mein Leben» vor. Bereits vor Beginn hatten sich einige Kooperationspartner vom Literarischen Herbst wegen der Veranstaltung zurückgezogen. Anfang Oktober teilten die Veranstalter daher mit, dass man sich bewusst sei, dass mit Schwarzer eine «umstrittene, durch provokante, manchmal auch für uns problematische Äußerungen, polarisierende Autorin», ein Podium erhalte. Dennoch stünden die Errungenschaften einer Publizistin außer Frage, die sich seit Jahrzehnten für Feminismus weltweit eingesetzt habe.

Millie Bobby Brown dankt Partner: «Erlaubt, mich selbst zu lieben»

NEW YORK: «Stranger Things»-Star Millie Bobby Brown (19) singt ein Loblied auf ihren Verlobten, den Rockstar-Sohn Jake Bongiovi (21). «Ich habe mich in mich selbst verliebt, seit ich mit ihm zusammen bin», erzählte die britische Schauspielerin dem Magazin «Glamour». Früher habe sie sich wohl davor gefürchtet, in einer Beziehung «eine starke Frau» zu sein, erklärte Brown - «als ich Jake kennenlernte, merkte ich einfach, dass ich laut sein kann. Ihm gefiel das, und er ermutigte mich darin.»

Der Sohn von Rockstar John Bon Jovi (61) habe ihr einmal aufgezählt, was er alles an ihr liebe, darunter viele Dinge, die sie damals noch an sich gehasst habe, schilderte Brown, die 2016 als Zwölfjährige durch den Netflix-Hit «Stranger Things» zum Star wurde und schon früh Hass in den Sozialen Medien erfuhr.

An Bongiovis Seite habe sie wachsen können und zu sich selbst gefunden. «Ich dachte: Wow, ich liebe diesen Menschen wirklich, weil er mir erlaubt, mich selbst zu lieben.» Brown und Bongiovi haben im vergangenen April ihre Verlobung bekanntgegeben.

«Ronja Räubertochter» neu verfilmt - 2024 im deutschen Fernsehen

BERLIN: Eine Neuverfilmung des Astrid-Lindgren-Klassikers «Ronja Räubertochter» kommt voraussichtlich 2024 ins Fernsehen. Für das Serienprojekt hat sich die ARD-Tochter Degeto unter anderem mit dem skandinavischen Streamingriesen Viaplay zusammengetan. Die Dreharbeiten in Schweden und Litauen wurden gerade abgeschlossen.

Der Sechsteiler von Lisa James Larsson wird laut Degeto-Mitteilung nach Drehbüchern von Hans Rosenfeldt («Die Brücke») inszeniert. Ronja wird gespielt von Kerstin Lindén, an ihrer Seite sind etwa Jack Bergenholtz Henriksson als Birk, Christopher Waegelin als ihr Vater Mattis, Krista Kosonen als Ronjas Mutter Lovis, Sverrir Gudnason als Borka, Vera Vitali als Cappa sowie Pernilla August als Undis.

«Wir sind gespannt darauf, Ronja, ihren besten Freund Birk, Räuberhauptmann Mattis und seine Frau Lovis und viele andere liebgewonnene Figuren aus Ronjas Welt wiederzusehen und können es kaum erwarten, sie kennenzulernen», sagte ARD-Degeto-Redaktionsleiter Christoph Pellander. Die Degeto erwirbt oder beauftragt fiktionale Programme für Das Erste, die Dritten Programme, 3sat, Arte und One.

«Ronja Räubertochter» erzählt die Abenteuer eines jungen Mädchens im mittelalterlichen Skandinavien, das in eine Räuberbande hineingeboren wird. Sie wächst behütet hinter den Festungsmauern auf, sehnt sich im Laufe der Jahre immer mehr nach der Welt außerhalb der Räuberfamilie. Eines Tages freundet sie sich mit Birk an, dem Sohn des mit ihrer Familie verfeindeten Räuberhauptmanns Borka und dessen Frau Undis.

Mick Jagger: Schon mit 30 Jahren war mein Alter ein Thema

LONDON: Rocklegende Mick Jagger von den Rolling Stones («Jumpin' Jack Flash») hat Verständnis dafür, dass neben seiner Musik auch sein Alter immer wieder ein Gesprächsthema ist. «Naja, darüber reden die Leute ja schon, seit ich 30 Jahre alt war», sagte der 80-jährige Jagger sichtlich amüsiert im Gespräch der Deutschen Presse-Agentur. «Denn damals, zum Beispiel in den 1970er Jahren, musste man um die 20 sein, wenn man Popmusik machen wollte. Und es stimmt auch heute, die meisten Popsänger bringen ihr erstes Album mit 19, 20 oder 21 raus.»

Bei Popstars sei es wie bei Fußballern, die vor allem zwischen 20 und 30 in der ersten Mannschaft spielten, so Jagger. Allerdings könne man im Gegensatz zu Sportlern als Musiker noch sehr lange weitermachen, vorausgesetzt man bleibt in Form. «Wenn dir die Kreativität ausgeht, wenn du fett wirst, wenn du dich auf der Bühne nicht mehr bewegen kannst, wenn du langweilig bist, dann solltest du es nicht machen», sagte Jagger. «Aber wenn du es noch wirklich willst, wenn es dir Spaß macht und die Leute kommen ...»

Jagger und die anderen beiden überlebenden Rolling Stones - Keith Richards (79) und Ronnie Wood (76) - sind das beste Beispiel dafür. Am Freitag veröffentlicht die Band, die seit über 60 Jahren aktiv ist, ihr neues Album «Hackney Diamonds». Und Jagger deutet bereits Pläne für eine weitere Tournee an. «Ich habe Glück, dass die Leute die Rolling Stones immer noch sehen wollen», sagte er. «Vielleicht würde ich das sonst nicht mehr machen. Aber einige Leute kommen immer noch, das ist großartig. Das gibt mir ein gutes Gefühl.»

Während Gitarrist Keith Richards im dpa-Interview ankündigte, er wolle Musik machen, «bis ich umfalle», will Jagger allerdings nicht ganz so weit gehen. «Ich glaube, ich bin nicht so extrem wie Keith», sagte das Rockurgestein und lacht. «Ich mache es nur so lange, wie ich es gut machen kann, ansonsten würde ich es lieber lassen.»