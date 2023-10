Neues aus der Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 03.10.23 | Überblick

Musikerin Antje Schomaker kann jetzt Transporter fahren

Viele Menschen reisen, weil vor allem die Reise zum Ziel so schön ist. Auch die Singer/Songwriterin Antje Schomaker hat das gemacht. Dabei kam es ihr vor allem auf eine Mitreisende an. Und sie hat in der Zeit was Besonderes gelernt

Hamburg - Die wieder in Hamburg lebende Singer/Songwriterin Antje Schomaker (31) kann seit dem Sommer auch Transporter fahren. «Ich habe dieses Jahr zum ersten Mal einen Roadtrip gemacht und bin mit meiner Schwester durch Frankreich, Italien und die Schweiz gefahren. Es war eine witzige Zeit. Wir mussten auch durch Serpentinen und enge Gassen fahren - ich bin jetzt geübt im Transporterfahren», sagte Schomaker der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Auch wenn sie gern verreise, sei ihr die Begleitung wichtiger als das Reiseziel selbst. «Es gibt Länder, in die ich nicht reisen wollen würde, aber mit meiner Schwester dann doch. Mit ihr würde ich überall hinfahren, weil es mit ihr so toll ist.»

Am 6. Oktober erscheint das Album «Snacks» bei BMG Rights Management. Es ist nach ihrem Debüt «Von Helden und Halunken» das zweite Album von Antje Schomaker. 2022 gewann die Musikerin den Preis für Popkultur in der Kategorie Lieblingskünstler:in. Im März 2024 geht sie auf Deutschlandtour.

Musiker-Paar Denalane und Herre: Neue Phase der Beziehung

BERLIN: Soulsängerin Joy Denalane freut sich, ihren Ehemann und Musiker Max Herre nach dem Auszug ihrer beiden Söhne noch einmal anders kennenzulernen. «Ich erlebe eine ganz neue Lebensphase, weil die Kinder aus dem Haus sind. Mein Mann und ich begegnen uns seitdem von einer ganz neuen Seite und das ist total interessant», sagte die Musikerin im Interview der Deutschen Presse-Agentur.

«Natürlich kennen wir uns mehr oder weniger in- und auswendig, aber jetzt ist es noch einmal eine andere Phase. Wir sind 1999 zusammengekommen und waren 2000 dann schon früh Eltern. Da hatten wir wenig Zeit, als Paar ohne Familienanhang zu leben und durch die Welt zu gehen», erklärte die 50-Jährige, die zwischen 2007 und 2011 getrennt von Herre (50) lebte.

Vom neuen Lebensabschnitt und der neu gewonnenen Freiheit handelt auch der Song «Hideaway» auf ihrem sechsten Album «Willpower», das am Freitag (6.10.) erscheint. Wie bereits bei früheren Alben hat Denalane auch die neue Platte zusammen mit Herre produziert. Die berufliche Zusammenarbeit mit ihrem Mann sei «eigentlich die ganze Zeit win-win», findet die gebürtige Berlinerin.

Und was sind nun die Pläne des Paares? «Wir haben immer gedacht, wenn die Kinder mal aus dem Haus sind, gehen wir ganz viel auf Reisen. Jetzt ist es aber tatsächlich so, dass wir mehr arbeiten denn je. Ich glaube, wir haben nie so viel gearbeitet wie in dieser jetzigen Phase unseres Lebens.» Das wird wohl zunächst auch so bleiben, denn mit ihrem neuen Album tourt Denalane im November durch Deutschland.