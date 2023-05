Neues aus der Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 23.05.23 | Aktualisiert um: 20:15 | Überblick

Peter Fox hat «Diva» Celentano auf sein «Love Songs»-Album geholt

POTSDAM: Für sein zweites Solo-Album «Love Songs» hat sich Seeed-Sänger Peter Fox prominente Verstärkung aus Italien gesichert. Im Song «Toscana Fanboys» ist der Sänger und Schauspieler Adriano Celentano dabei. Seit dem Hit «Azzurro» von 1968 verkörpert der heute 85-Jährige ein Italienklischee in Deutschland. Der Kontakt kam auf Manager-Ebene zustande. «Absurderweise hat es auch noch geklappt», sagte der in Berlin lebende Fox am Dienstag in Potsdam während der Präsentation des neuen Albums, das Freitag (26.5.) erscheint. Celentano habe Seeed noch aus einer Fernsehsendung gekannt. «Trotzdem war es nicht ganz unkompliziert», sagte Fox. «Der ist auch ne Diva.»

Celentano greift zweimal in dem Song «Toscana Fanboys» ein: «Hey, sag mir mal, welche Sprache sprichst du?», fragt er Fox. «Vielleicht willst du sagen, wie schön es ist, Liebe zu machen während es draußen regnet», rappt der 85-Jährige und lacht. «Wenn es das ist, dann ist das Italien.» Es folgt ein Abschiedsgruß: «Ciao Peter, wir sehen uns, wir sind schließlich Freunde.»

In dem mandolinenfröhlichen Song bekennt sich Fox zu den schönen Seiten der italienischen Region Toskana - bis hin zu liebenswerten Details wie «Neonlicht, Plastikstühle». Das Lied erinnert mit seinen positiven Vibes in angenehmer Atmosphäre an den Fox-Hit «Haus am See» vom 2008 veröffentlichten ersten Solo-Album «Stadtaffe».

André Heller eine Woche zu Gast in der Elbphilharmonie

HAMBURG: Der österreichische Multimediakünstler André Heller (76) wird im Frühjahr 2024 eine Woche lang die Hamburger Elbphilharmonie bespielen.

«Da haben wir viele spannende Namen und Projekte auf der Liste. Da gibt es Klassik, da gibt es Jazz, da gibt es Ethno-Musik, da gibt es Gespräche», sagte Intendant Christoph Lieben-Seutter am Dienstag in Hamburg über Hellers Pläne. Das genaue Programm werde zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

«The Mandalorian»-Star Ming-Na Wen wird mit Hollywood-Stern geehrt

LOS ANGELES: Die US-Schauspielerin Ming-Na Wen (59), aus Serien wie «Emergency Room - Die Notaufnahme», «Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.» oder «The Mandalorian» bekannt, soll in Hollywood mit einem Stern geehrt werden. Die 2757. Sternenplakette auf dem berühmten Walk of Fame werde am 30. Mai enthüllt, teilten die Verleiher der Auszeichnungen am Montag (Ortszeit) mit. Als Gastrednerinnen sind Wens Kolleginnen aus dem Spielfilm «Töchter des Himmels» (1993), Tamlyn Tomita, Lauren Tom und Rosalind Chao, eingeladen. Die in Macau geborene Wen war als Kleinkind mit ihrer Familie in die USA gekommen. Nach dem Schauspielstudium und Theaterauftritten wirkte sie ab Ende der 80er Jahren in zahlreichen Filmen und TV-Serien mit.

Erinnerungsstücke von Donna Summer werden in New York versteigert

NEW YORK: Erinnerungsstücke an die 2012 gestorbene US-Sängerin Donna Summer sollen im Juni in New York versteigert werden. Darunter seien Kleidungsstücke, Fotos, Auszeichnungen und handgeschriebene Songtexte, teilte das Auktionshaus Christie's mit. Vom 15. bis zum 29. Juni könne Interessierte im Internet auf die Stücke bieten. Summer war mit Songs wie «Love to Love You Baby», «I Feel Love» oder «Hot Stuff» weltberühmt geworden und galt als die «Queen of Disco».

Neues Simply-Red-Album «Time»: Ansteckende Leichtigkeit

LONDON: Seinen ersten Auftritt als Sänger hatte Simply-Red-Frontmann Mick Hucknall mit nur sechs Jahren in einer Lederhose aus Österreich. «Ich sang «I Want to Hold Your Hand» von den Beatles mit einer richtigen Band», erzählte der 62-Jährige kürzlich der BBC. Mit Simply Red veröffentlicht er am Freitag (26.5.) unter dem Titel «Time» das inzwischen zwölfte Studioalbum. Anlass für den ersten «Gig» seines Lebens sei eine Hochzeit gewesen, fügte der Star mit dem markanten roten Haarschopf hinzu. Die Lederhose habe ihm eine seiner Babysitterinnen aus einem Skiurlaub in Österreich mitgebracht. «Für Ost-Manchester war das sehr glamourös, Skifahren zu gehen.»

Leute kompakt

Peter Fox: Fühle mich zu alt, um Popstar zu sein

BERLIN: Der Musiker Peter Fox stellt seine Coolness selbst infrage. «Eigentlich fühle ich mich ein bisschen zu alt, um Popstar zu sein. Ich sollte Platz für die nächsten machen», sagte der 51-Jährige dem Magazin «Der Spiegel». Am Freitag (26.5.) kommt mit «Love Songs» das zweite Solo-Album des Seeed-Sängers raus. «Ich bin mir diesmal noch sicherer, dass ich nicht noch mal ein Solo-Album machen werde», sagte der als Pierre Baigorry in Berlin geborene Fox. Er wolle lieber im Hintergrund produzieren. «Das wird mir immer klarer, wenn ich die jüngeren Leute in meiner Live-Band sehe. Boah, die sind so cool. Mein Cool ist nicht mehr das Cool von heute.» Eine nur auf ihn gerichtete Aufmerksamkeit macht Fox nach seinen Worten wenig Spaß. «Dieses Solo-Popstar-Sein ist echt nicht mein Ding.» Für das zweite Album habe er «mit ein paar Ideen und Beats angefangen», irgendwann nehme das eine Dynamik an.

Schön einsam: «Kleiner Atlas der Leuchttürme am Ende der Welt»

HAMBURG: Sie haben etwas Magisches, symbolisieren Unendlichkeit und den Traum von der Ferne, stehen aber auch für Einsamkeit und Isolation: Leuchttürme haben ihren ganz eigenen Reiz und sind oft von großer ästhetischer Schönheit. Das ist aber längst noch nicht alles. Leuchttürme können nämlich auch unglaubliche Geschichten erzählen. Der Spanier José Luis Gonzáles Macias, der sich selbst als Landratte bezeichnet, nimmt uns mit auf eine abenteuerliche Reise zu 34 Leuchttürmen an den abgelegensten Ecken der Welt.

Manche sind berühmt geworden wie der Leuchtturm von Robben Island, den Nelson Mandela als Gefangener skizzierte. Andere wurden auf Pressefotos verewigt. So der wackelige Leuchtturm von La Jument in der Bretagne, über den eine riesige Welle spektakulär zusammenschlug. Doch die aufregendsten Geschichten erzählen ganz unbekannte Leuchttürme auf gottverlassenen Eilanden oder Kaps. Hier haben sich oft Dramen abgespielt, bei denen übrigens nicht wenige Leuchtturmwärter spurlos verschwanden. Als Romansujet eignen sich Leuchttürme hervorragend! Das Buch ist vom Autor wunderschön illustriert und mit Karten versehen.

Adelbert von Chamisso wird als Naturforscher neu entdeckt

BERLIN: «Ich bin Franzose in Deutschland und Deutscher in Frankreich», beschrieb Adelbert von Chamisso einmal sehr schön sein Grenzgängertum. Bei vielen ist der in Frankreich geborene Dichter vor allem als genialer Schöpfer von «Peter Schlemihls wundersame Geschichte» bekannt. Darüber wird fast vergessen, dass Chamisso (1781 - 1838) auch ein großer Naturforscher und Weltreisender war.

Diese Seite ruft jetzt der Biologe und Wissenschaftshistoriker Matthias Glaubrecht in seiner beeindruckenden Chamisso-Biografie «Dichter, Naturkundler, Welterforscher. Adelbert von Chamisso und die Suche nach der Nordostpassagein» in Erinnerung. Überraschend stieß er auf den fast vollständigen Nachlass Chamissos, darunter seine Weltreisetagebücher, die in Berliner Archiven unbeachtet vor sich hin schlummerten.

Auch anhand dieser Tagebücher gelingt es Glaubrecht, die faszinierende Reise Chamissos an Bord der «Rurik» nachzuzeichnen. Diese Forschungsexpedition begab sich im Jahr 1815 auf die Suche nach der legendären Nordostpassage und kreuzte Polynesien, Mikronesien und Hawaii. Chamisso erwies sich dabei als sachkundiger Forscher und erstaunlich kritischer, fast moderner Beobachter. So fand er harte Worte über den europäischen Kolonialismus und den Raubbau an der Natur. Mit diesem Buch wird dem Multitalent Chamisso endlich eine angemessene Würdigung zuteil.

Donna Leon: «Man muss gute Leute in einem Krimi umbringen»

ZÜRICH: Krimiautorin Donna Leon (80) lässt in ihren Büchern ungern gute Leute sterben. «Ich finde lieber schlechte Menschen, die umgebracht werden, aber das führt zu nichts», sagte die Erfinderin des legendären Commissario Brunetti aus Venedig der Deutschen Presse-Agentur. «Man muss gute Leute in einem Krimi umbringen, damit Leserinnen und Leser Mitgefühl haben.» Mit dem Morden an sich hält Leon sich ungern lange auf: «Meine Opfer sterben relativ schnell und sanft, sie leiden nicht lange», sagte sie. «Ich mag keine Krimis, in denen sich Autoren darin ergehen, ausführlich zu beschreiben, was mit dem Opfer gemacht wird. Ich glaube nicht, dass man das braucht.» Leserinnen und Leser, die Venedigs Straßen wegen ihrer nun schon über 30 Brunetti-Krimis für gefährlich halten, beruhigt Leon: «Es gibt gar nicht so viele Mörder in Venedig, die meisten sind meine.» Am 24. Mai erscheint Brunettis 32. Fall: «Wie die Saat, so die Ernte.»

Sängerin Mia Julia lebte jahrelang über Mallorca-Disco «Oberbayern»

PALMA/BERLIN: Die deutsche Stimmungssängerin Mia Julia («Der Zug hat keine Bremse») hat mit ihrem Ehemann mehrere Jahre an einem der lautesten Plätze von Palma de Mallorca verbracht. «Peter und ich wohnen jetzt endlich in unserem Traumhaus, an einer Bucht gegenüber von Palma. Heute kann ich es ja verraten: Wir haben jahrelang direkt über dem «Oberbayern» gelebt. Bis zum Schluss haben wir das immer ganz bewusst für uns behalten, weil auch wir natürlich ein bisschen Privatleben haben möchten. Trotzdem liebe ich meinen Job auf Mallorca noch immer unfassbar doll», sagte die 36-Jährige in dem neuen Podcast des Radioreporters Daniel Danger - «Der Allerletzte Podcast» ist seit Sonntagabend auf den Plattformen verfügbar. Das «Oberbayern» an der Strandpromenade der Platja de Palma ist eine Disco für Partyschlager.