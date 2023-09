Neues aus der Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 19.09.23 | Aktualisiert um: 13:15 | Überblick

Sylvester Stallone über seine lange Karriere: «Bin sehr stolz»

LOS ANGELES: Hollywood-Schauspieler Sylvester Stallone empfindet die Langlebigkeit seiner Karriere als «überwältigend». «Ich betrachte mich als den letzten der Dinosaurier», sagte der 77-Jährige, der in den 70er Jahren in der Rolle des Boxers Rocky Balboa seinen Durchbruch hatte und ab Donnerstag im vierten Teil der Action-Reihe «The Expendables» in den Kinos zu sehen sein wird, dem Branchenportal «Entertainment Tonight Canada». «Darauf bin ich sehr stolz», fügte er hinzu.

Es sei unglaublich, so der Action-Star weiter - «ich meine, es sind fast 50 Jahre.» Er sehe seine lange Karriere als keine Selbstverständlichkeit. «Die Gesellschaft verändert sich, die Kommerzialisierung des Kinos wird immer schneller. Langlebigkeit wird also zu einem Bonus.»

Anastacia will mit Coveralbum «deutsche Lieder ehren»

BERLIN: US-Sängerin Anastacia (55, «I'm Outta Love») betracht ihr neues Album, auf dem sie Songs von deutschen Künstlerinnen und Künstlern covert, als Geschenk für ihre Fans. «Deutschland war für mich immer ein wundervoller Markt. Die Leute haben mich umarmt für meine englischen Songs. Und mit dieser Entscheidung versuche ich, diese wunderschönen, deutschen Lieder zu ehren», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.

Die Musikerin singt auf «Our Songs», das Freitag erscheint, Hits von Unheilig («Geboren um zu leben»), Udo Lindenberg («Cello») oder Sarah Connor («Wie schön du bist») in ihrer Muttersprache neu ein - und sieht auch Vorteile für die deutsche Musiklandschaft.

«Wenn die Lieder jetzt weltweit gespielt werden, ist das auch für euch super. Es geht darum, einem Land Respekt zu zollen, das mich seit Anfang an unterstützt hat. Und dafür habe ich mir eine der wohl schwierigsten Sprachen der Welt ausgesucht.»