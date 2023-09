Neues aus der Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 12.09.23 | Aktualisiert um: 13:45 | Überblick

Stimmbandverletzung bei Tyler: Aerosmith unterbricht Abschiedstour

NEW YORK: Die amerikanische Rockband Aerosmith hat ihre Abschiedstournee in Nordamerika wegen einer Stimmbandverletzung von Sänger Steven Tyler (75) unterbrochen und mehrere Konzerte verschoben. «Es bricht mir das Herz mitzuteilen, dass ich die strikte Anweisung des Arztes erhalten habe, die nächsten dreißig Tage nicht zu singen», schreibt Tyler in einem Statement, das die Band auf Instagram veröffentlichte. «Ich habe während der Show am Samstag eine Stimmbandverletzung erlitten, die zu einer Blutung geführt hat. Wir müssen ein paar Termine verschieben, damit wir zurückkommen und euch die Performance geben können, die ihr verdient.»

Die 1970 gegründete Band hatte im Mai angekündigt, sich mit rund 40 Konzerten in Nordamerika von ihren Fans verabschieden zu wollen. Die Abschiedstournee hatte am 2. September in Philadelphia begonnen. Die kommenden sechs Termine, die unter anderem in Detroit, Chicago und Toronto hätten stattfinden sollen, wurden nun auf Januar und Februar 2024 verschoben. Aerosmith hatte vor allem in den 80er und 90er Jahren mit Songs wie «I Don't Wanna Miss A Thing», «Crazy», «Livin' On The Edge», «Amazing» oder «Janie's Got A Gun» weltweit Erfolg.

Bill Gates: Meine Enkelin soll eine bessere Welt erben

LOS ANGELES: Microsoft-Gründer Bill Gates fühlt sich nach eigenen Angaben von seiner Enkelin Leila dazu inspiriert, die Welt verbessern zu wollen. Der 67-Jährige veröffentlichte auf Instagram ein Foto, auf dem er einem kleinen Mädchen aus einem Kinderbuch vorliest. Dazu schreibt er: «Ein Großvater zu werden hat mir eine ganz neue Sichtweise auf die Welt gegeben. Es motiviert mich, dafür zu sorgen, dass meine Enkelin - und alle unsere Enkelkinder - eine bessere Welt erben, als die, in die sie geboren wurden.»

Der Milliardär investiert mit der mit seiner Ex-Frau geschaffenen Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung Milliarden Dollar in die Bekämpfung von Krankheit und Armut weltweit. Seine älteste Tochter Jennifer, die auf dem Foto das kleine Mädchen auf den Armen hält, hatte im März die Geburt ihrer Tochter Leila bekannt gegeben. Vor zwei Jahren hatte sie den professionellen Springreiter Nayel Nassar geheiratet. Gates hat mit seiner früheren Ehefrau Melinda zwei Töchter und einen Sohn.

Britisches Musical «Six» kommt 2024 nach Deutschland

LONDON: Das britische Pop-Musical «Six» wird im kommenden Jahr erstmals in Deutschland gezeigt. Das Stück über die sechs Ehefrauen des englischen Königs Heinrich VIII., das seit einigen Jahren im Londoner West End und am Broadway in New York läuft, soll im März und April 2024 zunächst im Berliner Admiralspalast und anschließend am Deutschen Theater in München zu sehen sein. Der Vorverkauf beginnt an diesem Dienstag.

In «Six» sind Katharina von Aragon, Anne Boleyn, Jane Seymour, Anna von Kleve, Catherine Howard und Catherine Parr moderne Pop-Diven wie Beyoncé, Adele oder Ariana Grande, die ein Konzert geben.

Mit viel Humor liefern sich die sechs Frauen auf der Bühne einen Gesangswettstreit darum, wer in der Ehe mit Heinrich VIII. am meisten gelitten hat. Dem Publikum wird damit nebenbei auf unterhaltsame Art Geschichte vermittelt. Die Show wird in Deutschland in englischer Sprache aufgeführt.

Geschrieben wurde das Musical, das für Musik und Kostüme mit zwei Tony Awards ausgezeichnet wurde, von den beiden Cambridge-Studenten Toby Marlow und Lucy Moss, die zu diesem Zeitpunkt erst Anfang 20 waren. Uraufgeführt wurde «Six» im Jahr 2017 beim Festival Edinburgh Fringe mit einer Besetzung von Cambridge-Studenten.