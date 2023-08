Neues aus der Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 29.08.23 | Aktualisiert um: 22:35 | Überblick

Filmfestival Venedig startet unter Streikbedingungen

VENEDIG: Wegen des anhaltenden Streiks in Hollywood ist auch kurz vor Beginn der 80. Filmfestspiele Venedig am 30. August nicht klar, welche Stars nach Italien reisen. Adam Driver, Sofia Coppola und Mads Mikkelsen gehören nach Angaben einer Festivalsprecherin voraussichtlich dazu. Die Filmfestspiele beginnen am Mittwoch um 19.00 Uhr, zur Eröffnung wird der Film «Comandante» des italienischen Regisseurs Edoardo De Angelis gezeigt. Darin wird von einem italienischen Kommandanten im Zweiten Weltkrieg erzählt. Er ist Befehlshaber eines U-Boots und trifft auf einer Fahrt im Atlantik eine waghalsige Entscheidung.

«Comandante» ist einer der 23 Filme, die um den Hauptpreis des Festivals, den Goldenen Löwen, konkurrieren. Dieser wird am 9. September verliehen. Im Wettbewerb ist auch der deutsche Regisseur Timm Kröger vertreten. Sein Film «Die Theorie von allem» feiert am 3. September Premiere.

Außerdem sind die neuen Filme von David Fincher (bekannt etwa für «Fight Club», «Sieben»), Luc Besson («Léon - Der Profi»), Sofia Coppola («Lost in Translation»), Michael Mann («Heat»), Pablo Larraín («Spencer»), Ryusuke Hamaguchi («Drive My Car») oder Bradley Cooper («A Star Is Born») im Wettbewerb zu sehen.

Schager und Nylund eröffnen Festspiele 2024 als Tristan und Isolde

BAYREUTH: Einen Tag nach der letzten Vorstellung der diesjährigen Bayreuther Festspiele gibt das Festival einen Ausblick auf die kommende Saison: Am 25. Juli 2024 werden Andreas Schager und Camilla Nylund in den Titelpartien mit dem Werk «Tristan und Isolde» das Opernspektakel eröffnen. Regie führt Thorleifur Örn Arnarsson, es dirigiert Semyon Bychkov.

Schager hat bereits in diesem Jahr in der Eröffnungspremiere gesungen - und zwar die Parsifal-Partie. Eigentlich sollte Joseph Calleja auftreten, doch er sagte aus gesundheitlichen Gründen ab. Zudem war Schager als Siegfried für den ebenfalls erkrankten Stephen Gould eingesprungen.

Sieben Ex-Militärs wegen Mordes an Sänger Jara in Chile verurteilt

SANTIAGO: 50 Jahre nach dem Militärputsch in Chile sind sieben ehemalige Soldaten wegen des Mordes an dem kommunistischen Sänger Víctor Jara zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Sechs Täter müssen für 25 Jahre in Haft, wie der Oberste Gerichtshof in Santiago de Chile am Montagabend (Ortszeit) mitteilte. Ein weiterer Ex-Militär wurde zu acht Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Am 11. September jährt sich der Militärputsch von General Augusto Pinochet gegen die demokratisch gewählte sozialistische Regierung von Präsident Salvador Allende zum 50. Mal.

Der Musiker Jara war am 13. September 1973 nur zwei Tage nach dem Staatsstreich von Militärs festgenommen worden. Im Nationalstadion der chilenischen Hauptstadt wurde er gefoltert und am 16. September mit 44 Schüssen getötet. Der Leichnam Jaras war im Juni 2009 exhumiert worden, um die genauen Umstände seines Todes zu untersuchen. Sechs Monate später wurde der 1932 geborene Künstler feierlich in Anwesenheit der damaligen Präsidentin Michelle Bachelet in Santiago de Chile beigesetzt.

Bayreuther «Ring» war nicht ausverkauft

BAYREUTH: Freie Plätze beim «Ring», alle anderen Aufführungen ausverkauft: Die Bayreuther Festspiele haben einen Tag nach der letzten Vorstellung für dieses Jahr Bilanz gezogen. Demnach lag die Auslastung für den vierteiligen Opern-Zyklus «Der Ring des Nibelungen» bei durchschnittlich 92 Prozent. Alle anderen Inszenierungen, also «Parsifal», «Tristan und Isolde», «Tannhäuser» und «Der fliegende Holländer», seien ausverkauft gewesen, teilten die Festspiele am Dienstag mit.

Insgesamt gab es vom 25. Juli bis zum 28. August 31 Aufführungen im Festspielhaus, mehr als 58.000 Besucherinnen und Besucher waren dabei.

Dass es kurz vor Beginn und sogar während des Festivals noch Karten gab, war bemerkenswert, galt das Opernspektakel doch jahrzehntelang als ausverkauft. Sogar die Tradition, dass Karten für den «Ring» nur als Paket für alle Teile vertrieben werden, wurde aufgegeben. Für 2024 erwarten die Festspiele wieder eine Vollauslastung, hieß es weiter.

US-Sänger Marc Anthony erhält Hollywood-Stern

LOS ANGELES: Der US-Sänger Marc Anthony (54, «Vivir Mi Vida») soll kurz vor seinem Geburtstag in Hollywood mit einem Stern geehrt werden. Die 2762. Sternenplakette auf dem berühmten «Walk of Fame» werde am 7. September enthüllt, teilten die Verleiher der Auszeichnungen am Montag (Ortszeit) mit. «Dieser Tag wird eine wunderbare Geburtstagsfeier für Marc sein», schrieb Veranstalterin Ana Martinez in der Mitteilung. Es werde Überraschungsgäste geben. Anthony wird am 16. September 55 Jahre alt. Der Sänger und Songwriter, der als Sohn puerto-ricanischer Eltern in New York geboren wurde, ist mehrfacher Grammy-Preisträger. Zuletzt brachte er das Album «Pa'lla voy» (2022) heraus. Anthony ist vor allem für Salsa-Musik bekannt.

Frank Rosin kehrt in «The Taste»-Jury zurück

UNTERFÖHRING: Fernsehkoch Frank Rosin kehrt nach einer Staffel Auszeit zurück zu der Sat.1-Show «The Taste». Zusammen mit Alexander Herrmann, Alex Kumptner und Tim Raue sucht der 57-Jährige im Herbst das beste Koch-Talent Deutschlands, wie Sat.1 am Dienstag mitteilte. Erneut moderiert Angelina Kirsch. Der Sender zitierte Rosin mit den Worten: «Die kurze «The Taste»-Pause hat mir gutgetan, ich hatte Zeit für andere Projekte. Aber dann habe ich erkannt, dass es zu früh war, um den Löffel abzugeben.» In der elften Staffel war Nelson Müller an seiner Stelle im Einsatz.

Serien-Aus für «The Idol» mit Lily-Rose Depp und The Weeknd

LOS ANGELES: Nach einer Staffel von «The Idol» kommt nun das Aus für die Serie mit den Hauptdarstellern Lily-Rose Depp (24) und Popsänger The Weeknd (33). Der US-Sender HBO teilte am Montag (Ortszeit) mit, dass es nach «reiflichen Überlegungen» keine zweite Staffel geben werde. «The Idol» habe zu den «provokativsten» Produktionen gezählt und man bedanke sich bei den Schöpfern und den Darstellern für deren «unglaubliche» Arbeit, zitierte der «Hollywood Reporter» aus der Mitteilung. Depp, die Tochter von Sängerin Vanessa Paradis und Hollywood-Star Johnny Depp, verkörperte in der Serie die Popsängerin Jocelyn, die nach einem Nervenzusammenbruch und einer gescheiterten Tournee eine komplizierte Beziehung mit dem zwielichtigen Clubbesitzer und Selbsthilfe-Guru Tedros (Abel Tesfaye aka The Weeknd) beginnt. Regie führte Sam Levinson, der für die Serie «Euphoria» über eine Gruppe von Jugendlichen bekannt ist.

Staatsanwaltschaft stellt Ermittlungen gegen Rammstein-Sänger ein

BERLIN: Das Strafermittlungsverfahren gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann wegen des Verdachts der Begehung von Sexualdelikten ist von der Berliner Staatsanwaltschaft eingestellt worden. Die Auswertung der verfügbaren Beweismittel habe keine Anhaltspunkte dafür erbracht, dass Lindemann «sexuelle Handlungen an Frauen gegen deren Willen vorgenommen» habe, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Die «Berliner Zeitung» hatte berichtet.

Die Strafermittlungen waren Mitte Juni nach Berichten über Vorwürfe von Frauen gegen Lindemann eingeleitet worden. Mehrere Frauen hatten zuvor - teilweise anonym - Lindemann beschuldigt und Situationen geschildert, die sie teils als beängstigend empfunden hätten.

Die Anwaltskanzlei von Lindemann teilte am Dienstag mit: «Die schnelle Einstellung des Ermittlungsverfahrens durch die Staatsanwaltschaft Berlin belegt, dass es keine hinreichenden Beweise bzw. Indizien für die angebliche Begehung von Sexualstraftaten durch unseren Mandanten gibt.»

Eminem verbietet Republikaner Ramaswamy seine Songs zu rappen

WASHINGTON: Rapper Eminem hat den US-Präsidentschaftsanwärter Vivek Ramaswamy aufgefordert, im Vorwahlkampf der Republikaner nicht mehr seine Songs zu rappen. US-Medienberichten vom Montag (Ortszeit) zufolge bat der US-Musiker die zuständige Urheberrechtsgesellschaft BMI, Ramaswamys Kampagne die Lizenz über die Verwendung seiner Musik zu entziehen. «Dieses Schreiben dient als Mitteilung, dass die Eminem-Werke mit sofortiger Wirkung von der Lizenzvereinbarung ausgeschlossen sind», heißt es demnach in einem zuerst von der britischen «Daily Mail» veröffentlichten Brief der BMI an Ramaswamys Wahlkampfanwalt vom 23. August. Fast zwei Wochen zuvor waren online Videos verbreitet worden, in denen der Republikaner bei einer Veranstaltung im US-Bundesstaat Iowa zu Eminems Lied «Lose Yourself» rappt. Der 38 Jahre alte Biotech-Unternehmer hat unter republikanischen Wählern in den vergangenen Wochen an Zustimmung gewonnen und gilt als Überraschung des bisherigen Vorwahlkampfs der Partei. In Umfragen liegt allerdings Ex-Präsident Donald Trump weit vor allen anderen republikanischen Präsidentschaftsanwärtern.

Norwegischer König Harald wegen Erkältung krankgeschrieben

OSLO: Der König von Norwegen ist erkältet und deshalb erneut krankgeschrieben worden. König Harald V. (86) sei angeraten worden, die nächsten Tage etwas Ruhe walten zu lassen, teilte das Königshaus am späten Montagabend mit. Ein geplanter Besuch in der mittelnorwegischen Gemeinde Skaun musste deshalb kurzfristig abgesagt werden. Harald war zuletzt im Mai krankgemeldet gewesen. Damals hatte er sich im Osloer Reichskrankenhaus wegen einer Infektion behandeln lassen müssen. Er hat in den vergangenen Jahren einige Erkrankungen durchgemacht, die einen Aufenthalt im Krankenhaus notwendig machten.

Dolly Parton hatte keine Zeit für Tee mit Prinzessin Kate

LONDON: Country-Ikone Dolly Parton (77) hat eigenen Worten zufolge Prinzessin Kate (41) eine Einladung zum Tee ausschlagen müssen. Während früherer Besuche in London habe sie gelegentlich Zeit für Sightseeing gehabt, erzählte die «Jolene»-Sängerin dem Sender BBC Radio 2. «Aber dieses Mal, Herrgott, wurde ich sogar zum Teetrinken bei Kate eingeladen. Und ich hatte so ein schlechtes Gewissen, ich konnte noch nicht einmal hingehen.» Parton, die in diesem Jahr ihr Album «Rockstar» mit Coverversionen legendärer Rocksongs herausbringt, fand die Einladung «sehr süß und lieb» und freue sich darauf, Kates Einladung eines Tages doch noch nachkommen zu können. Scherzhaft fügte sie hinzu: «Sie wollte keine Werbung für mein Rockalbum machen, also musste ich 'nein' sagen.» Es wäre nicht Partons erster Kontakt mit den Royals gewesen: 1977 gehörte sie beim Silbernen Thronjubiläum für die im vergangenen Jahr verstorbene Queen Elizabeth II. zu den auftretenden Gästen.

Neues Buch von Maxim Biller: «Mama Odessa«

KÖLN: Nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs hatte sich Maxim Biller geschworen, nie wieder ein Buch zu veröffentlichen, da ihm das Schreiben sinnlos erschien.

Nun hat er es doch getan, und sicher nicht zufällig stellt er allein durch den Titel «Mama Odessa» eine direkte Verbindung zur Gegenwart her. Ansonsten ist der neue Roman einmal mehr eine fiktive Ausdeutung seines eigenen Lebens, die Geschichte eines Schriftstellers und einer Emigrantenfamilie, die nirgendwo ganz heimisch wird. Im Roman heißt die Familie Grinbaum. Sie lebt zu Zeiten der Sowjetunion in Odessa, wird zur Zielscheibe eines KGB-Anschlags und emigriert schließlich ins Hamburger Grindelviertel. Dort wächst Sohn Mischa, der spätere Schriftsteller, auf. Mutter und Vater trennen sich, auch weil sie seine zionistischen Ideen ablehnt. Im fortgeschrittenen Alter veröffentlicht die Mutter noch ein Buch, und so wird das Schreiben zu einer wichtigen Brücke zwischen ihr und dem Sohn. Der Roman beschreibt diese schwierige, kantige, aber auch liebevolle Beziehung, die mit dem Tod der Mutter nicht endet. «Mama Odessa» ist ein ebenso melancholischer wie schöner Roman geworden, und hoffentlich nicht Billers letzter.

Adele führt Listen mit Namensideen für mögliches nächstes Kind

LOS ANGELES: Die britische Sängerin Adele überlegt sich eigenen Worten nach bereits den Namen für ihr mögliches nächstes Kind. «Ich möchte wirklich bald wieder Mutter werden», sagte die 35-Jährige in einer Handyaufnahme von ihrem Konzert, die auf einem Fan-Account geteilt wurde. In dem Mitschnitt bittet eine schwangere Frau aus dem Publikum die «Hello»-Sängerin, ihr bei der Wahl eines Kindernamens zu helfen. Sie selbst habe sich schon Listen geschrieben, erklärt Adele ihren Fans. «Jedes Mal, wenn ich einen Namen sehe, der mir gefällt, notiere ich ihn in meinem Handy.» Die Oscar-, Golden Globe- und Grammy-Gewinnerin hatte schon zuvor darüber gesprochen, dass sie ihrem Sohn Angelo, den sie aus ihrer früheren Ehe mit Simon Konecki hat, ein Geschwisterkind schenken möchte. Die Musikerin ist seit 2021 mit dem US-Sportagenten Rich Paul liiert.

The-Pretenders-Sängerin Chrissie Hynde: Keine Demokratie in der Band

LONDON: Sängerin und Gitarristin Chrissie Hynde von der Rockgruppe The Pretenders («Don't Get Me Wrong», «I'll Stand By You») hält nichts von Demokratie in einer Band. Bei allen musikalischen Entscheidungen habe sie das letzte Wort, sagte die 71-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in London. «Jeder, der in einer Band ist, wird bestätigen, dass das Wort Demokratie vielleicht benutzt wird, damit alle glücklich sind. Aber in Wirklichkeit braucht jede Organisation einen Anführer, ansonsten wird es echt chaotisch.» Es sei ihre Aufgabe, dafür zu sorgen, dass alle Bandmitglieder so gut wie möglich klängen. «Wenn ich einen Erfolg zu verbuchen habe, dann ist es, dass mir das gelungen ist», sagte die US-Amerikanerin, die The Pretenders 1978 mit drei britischen Musikern gegründet hatte. Über die Jahre wechselten die Mitglieder auf allen Posten mehrfach, nur Hynde war immer dabei.