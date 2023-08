Neues aus der Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 22.08.23 | Überblick

Lady Gaga: Make-Up hatte die Macht, zu verändern, wer ich war

LOS ANGELES: Pop-Sängerin Lady Gaga hat in einem Interview darüber gesprochen, wie Make-Up früher ihr Selbstbewusstsein gestärkt und sie in ihrer Entwicklung unterstützt hat.

«Es ist für mich eine heilende Tätigkeit seit ich sehr jung war», sagte die 37-Jährige dem Promi-Portal «E! News» über das Schminken ihres Gesichts. «Ich war als Teenager unglaublich unsicher und als ich die High School abschloss und auf eigenen Füßen stand, entdeckte ich, dass Make-Up die Macht hatte, zu verändern, wer ich war.» Mit Schminke habe sie besser für sich selbst eintreten können, sagte die 13-fache Grammy-Gewinnerin («Poker Face»). «Und es hatte mehr damit zu tun, wie ich mich fühlte, und nicht damit, wie ich aussah.».

Kultrocker Alice Cooper geht am liebsten hungrig auf die Bühne

LONDON: Der US-Rocksänger Alice Cooper («School's Out», «Poison») achtet auf seine Ernährung, besonders auf Tour. «Ich passe wirklich auf, was ich esse, auch wenn ich nicht viel esse», sagte Cooper (75) der Deutschen Presse-Agentur in London. «Aber ich glaube, das gehört auch dazu: Man könnte essen, was man will, solange man nicht viel davon isst.» Auf seinem neuen Album «Road», das am Freitag erscheint, singt Cooper über das Tourleben als Rockstar.

Auf Tournee gönne er sich meistens ein großes Frühstück, erzählte der Sänger. «Weil ich weiß, dass ich kein Abendessen bekomme, denn ich gebe ja ein Konzert. Auf diese Weise bin ich immer hungrig, wenn ich auf die Bühne gehe», so Cooper, der sich vor rund 40 Jahren von Alkohol und Drogen losgesagt habe. «Wenn ich auf der Bühne stehe, will ich mich auf keinen Fall voll fühlen.» Nach dem Konzert esse er Obst oder eine Schüssel Zerealien, sagte der 75-Jährige. «Ich esse niemals eine Pizza, bevor ich ins Bett gehe.»

Seine spärliche Ernährung und die Strapazen seiner theatralischen Konzerte haben laut Alice Cooper einen angenehmen Nebeneffekt. «Wenn die Tour vorbei ist und ich jeden Abend anderthalb Stunden gespielt habe, dann bin ich in besserer Verfassung als vorher.» Speziell in Form halte er sich nicht, sagte der passionierte Golfer, der solo oder mit seiner Band Hollywood Vampires ständig unterwegs ist. Denn mittlerweile sei jede Tournee für ihn wie ein «großartiges Aerobic-Workout».

Britische Schauspieler fordern mehr Umwelt- und Klimaschutz

LONDON: In Großbritannien wollen etliche Schauspielerinnen und Schauspieler die Filmbranche zu mehr Klimaschutz verpflichten. Die Gewerkschaft Equity setzt sich dafür ein, in Verträgen zwischen Stars und Produktionsfirmen mehr auf Umweltverträglichkeit zu achten, wie die Nachrichtenagentur PA am Dienstag meldete.

Zu den Unterstützern der Kampagne gehören demnach Bella Ramsey («The Last of Us»), Hayley Atwell («Mission: Impossible - Dead Reckoning»), Mark Rylance («The Outfit»), Bill Nighy («Tatsächlich... Liebe») und Natalie Dormer («Game of Thrones»).

Die Filmbranche diskutiert seit längerem, wie sie klimafreundlicher werden kann, auch in Deutschland. Bislang wird etwa für Dreharbeiten noch oft geflogen oder zu verschiedenen Drehorten gefahren. In der Kampagne wird auch über die Nutzung von grünem Strom, Catering und Verpackungsmaterial diskutiert.

Die britische Kampagne sieht vor, dass Film- und Fernsehstars auf einen Katalog mit Forderungen zurückgreifen können. Sie sollen diesen «Green Rider» bei Verhandlungen nutzen können. Mögliche Klauseln können sein, dass Künstler auf Flüge mit Privatjets verzichten oder eine Produktionsfirma einen Plan zur Reduzierung von klimaschädlichem Kohlenstoffdioxid vorlegen muss, wie PA weiter meldete.