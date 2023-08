Neues aus der Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 15.08.23 | Aktualisiert um: 15:30 | Überblick

Katie Price hat Gerichtstermine satt

LONDON: Das britische Model Katie Price (45) hat die ständigen Gerichtstermine satt und würden nach eigenen Worten lieber ins Gefängnis gehen. Es sei gut, dass sie privatinsolvent sei, sagte die 45-Jährige in einem Podcast der BBC, der in dieser Woche veröffentlicht wurde. Auch wolle sie lieber ins Gefängnis gehen, als ständig damit bedroht zu werden.

«Ich war in letzter Zeit häufiger vor Gericht, als dass ich warme Abendessen hatte», sagte Price im Gespräch mit Moderatorin Michelle Visage in deren Podcast «Rule Breaker». «Macht es einfach», sagte sie an die Justiz gerichtet. Sie habe keine Angst vor Haft. Dann habe sie es wenigstens hinter sich, sagte Price weiter.

Price wurde 2019 für insolvent erklärt. Im Jahr 2021 wurde sie zudem zu einer Bewährungsstrafe verurteilt, nachdem sie sich betrunken und nach Drogenkonsum ins Auto gesetzt und sich mit ihrem BMW überschlagen hatte.

Indie-Band Madsen bringt neuntes Studioalbum heraus

HAMBURG: Das Album heißt «Hollywood», aber auf dem Cover ist die Hamburger Sternbrücke zu sehen: Ihr neuntes Studioalbum ist das erste, das die Indie-Band Madsen an diesem Freitag (18. August) auf ihrem selbstgegründeten Label «Goodbye Logik Records» herausbringt. Veröffentlicht wurden bereits mehrere Songs daraus wie zum Beispiel «Brücken». Im Musikvideo zu «Brücken» sind mehr als 75 Unterstützerinnen und Unterstützer zu sehen, darunter prominente Musikerkolleginnen und -kollegen, aber auch die Freiwillige Feuerwehr Clenze, wie die Band mitteilte.

Die Musiker sind in dem kleinen Ort Clenze im Landkreis Lüchow-Dannenberg im niedersächsischen Wendland aufgewachsen. Namensgeber der Band sind die Brüder Sebastian, Sascha und Johannes Madsen. Viertes Mitglied ist Niko Maurer. Das erste Madsen-Album kam 2004 heraus, viele Fans sind den Niedersachsen seither treu geblieben.

Auf ihre Live-Tauglichkeit wollen die Musiker die Songs von «Hollywood» bei vier Open-Air-Konzerten testen. Angekündigt sind Termine in Leipzig (29.08.), Berlin (30.08.) Köln (01.09.) und Hamburg (02.09.).

Der Song «Brücken» handele von der Sehnsucht danach, Menschen zu verbinden, sagte Sänger und Songschreiber Sebastian Madsen. «Bei all den Herausforderungen heutzutage ist es wichtig, dass wir zusammenrücken und uns nicht gegenseitig ausgrenzen». sagte der 41-Jährige.

«Und sie bewegt sich doch!» Bahngeschichten

BERLIN: Bestimmt jeder, der einigermaßen regelmäßig die Bahn nutzt, hat zumindest eine lustige und skurrile Geschichte auf Lager, die er auf einer Bahnfahrt erlebte. So dürfte es beim Lesen der Bahngeschichten des Sammelbandes «Und sie bewegt sich doch!» einen gewissen Wiedererkennungseffekt geben. Einige der 24 Autoren und Autorinnen greifen mit großer Freude das Satirepotenzial der Deutschen Bahn auf, andere werden sentimental und erinnern sich nostalgisch wie Jörg Thadeusz an das «Leben im Liegewagen».

Wieder andere sehen die Bahn vor allem als Ort inspirierender Begegnungen. Besonders gelungen ist in dieser Hinsicht Katrin Seddigs Beitrag «Ein Sommerfoto». Die Geschichte beweist, dass das zufällige Aufeinandertreffen ganz unterschiedlicher Sitznachbarinnen der Beginn von etwas Größerem sein kann. Wem die Deutsche Bahn noch nicht abenteuerlich genug ist, der wird Gefallen finden an den exotischen Reportagen von Dennis Gastmann und Juan Moreno. Der eine schreibt über seine Reise in das seltsame Land Karakalpakstan (Usbekistan), der andere über seine alkoholgetränkte Fahrt in der Transsibirischen Eisenbahn.

Es fährt und fährt und fährt: Die Erfolgsgeschichte des Fahrrads

HAMBURG: Es gibt Schätzungen zufolge zwei Milliarden Fahrräder auf der Welt, aber nur eine Milliarde Autos. Und der globale Fahrradmarkt wächst immer noch rasant weiter. Tatsächlich ist das Fahrrad eine der genialsten Erfindungen überhaupt. In seinem Buch «Zwei Reifen, eine Welt» erzählt der amerikanische Journalist Jody Rosen lebendig, amüsant und kenntnisreich die einzigartige Erfolgsgeschichte des Fahrrads, die vor 200 Jahren begann.

Damals erfand der badische Tüftler Karl Drais das Laufrad als Urform des Fahrrads. Statt Ruhm und Ehre heimste er allerdings nur Spott ein. Auch später war das Fahrrad alles andere als ein Selbstläufer. Übertriebene Ängste, Häme und Verbote begleiteten seinen Weg. Nicht erst heute, sondern schon im 19. Jahrhundert war es Teil eines Kulturkampfes. Damals bezeichneten es hysterische Gegner sogar als «Agent des Teufels». Das Fahrrad stand immer auch für Befreiung, etwa von den Zwängen einer unpraktischen Frauenmode. In Reifröcken radelt es sich nun einmal schlecht. Rosens Buch spannt den Bogen nicht nur locker über 200 Jahre, sondern auch über mehrere Kontinente und wird somit diesem globalen Verkehrsmittel mehr als gerecht.