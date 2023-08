Neues aus der Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 01.08.23 | Aktualisiert um: 14:05 | Überblick

Berichte: Konzertbesucherin erstattet nach Cardi B Konzert Anzeige

LAS VEGAS: Eine Konzertbesucherin hat nach einem Auftritt der US-Rapperin Cardi B Anzeige wegen Körperverletzung gegen die Musikerin erstattet, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten. Das «Rolling Stone»-Magazin und «Variety» beriefen sich auf ein Statement des Polizei-Departments von Las Vegas (LVMPD). Cardi B («Bodak Yellow») war bei einem Auftritt am Wochenende in Wut geraten und hatte ein Mikrofon ins Publikum geworfen.

«Am 30. Juli 2023 kam eine Person zu einer LVMPD-Polizeistation, um eine Körperverletzung anzuzeigen», wurde die Polizeibehörde von Las Vegas zitiert. «Während eines Konzerts wurde sie von einem Gegenstand getroffen, der von der Bühne geworfen wurde.» Zwar erwähnt die Polizei Cardi B in ihrer Erklärung nicht namentlich - die Adresse auf dem Vorfallsbericht stimmt laut den Medien aber mit dem Ort überein, an dem sie am Samstag auftrat. Dabei war die Rapperin mit einem Getränk bespritzt worden - als Reaktion darauf hatte die Sängerin das Mikrofon ins Publikum geworden.

Wie US-Medien berichteten, ereignete sich der Vorfall am Samstag in einem Outdoor-Club in Las Vegas. Die 30 Jahre alte Sängerin teilte auf Twitter eines der Videos, kommentierte es aber nicht.

Sänger Wolfgang Van Halen schwärmt über Metallica-Shows

HAMBURG: Für Gitarrist und Sänger Wolfgang Van Halen («Don't Back Down») bedeutet es die Welt, mit seiner Live-Band Mammoth WVH die Shows von Metal-Legende Metallica zu eröffnen. «Es ist eine wirklich wunderbare Sache, Teil davon zu sein», sagte der 32-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Der Sohn der verstorbenen Rock-Legende Eddie Van Halen erfuhr vergangenes Jahr in Zürich während seiner Tour von den Plänen, als Vorband Teil von Metallicas Welttournee zu sein.

«Unseren Namen dann schließlich auf dem Tourplakat in den Sozialen Medien zu sehen - das war schon verrückt, als es plötzlich zur Realität wurde. Es ist eine große Ehre.» Das neue Album von Mammoth WVH mit dem Titel «Mammoth II» erscheint am 4. August. Nach ihrem Auftritt im Hamburger Volksparkstadion im Mai werden sie 2024 für ein weiteres Konzert nach Deutschland kommen. In München werden sie wieder als Supportact das Publikum für Metallica einheizen.