Neues aus der Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 18.07.23 | Überblick

Schauspielpaar Sofia Vergara und Joe Manganiello hat sich getrennt

LOS ANGELES: Die Schauspielerin Sofia Vergara (51, «Modern Family») und ihr Ehemann Joe Manganiello (46, «Magic Mike») haben sich getrennt und lassen sich nach sieben Ehejahren scheiden. «Wir haben die schwierige Entscheidung getroffen, uns scheiden zu lassen», teilte das Paar dem US-Magazin «Page Six» am Montag mit. «Als zwei Menschen, die sich sehr lieben und füreinander sorgen, bitten wir höflich darum, unsere Privatsphäre in dieser Zeit zu respektieren, während wir diese neue Phase unseres Lebens durchlaufen.»

Die beiden Schauspieler lernten sich 2014 kennen und heirateten im November 2015. Die in Kolumbien geborene Vergara ist vor allem durch ihre Rolle in der Erfolgsserie «Modern Family» bekannt. In der Sitcom spielte sie von 2009 bis 2020 die temperamentvolle Gloria. Manganiello stand für die Fernsehserie «True Blood» vor der Kamera und war zuletzt im «Magic Mike: The Last Dance» zu sehen.

Blur-Sänger Damon Albarn hat keine Angst vorm Älterwerden

LONDON: Die Musiker der Band Blur («Girls And Boys») lassen es auf Tournee mittlerweile deutlich ruhiger angehen als zu Beginn ihrer Karriere vor rund 30 Jahren. «Wir sind heute nur noch für die Musik da, nicht mehr für die Partys», sagte Frontmann Damon Albarn (55) der Deutschen Presse-Agentur in London. «Es gibt zwar noch gelegentlich Partys, aber als wir jünger waren, waren die genauso wichtig wie unsere Arbeit.»

Zwar bleibe er manchmal immer noch die ganze Nacht wach, räumte Albarn ein. «Aber natürlich nicht mehr so oft wie früher. Das würde ich gar nicht aushalten.» Mit Mitte 50 sei er nicht mehr in derselben Verfassung wie mit Anfang 20, das mache ihm manchmal schon zu schaffen. «Ich bin ein Wrack. Ich bin traurig. Ich bin langsamer als früher. Und ich kann nicht mehr so fettes Essen essen wie früher», erzählte der Sänger. «Ja, ich bin wie jeder andere. Immerhin habe ich einen tollen Job. In der Hinsicht habe ich wirklich Glück.»

Angst vorm Älterwerden habe er allerdings nicht, betonte Albarn. «Nein, überhaupt nicht. Natürlich wird einem bewusster, dass man nicht für immer da sein wird», sagte der 55-Jährige. Doch damit müsse man sich eben abfinden. Mit Mitte 20 oder 30 mache man sich noch keine Gedanken darüber. «Mit 40 spürt man es langsam», so Albarn. «Aber mit Mitte 50 begreift man erst richtig, dass man sterblich ist, weil man viel mehr davon mitbekommen hat.»

Am Freitag (21.7.) veröffentlichen Blur ihr erstes Studioalbum seit acht Jahren: «The Ballad Of Darren». Derzeit befinden sich die Britpop-Ikonen auf einer Europa-Tournee - und Albarn genießt es nach eigenen Angaben, auch wenn er manchmal vor der Show nervös wird. «Ich liebe es, auf die Bühne zu gehen», sagte der Blur-Frontmann. «Wir haben so viele Songs, in denen ich so viele alberne Charaktere spielen kann. Ich nehme mich nicht zu ernst. Es ist schön, wenn man sich vor 80.000 Menschen zum Narren machen kann.»

«Parsifal»-Regisseur Scheib: «Wir werden Mauern explodieren lassen»

BAYREUTH: Wer in der Oper etwas Neues ausprobieren möchte, braucht nach Ansicht des Bayreuther «Parsifal»-Regisseurs Jay Scheib gute Nerven. «Ich habe im Theater gearbeitet, in der Oper und mit Rock-Bands und habe viele verschiedene Dinge gemacht. Und die Wahrheit ist: Wenn man etwas machen will, das es vorher noch nie gab, dann muss man einen langen Atem haben, Rückschläge wegstecken und sich selbst treu bleiben - egal, welchen Lärm es drumherum gibt», sagte der 53-Jährige im Interview der Deutschen Presse-Agentur. «Wenn man etwas Neues macht, muss man die Nerven bewahren. Es wird immer jemanden geben, der sagt, es sei technisch oder finanziell unmöglich. Aber das Risiko gehört nun mal zum Theater dazu.»

Scheibs «Parsifal», der bei der Festspiel-Eröffnung am 25. Juli Premiere feiert, ist eine Augmented-Reality-Version der Gralsritter-Oper, bei der das Geschehen auf der Bühne dank entsprechender Brille durch virtuelle Elemente ergänzt wird. Allerdings wird nur ein Bruchteil der knapp 2000 Zuschauer im Festspielhaus den virtuellen Teil der Inszenierung sehen können, weil nur 330 solcher Brillen angeschafft wurden. Die Tickets mit AR-Brille sind teurer.

«Die AR ist da, um uns einen Blick erhaschen zu lassen in eine Welt, in der es noch Visionen geben kann und wo noch Dinge existieren, auf die wir nicht mehr achten», sagte Scheib, der Professor für Musik und Theaterkunst am renommierten Massachusetts Institute of Technology (MIT) ist. «Wir werden die Mauern explodieren lassen, wir werden sie verschwinden lassen und das szenische Design fast bis zur Unendlichkeit ausweiten. Dinge werden durch die Luft fliegen.»

Aber auch die rund 1700 Menschen ohne AR-Brille bekommen etwas zu sehen, wie Scheib verspricht: «Auch ohne die Brillen ist die Produktion eine vollwertige - mit komplettem Design, kompletten Kostümen.» Die Inszenierung sei dann aber «anders, ruhiger».