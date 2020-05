Neues aus der Promiwelt

Stefan Mross über Corona-Lockdown: «Gut getan, mal abzuschalten»

MÜNCHEN: Schlager-Star Stefan Mross (44) kann der Corona-Krise für sein Privatleben auch Positives abgewinnen. «Ich war seit 30 Jahren noch nie so lange am Stück zu Hause. Es hat gut getan, mal abzuschalten und ein bisschen runterzufahren», sagte er im Interview der Deutschen Presse-Agentur. «Wir waren tatsächlich ziemlich diszipliniert und haben uns viel gesünder ernährt als auf Tournee, weil wir wirklich jeden Tag frisch gekocht haben. Das hat riesigen Spaß gemacht. Insgesamt hat es doch auch gut getan - meiner und unserer Gesundheit.» An diesem Freitag erscheint das Album «Stark wie Zwei», das Mross gemeinsam mit seiner Verlobten Anna-Carina Woitschack aufgenommen hat.

Fynn Kliemann übers Touren: «Habe Schiss, keine Zeit und keinen Bock»

BERLIN : Der Musiker, Unternehmer und Youtuber Fynn Kliemann würde auch ohne Corona-Krise nicht auf Tour gehen. «Ich hab irgendwie Schiss, keine Zeit und keinen Bock», sagte der 32-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Er könne sich nicht vorstellen, monatelang mit dem Tourbus durchs Land zu fahren und für Geld seine Kunst darzubieten. «Das fühlt sich für mich so an wie so ein Jecke auf 'nem Schloss, der mit seiner Flöte den König unterhalten muss, um nicht geköpft zu werden.» Kliemann veröffentlicht am 29. Mai sein zweites Album «POP», das wie die Vorgängerplatte nur für Vorbesteller produziert und anschließend vom Markt genommen wird.

Ochsenknecht: Unverschämt, dass Pflegepersonal so wenig Geld bekommt

HANNOVER: Schauspiel-Urgestein Uwe Ochsenknecht (64) sieht in Deutschland in der Corona-Krise eine mangelnde Wertschätzung mancher Branchen. «Man hat hierzulande einfach immer noch nicht die Wertstellung und Wichtigkeit von Kunst und Kultur verstanden. Das ist schade», sagte der Film- und TV-Star dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). «Vor allem, weil man gerade sieht, wie viel Geld wir in Deutschland haben und was an Reserven aus dem Boden gestampft werden kann. Warum erst jetzt? Warum nicht in ruhigeren Zeiten auch für Bereiche wie zum Beispiel Pflegepersonal im Krankenhaus? Man wusste schon immer, dass die viel zu schlecht bezahlt werden. In deren Berufen geht es um Leben und Tod. Die arbeiten rund um die Uhr. Das ist eine Unverschämtheit, dass die so wenig Geld kriegen.»

ZDF-Talker Illner und Lanz gehen ab 9. Juli in Sommerpause

MAINZ: Die Sommerpausen der ZDF-Talkshows beginnen 2020 etwas später als vergangenes Jahr. Während sich Maybrit Illner (55) und Markus Lanz (51) 2019 am 4. Juli in die Pause verabschiedeten, tun sie es diesmal nach ZDF-Angaben am 9. Juli. Der wöchentliche Polit-Talk «Maybrit Illner» kehrt am 20. August zurück. Die 75-minütige Gesprächssendung «Markus Lanz», die dienstags bis donnerstags am späten Abend läuft, kommt schon am 11. August aus der Sommerpause wieder. Als Ersatz für Illner (55) hat das ZDF auch dieses Jahr wieder Dunja Hayali (45) mit einer nach ihr benannten Sendung im Programm - ab 16. Juli fünfmal donnerstags um 22.15 Uhr.

Den Kindern zuliebe: Britney Spears in Quarantäne

LOS ANGELES: Popstar Britney Spears (38) hat sich Medienberichten zufolge für zwei Wochen in freiwillige Quarantäne begeben, um ihre Kinder wiedersehen zu können. Ihr Ex-Mann Kevin Federline habe darauf bestanden, berichtete das Portal TMZ. Dieser hat das alleinige Sorgerecht. Laut dem Bericht hat Federline die gemeinsamen Söhne Jayden und Sean schon seit Mitte März bei sich im Homeschooling. Britney Spears reiste demnach Ende April von Los Angeles in Kalifornien zu ihrer Familie in Louisiana. Als sie nach Los Angeles zurückkehrte, habe sie kein Problem mit der Bitte ihres Ex-Manns gehabt und sich in Quarantäne begeben, schrieb TMZ. Danach habe sie ihre Jungs bereits zweimal wiedergesehen.

Rihanna bedankt sich bei Fans: «Gott hat mich zu euch geführt»

BERLIN: Anlässlich des Jubiläums ihrer Debütsingle «Pon de Replay» dankt Pop-Superstar Rihanna allen Fans. «15 Jahre später, und ich bin hier, weil Gott mich zu euch geführt hat», schrieb die 32-jährige Sängerin in einer Instagram-Story. Ihre Fans hätten sie aufgerichtet, unterstützt, toleriert und geliebt: «Ich bin dankbar, mit euch als Fans und Familie beschenkt worden zu sein.» Mit «Pon de Replay», das am 24. Mai 2005 erschien, schaffte es Rihanna auf Platz zwei der US-Charts - es war ihr erster von insgesamt 31 Top-10-Hits. Das Vorsingen bei dem Label «Def Jam» komme ihr wie gestern vor, schrieb die Musikerin auf Instagram. Unter dem Hashtag «15YearsOfRihanna» hatten Fans das Jubiläum gefeiert.

NBA-Basketballer Drummond gibt gigantisches Trinkgeld in Restaurant

DELRAY BEACH: NBA-Star Andre Drummond hat bei einem Restaurantbesuch in Florida 1000 Dollar (rund 916 Euro) Trinkgeld gegeben. Das berichtete der US-Sender ESPN am Montag (Ortszeit) unter Verweis auf einen Instagram-Post des Restaurants. Demnach schrieb der Basketballer der Cleveland Cavaliers zum Rechnungsbetrag über 164,25 Dollar noch das großzügige Trinkgeld auf die Quittung. «Danke fürs großartig sein», schrieb er zu dem Social-Media-Beitrag des Ladens. In der Region dürfen Restaurants den ESPN-Angaben zufolge nach der Corona-Zwangspause wieder Gäste bewirten, allerdings nur mit 25 Prozent Auslastung. Trinkgelder haben in den USA grundsätzlich eine größere Bedeutung für Servicekräfte als in Deutschland.

Lance Armstrong über Krebs: Weiß nicht, ob es vom Doping kam

BERLIN: Der einstige Radstar Lance Armstrong hat sich in der neuen TV-Doku «Lance» zu seiner früheren Krebserkrankung geäußert. Auf die Frage, ob diese von Dopingmitteln ausgelöst worden sei, sagte der 48-Jährige: «Ich weiß die Antwort darauf nicht. Ich möchte nicht Nein sagen.» In dem Ausschnitt, den der Sender «ESPN» auf Twitter veröffentlichte, schob der Sportler hinterher: «Die Saison 1996 war das einzige Mal in meinem Leben, dass ich Wachstumshormone genommen habe.» Im Oktober 1996 wurde bei Lance Armstrong Hodenkrebs diagnostiziert, er hatte Metastasen im Gehirn und in der Lunge. Seine Überlebenschancen waren gering. 2012 wurde er lebenslang wegen Dopings gesperrt, auch wurden ihm alle sieben Tour-de-France-Siege (1999 bis 2005) aberkannt.