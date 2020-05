Neues aus der Promiwelt

Selena Gomez gratuliert Einwanderer-Kindern zum Schulabschluss

LOS ANGELES: Sängerin Selena Gomez (27, «Rare») hat Highschool-Schülern aus Einwanderer-Familien zu deren Abschluss gratuliert. «Ich möchte, dass ihr wisst, dass ihr wichtig seid. Und dass eure Erfahrungen ein großer Teil der amerikanischen Geschichte sind», sagte Gomez, deren Familie aus Mexiko stammt. Das Video war Teil einer virtuellen Zeremonie der Organisation «Define America». «Als meine Familie aus Mexiko hierher kam, setzte sie meine amerikanische Geschichte in Gang, ebenso wie die ihre. Ich bin stolze Amerikanisch-Mexikanerin der dritten Generation, und die Reise meiner Familie und ihre Opfer haben mir geholfen, dorthin zu gelangen, wo ich heute bin», sagte Gomez.

Die Kardashian-Wests feiern ihren sechsten Hochzeitstag

LOS ANGELES: Das Promi-Paar Kim Kardashian-West (39) und Kanye West (42, «Jesus is King») haben ihren sechsten gemeinsamen Hochzeitstag gefeiert. «6 Jahre geschafft; Für immer, bis zum Ende», schrieb Reality-TV-Star und Unternehmerin Kim Kardashian auf Instagram, zusammen mit zwei Fotos von dem Paar. Kardashians Mutter Kris Jenner (64) gratulierte ihrer Tochter und dem Rapper in den Sozialen Medien zum Jahrestag. «Alles Gute zum Jubiläum für diese beiden! Ich liebe euch», schrieb Jenner zu mehreren Fotos des Paares auf Instagram. Kardashian und West hätten im Jahr 2014 im italienischen Florenz geheiratet, schreibt das US-Promimagazin «People».

Sohn von Tesla-Chef Elon Musk heißt jetzt ein bisschen anders

LOS ANGELES: Tesla-Chef Elon Musk (48) und dessen Lebensgefährtin, die Musikerin Grimes (32), haben offensichtlich den Namen ihres neugeborenen Sohnes an die kalifornischen Gesetze angepasst. Die Zahl 12 wurde durch die römische Variante ersetzt. Nun soll der Junge wohl «X Æ A-Xii» heißen. Das schrieb Grimes bei Instagram auf die Frage eines Fans, ob der Name des Kindes geändert wurde. Nach kalifornischem Recht seien «römische Zahlen» erlaubt, schrieb Grimes, die mit bürgerlichem Namen Claire Boucher heißt. Außerdem würden diese auch besser aussehen, wenn man ehrlich sei. Ein Gedankenstrich sei auch erlaubt, ergänzte sie.

Edin Hasanovic: Ich bekomme Angst, faul zu werden

BERLIN: Schauspieler Edin Hasanovic («Skylines») hat seine eigene Arbeit sehr selbstkritisch im Blick. «Ein Gefühl der Bequemlichkeit schleicht sich bei mir ein. Ich bekomme Angst, faul zu werden», sagte der 28-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Er verkörperte jetzt zum zweiten Mal den Polizist Milan in der ZDF-Krimireihe «Der gute Bulle». Die Episode «Friss oder stirb» sollte am Montagabend (20.15 Uhr) laufen. Zwischen dem Drehen der ersten Folge (2017) und dem der zweiten (2019) lag eine lange Pause, in der Hasanovic allerdings die Netflix-Serie «Skylines» gedreht hat.

Neuseelands Regierungschefin bleibt auch bei Erdbeben cool

WELLINGTON: Neuseelands Regierungschefin Jacinda Ardern kann nichts so leicht erschüttern - selbst ein Erdbeben nicht. Sie gab am Montag gerade live ein Interview im nationalen Fernsehen, als das Land plötzlich von einem Erdbeben erschüttert wurde. «Wir haben hier gerade ein kleines Erdbeben, eine ziemlich deutliche Erschütterung hier», unterbrach die Premierministerin das Interview. Das Beben in rund 37 Kilometer Tiefe hatte eine Stärke von 5,8. Das Epizentrum lag nahe der Hauptstadt Wellington. «Ich befinde mich unter keinen hängenden Lampen» fuhr die Regierungschefin fort und beruhigte die Zuschauer, dass sie sich offenbar in einem baulich soliden Gebäude befinde. Daraufhin setzte sie das Live-Interview im Rahmen ihres regulären Medienauftritts zum Wochenbeginn einfach fort.

Corona-Isolation: Kevin Hart geht seiner Familie «auf die Nerven»

GELES: Zuhause statt am Filmset: US-Schauspieler und Komiker Kevin Hart (40) geht seiner Familie nach eigenen Angaben während der Corona-Pandemie in der Selbstisolation «auf die Nerven». Seine Frau sage, «ich gehe ihr auf die Nerven. (...) Ich wehre mich nicht dagegen», sagte Hart in der Talkshow von Ellen DeGeneres, die nun per Videoschalte stattfindet. Seine Kinder würden das ähnlich sehen: «Sie sagen, dass ich einfach immer da bin und er immer etwas machen wolle.» Sie forderten ihn auf, sich einfach zu entspannen. «Und ich dachte, etwas zu tun, wäre entspannend», sagte der Schauspieler. Anstatt Brettspiele würden seine Kinder mit ihm spielen «wer am längsten still sein kann». Er hingegen genieße die Zeit, in der er nicht so viel unterwegs sei wie sonst, verriet Hart. Vor allem weil seine Frau Enike Parrish (35) derzeit mit ihrem zweiten gemeinsamen Kind schwanger sei.