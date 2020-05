Neues aus der Promiwelt

Hustenanfall vor dem TV-Bildschirm: Jim Carrey nimmt Trump aufs Korn

BERLIN/WASHINGTON: Star-Komiker Jim Carrey hat mit seinem eigenwilligen Kommentar zu einer Rede von Donald Trump für Lacher im Netz gesorgt. In einem Twitter-Video des 58-Jährigen ist eine Aufzeichnung einer Rede des US-Präsidenten zu sehen. Dann erscheint Carrey im Bild - scheinbar hustend und schnäuzend in Richtung des US-Präsidenten. Zum Schluss des Clips klebt er dann sein benutztes Taschentuch an den Fernsehbildschirm - und verdeckt damit Trumps Gesicht. Das Video, das offensichtlich auch auf die Corona-Pandemie anspielt, von der die USA mit am härtesten betroffen sind, wurde tausendfach auf Twitter geteilt und kommentiert.

Intendant Stückl lernt in Corona-Krise Kochen

OBERAMMERGAU: Christian Stückl, Spielleiter der Oberammergauer Passion und Intendant des Münchner Volkstheaters, hat die Corona-Krise an den Herd gebracht. «Ich geh' viel zum Essen normalerweise. Jetzt fang ich an zu kochen.» Er könne die neue Erfahrung sogar schätzen: «Das ist gar nicht unangenehm. Man richtet sich anders ein, überlegt: Was koch' ich denn, damit es nicht ungesund wird?» Ein Lieblingsgericht hat der 58-Jährige aber noch nicht entdeckt - und auch beim Aufwand bleibt er eher ökonomisch. «Es gibt schon viel Nudeln.»

Klum und Kaulitz verkündeten deutsche Punkte bei Raabs ESC-Show

KÖLN/LOS ANGELES: Model Heidi Klum (46) und Ehemann Tom Kaulitz (30) haben in der von Stefan Raab ins Leben gerufenen ESC-Ersatzshow «Free European Song Contest» die deutschen Punkte verkündet. Das Paar wurde in der Show aus Los Angeles zugeschaltet, um zu verraten, für welches Teilnehmerland die deutschen Zuschauer die meisten Stimmen abgegeben hatten - es war der Mond, der kurioserweise als Gastland an dem Wettbewerb teilgenommen hatte. Am Ende gewann allerdings der Sänger Nico Santos für Spanien.

Eine «Torta» für Maximá - Königin feiert 49. Geburtstag daheim

DEN HAAG: Geburtstag ohne Händeschütteln und Bad in der Menge: Die niederländische Königin Máxima hat ihren 49. am Sonntag im Familienkreis zu Hause gefeiert. Immerhin war Mama Maria del Carmen - die Mutter der aus Argentinien stammenden Königin - dabei und es gab eine traditionelle «Torta», wie die niederländische Nachrichtenagentur ANP berichtete. Im Palast Huis ten Bosch in Den Haag seien Hunderte von Glückwünschen angekommen - zumeist online oder telefonisch. An ein großes Fest sei wegen der Corona-Schutzmaßnahmen nicht zu denken gewesen. Auch Ministerpräsident Mark Rutte gratulierte digital: «Ich wünsche ihr einen festlichen und geselligen Tag im Kreise ihrer Familie», twitterte der Regierungschef.

Stars um LeBron James und Barack Obama feiern Highschool-Schüler

LOS ANGELES: Mit vielen Star-Gästen und einer Ansprache des früheren US-Präsidenten Barack Obama haben Highschool-Schüler in den USA virtuell ihren Schulabschluss gefeiert. In der einstündigen Show, die im Netz und von Fernsehsendern am Samstagabend gezeigt wurde, traten Musiker wie Dua Lipa, H.E.R. und die Jonas Brothers auf. Kevin Hart, Timothée Chalamet, Olivia Wilde und viele andere Stars machten bei dem Special «Graduate Together: America Honours the High School Class of 2020» mit. Wegen der Corona-Pandemie sind die traditionellen Abschlussfeiern an den Schulen abgesagt worden. Basketball-Star LeBron James organisierte mit seiner Stiftung und Schul-Absolventen aus allen Teilen der USA die virtuelle Abschlussfeier. Als prominenter Gastredner schaltete sich Barack Obama per Live-Ansprache dazu.

Ryan Gosling dreht mit Regie-Duo Lord und Miller Astronauten-Thriller

LOS ANGELES: Das Regie-Duo Chris Miller und Phil Lord («The Lego Movie», «21 Jump Street») will sich mit Schauspieler Ryan Gosling (39) in den Weltraum begeben. Die US-Filmemacher sind als Regisseure und Produzenten bei dem geplanten Astronauten-Thriller «Project Hail Mary» an Bord, wie die Branchenblätter «Variety» und «Hollywood Reporter» am Samstag berichteten. Der neue Roman aus der Feder von «Der Marsianer»-Autor Andy Weir soll im Frühjahr 2021 veröffentlicht werden. «Project Hail Mary» dreht sich um einen Astronauten an Bord eines Raumschiffs, mit der Mission, die Erde zu retten. Gosling steht seit März für die Hauptrolle fest. Der kanadische Star («La La Land», «Blade Runner 2049») war zuvor schon mit «Aufbruch zum Mond» im Weltraum, in der Rolle des Astronauten Neil Armstrong.

George Clooney witzelt bei Hollywood-Spendenaktion

LOS ANGELES: Stars wie George Clooney, Jeff Bridges, Michael Douglas, Hugh Jackman, Jodie Foster und Mira Sorvino haben bei einem Benefiz-Event während der Corona-Krise Betroffenen in Hollywood Hilfe zugesagt. Bei der virtuellen Spenden-Show in der Nacht zum Samstag schalteten sich zahlreiche Schauspieler und Künstler von Zuhause dazu. Oscar-Preisträger Clooney sagte mit gespieltem Ernst, er wolle seinen Fans gegenüber ganz ehrlich sein und mitteilen, dass er keine Hosen anhabe. In dem Livestream war nur sein Oberkörper zu sehen. Neben Unterhaltung und Musikeinlagen ging es um ein ernstes Anliegen. Die Stars verwiesen auf die Notlage vieler Mitarbeiter im Filmgeschäft, die wegen der Corona-Krise ihre Jobs verloren hätten.

«Let's Dance»: Tijan Njie scheidet im Halbfinale aus

KÖLN: Schauspieler Tijan Njie (28) ist kurz vor dem Finale aus der RTL-Tanzshow «Let's Dance» ausgeschieden: Nach der elften Sendung musste er am Freitagabend mit Tanzpartnerin Kathrin Menziger (31) das Parkett verlassen. Trotz eines feurigen Paso Dobles zu dem Song «Hora Zero» reichte es am Ende nicht für den Einzug ins Finale. «Jetzt kommt es wirklich auf Kleinigkeiten an», sagte Juror Joachim Llambi. Der Kletterer Moritz Hans (24), der ebenfalls einen Paso Doble zeigte, wurde im Vergleich für seine bessere Haltung und Ausführung gelobt.

Gaby Köster macht bei Sitcom mit - ist aber nicht zu sehen

BERLIN: TV-Komikerin Gaby Köster («7 Tage, 7 Köpfe») macht bei einer neuen Sitcom mit - sie ist aber nicht zu sehen. Die 58-Jährige wirkt mit Jasmin Schwiers und Denis Moschitto in der 14-teiligen Hörspielserie «Callboy» mit, ab Montag bei der Audio-App Fyeo abzurufen. «Hörfunk ist schön, da muss man sich nicht vorher anmalen, also in die Maske!», wird Köster in einer Mitteilung zitiert. «Und ich finde Hörfunk nach wie vor super, weil ich mit sehr viel Radio und Hörbüchern aufgewachsen bin. Es gab ja früher im Radio immer feste Zeiten mit Krimis, und mein Vater hat die schon immer gehört - sehr zum Leidwesen meiner Mutter, die immer Angst hatte, sie würde davon Albträume bekommen.»

Schlagersänger Heino ist in Corona-Zeit sehr vorsichtig

BONN: Schlagersänger Heino (81) verhält sich sehr vorsichtig, um sich nicht mit dem Coronavirus zu infizieren. «Gerade wenn man schon über 80 ist, muss man doppelt vorsichtig sein», sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Bonn. Er gehe eigentlich nirgendwo hin und bleibe mit seiner Frau Hannelore im Haus. Als besonders bedrückend empfindet das der Schlagersänger nicht. «Ich habe ein schönes Zuhause, ich vermisse nichts», sagte Heino. Er habe seine Freunde, gemeinsam spiele man Karten. «Ich gewinne.» Am Freitagabend hatte Heino unter strengen Sicherheitsvorkehrungen ein Konzert in Bonn gegeben. Sein Publikum saß dabei in Autos, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen.

Pocher verspricht Blut - und bekommt in Minuten 20.000 neue Follower

BERLIN: Oliver Pocher hat in seiner neuen Late Night Show bei RTL den Zuschauern Blut versprochen, wenn sein Instagram-Account die Marke von zwei Millionen Abonnenten überschreitet. «Wenn Ihr Blut sehen wollt (...), dann brauche ich jetzt noch knapp 20.000 Follower», sagte der 42 Jahre alte Komiker am späten Freitagabend zum Start des Formats «Pocher - gefährlich ehrlich!». Rund zweieinhalb Minuten später hatte er sein Ziel erreicht und die Marke geknackt. Daraufhin hielt Pocher eine Spritze mit Blut in die Kamera. «Das ist mein Blut und einer von Euch kann dieses Blut gleich gewinnen. Und dann könnt Ihr dieses Blut chippen und zu Bill Gates schicken und dann macht er Impfstoff draus.»

Frankfurt-Torhüter Trapp: Verlobte seit zwei Monaten nicht gesehen

FRANKFURT/MAIN: Für Eintracht Frankfurts Torhüter Kevin Trapp hat die derzeitige Corona-Krise auch auf die eigene Beziehung große Auswirkungen. «Zunächst einmal war mein Privatleben extrem eingeschränkt, weil meine Verlobte in Paris war, als die Grenzen geschlossen wurden. Da sie Brasilianerin ist, war es für sie umso schwieriger, innerhalb Europas zu reisen», erzählte Trapp in einem Interview dem Sportbuzzer. Der 29-Jährige ist mit dem brasilianischen Model Izabel Goulart verlobt und hielt sich selbst seit Beginn der Corona-Krise in Frankfurt auf, wo die Eintracht-Profis wegen positiver Tests auch zwei Wochen in Quarantäne mussten. «So haben wir uns vom Beginn der geltenden Beschränkungen bis jetzt nicht sehen können, das ist eine sehr lange Zeit», beschrieb Trapp.