Neues aus der Promiwelt

Carolin Kebekus: Berlin ist super, aber nix für mich

KÖLN: Carolin Kebekus, die an diesem Samstag 40 wird, kann sich kaum vorstellen, je aus ihrer Heimatstadt Köln wegzuziehen. Dabei kennt sie die Verlockungen Berlins, weil viele ihrer Freunde da studiert haben, wie die Komikerin der Deutschen Presse-Agentur sagte. «Wir hatten unglaubliche Wochenenden dort, als wir sie besuchten. Später hab ich dann sehr oft dort im «Quatsch Comedy Club» gespielt, ich finde Berlin ist 'ne Super-Stadt. Aber nicht für mich zum Wohnen.» Schon vor einem Jahr sagte Kebekus der dpa, sie kenne viele Städte. «Ich kenne Berlin in- und auswendig, Hamburg, München, Essen. Und ich bin um jede Minute froh, die ich zu Hause bin.»

Wolfgang Niedecken warnt vor rechten Bauernfängern

KÖLN: Wolfgang Niedecken (69) befürchtet, dass Rechtspopulisten die Corona-Krise zur Untergrabung der Demokratie ausnutzen könnten. «Die werden versuchen, einen Keil in die Bevölkerung zu treiben, unterschiedliche Gruppen gegeneinander auszuspielen und Verschwörungstheorien zu verbreiten», sagte der BAP-Sänger der Deutschen Presse-Agentur in Köln. «Dagegen müssen wir aufstehen.» Niedecken sieht Parallelen zwischen dem heutigen Erstarken rechtspopulistischer Parteien und dem Aufstieg der Nationalsozialisten. Auch die seien legal über Wahlen ins Parlament eingezogen und hätten die Demokratie dann von innen heraus zersetzt: «Wie schnell es gehen kann, gerade wenn eine Krise dazukommt, haben wir hier in Deutschland Anfang der 30er Jahre gesehen.»

Axel Milberg in der Corona-Krise: Spargel essen und streichen

KIEL/MÜNCHEN: Für den Schauspieler Axel Milberg ist das Belastendste der Corona-Krise, die Unsicherheit, in welche Richtung sich die Gesellschaft danach entwickeln wird. «Wie viele Arbeitslose werden wir haben und wie viel Armut? Droht eine Radikalisierung, wie gehen die nächsten Wahlen aus?» sagte Milberg, der am Sonntag (20.15 Uhr) im Ersten wieder als «Tatort»-Kommissar Klaus Borowski zu sehen ist, der Deutschen Presse-Agentur. In vielen Ländern seien Tendenzen zur Entdemokratisierung zu sehen. Sorgen bereite ihm auch die Entwicklung in den USA, wo Millionen Menschen keine Krankenversicherung hätten, aber Waffen besitzen dürften. «Wir dürfen nicht nur eng in die Nachbarschaft schauen», sagte Milberg.

Klingbeil: Nähe zwischen AfD und Corona-Verschwörungstheoretikern

BERLIN: SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sieht eine «gefährliche Nähe» zwischen der AfD und Menschen, die in der Corona-Krise Verschwörungstheorien verbreiten. «Das ist die gleiche Tonspur, in der die Leute unterwegs sind», sagte Klingbeil der Deutschen Presse-Agentur. Derzeit versuchten vor allem rechte Gruppen das Land durch Verschwörungstheorien zu destabilisieren, indem sie mit professionellen Videos und Tonnachrichten nachweislich Lügen verbreiteten. «Das ist der organisierte Versuch, zu spalten und zu hetzen», warnte Klingbeil. Er rief die Bürger auf, sich stärker als bisher dagegen zu wehren.

Rammstein sagt Europa-Tour für 2020 ab - Nachholtermine gesucht

BERLIN: Rammstein hat den zweiten Teil der Europa-Tour abgesagt. «Aufgrund lokaler Veranstaltungsverbote im Zusammenhang mit Covid-19, die nunmehr fast alle geplanten Termine betreffen, kann die Stadion-Tournee der Band 2020 in Europa leider nicht stattfinden», schrieb Deutschlands international erfolgreichste Band am Freitag auf ihrer Homepage. «Wir prüfen derzeit, ob es möglich sein wird, die Termine nachzuholen.» Die Tickets der weitgehend ausverkauften Tour sollen gültig bleiben. Für Europa waren 29 Konzerte der gigantische Show mit viel Feuer und imposanten Lichteffekten geplant. In Nordamerika sind bisher elf Auftritte im August und September vorgesehen. Dazu gab es noch keine Angaben.

«Rough And Rowdy Ways»: Erstes Dylan-Album seit acht Jahren im Juni

BERLIN: Zwei Lieder als Vorboten hatten es schon angedeutet, nun ist es amtlich: Bob Dylan (78), einer der wichtigsten Songwriter der Popmusik und seit 2016 Literatur-Nobelpreisträger, bringt ein neues Album heraus. Das erste Werk des US-Amerikaners mit eigenen Songs seit acht Jahren heißt «Rough And Rowdy Ways» und erscheint am 19. Juni, wie Dylan am Freitagmorgen auf seiner Webseite mitteilte. Zugleich kündigte er die Veröffentlichung eines dritten neuen Songs namens «False Prophet» an.

Tottenham-Star Son beendet Militärausbildung in Südkorea

SEOUL: Der südkoreanische Fußballstar Heung-Min Son hat seine dreiwöchige militärische Grundausbildung beendet. Für seine Schießfertigkeiten und Gewandtheit in anderen Bereichen sei er bei der Abschlusszeremonie in einem Ausbildungslager der Marineinfanteristen auf der südlichen Insel Jeju ausgezeichnet worden, berichtete die nationale Nachrichtenagentur Yonhap am Freitag. Son sei unter den fünf besten der 157 Teilnehmer der Ausbildung gelandet. Der 27 Jahre alte Stürmer von Tottenham Hotspur nutzte die wegen der Corona-Pandemie erzwungene Pause in der englischen Premier League, um die Ausbildung zu machen.

London (dpa) - Anlässlich des zehnten Jubiläums der britischen Boygroup One Direction in diesem Jahr hat Sänger Liam Payne die Hoffnung auf eine Wiedervereinigung mit seinen Bandkollegen geäußert. «Ich habe langsam das Gefühl, dass das irgendwann passiert», sagte der 26-Jährige dem US-Magazin «People». «Uns ist natürlich bewusst, dass es ein sehr bedeutendes Jubiläum ist, und wir wollen definitiv etwas machen.» Wegen der Coronakrise wolle er zwar nichts versprechen, betonte Payne, erste Gespräche mit den anderen Bandmitgliedern habe er aber schon geführt. «Es war schön, die Kommunikationskanäle wieder zu öffnen, denn wir hatten eine Weile nicht miteinander gesprochen», sagte der Sänger.

«Harry Potter»-Star Rupert Grint ist Vater geworden

LOS ANGELES: «Harry Potter»-Star Rupert Grint (31) und seine langjährige Partnerin Georgia Groome (28) sind Eltern geworden. Sie freuten sich, die Geburt ihres kleinen Mädchens bekanntzugeben, teilte ein Sprecher am Donnerstag der US-Zeitschrift «People» mit. «Wir bitten um Wahrung ihrer Privatsphäre in dieser ganz besonderen Zeit», hieß es in der Mitteilung. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt. Das in London lebende Paar hatte erst im April die Schwangerschaft offiziell bestätigt. Ihr Privatleben halten sie gewöhnlich unter Verschluss. Grint war durch die Rolle von Ron Weasley, dem besten Freund des Zauberlehrlings Harry Potter, bekannt geworden. Groome spielte schon als Teenager in Fernsehproduktionen und Spielfilmen («Frontalknutschen») mit.

«Kuriose Situation» - Oliver und Amira Pocher starten Auto-Show

HANNOVER: Einen Mundschutz benötigten Oliver und Amira Pocher bei ihrer Auto-Show nicht - der Comedian und seine Frau haben eine Infektion mit dem Coronavirus schon hinter sich. Am Donnerstag nahm das Paar in Hannover vor mehr als 2000 Zuschauern, die in ihren Autos saßen, seinen Podcast «Die Pochers jetzt» auf. «Für mich ist es eine kuriose Situation», sagte der 42-jährige TV-Komiker. Auf der Bühne seien sonst die Reaktionen des Publikums direkt spürbar. Anstelle von Applaus und Zwischenrufen machte sich das Publikum mit Hupen bemerkbar. Viele hatten Getränke und Snacks dabei, das Auto verlassen durften die Gäste nur wenn sie zur Toilette mussten und nur mit Maske. Insgesamt gab es fünf große Leinwände. Der Ton wurde über eine eigene UKW-Frequenz in das Autoradio geliefert.

Spike Lees neuer Film kommt bei Netflix raus

LOS ANGELES: Der amerikanische Regisseur Spike Lee (63) stellt seinen neuen Spielfilm «Da 5 Bloods» bei Netflix vor. «Ich habe großartige Nachrichten», sagte der Oscar-Preisträger am Donnerstag in einer Videobotschaft auf Twitter. Am 12. Juni werde sein Film auf Netflix Weltpremiere feiern. «Variety» zufolge bringt Lee («Malcom X», «BlacKkKlansman») damit erstmals einen Spielfilm bei dem Streaming-Dienst heraus. Für «Da 5 Bloods» holte Lee unter anderem «Black Panther»-Star Chadwick Boseman und Delroy Lindo vor die Kamera. Der Film dreht sich um vier schwarze Vietnam-Veteranen, die in den Dschungel zurückkehren, um ihre Kriegserlebnisse aufzuarbeiten.

Medien: Ariana Grande bestätigt in Musikvideo neue Liebe

LOS ANGELES: US-Sängerin Ariana Grande (26) und Kanadas Popstar Justin Bieber (26) haben am Donnerstagabend (Ortszeit) ihr langersehntes Musikvideo zu ihrem Duett «Stuck With U» veröffentlicht - doch die große Überraschung kommt für Fans ganz am Ende. Da drückt und küsst Grande nämlich einen Mann, der eine Kapuze trägt und nur im letzten Moment sein Gesicht etwas zeigt. Diverse Medien erkannten darin einen Luxusimmobilienmakler, mit dem Ariana schon seit Wochen eine Beziehung nachgesagt wird. Und sie werteten es als eine Bestätigung der Liebesbeziehung. Grande selbst und Bieber hatten Stunden vor der Veröffentlichung des Clips auf Instagram darauf aufmerksam gemacht.