Neues aus der Promiwelt

Von: Redaktion (dpa) | 12.03.20

Tom Hanks und Ehefrau Rita Wilson mit Coronavirus infiziert

Los Angeles (dpa) - Oscar-Preisträger Tom Hanks (63) und seine Ehefrau, die Produzentin und Schauspielerin Rita Wilson (63), sind mit dem Coronavirus infiziert. Dies gab der Star aus Filmen wie «Philadelphia» und «Forrest Gump» am Mittwoch auf Instagram und Twitter bekannt. Seine Sprecherin bestätigte der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage die Diagnose. Sie seien in Australien und hätten sich müde und fiebrig gefühlt, wie bei einer Erkältung, postete Hanks. Dazu stellte er ein Foto von einem Gummihandschuh in einem Mülleimer. Sie hätten sich testen lassen und das Ergebnis sei positiv gewesen. Sie würden nun die Anweisungen der Gesundheitsbehörden befolgen, sich in Isolation begeben und «jeden Tag nehmen, wie er kommt». Sie wollten die Welt mit Updates auf dem Laufenden halten. «Passt auf euch auf!», fügte Hanks hinzu.

James Blunt spielt Elbphilharmonie-Konzert vor leeren Rängen

HAMBURG: Popsänger James Blunt hat am Mittwoch in der Hamburger Elbphilharmonie Geschichte geschrieben. Als erster Musiker überhaupt spielte der 46-jährige Brite im Großen Saal ein Konzert ohne Publikum. Wegen des Coronavirus war am Nachmittag entschieden worden, den «Telekom Street Gig» von Blunt vor leeren Rängen stattfinden zu lassen. Das Konzert konnte aber als Livestream kostenlos im Internet verfolgt werden. «Ohne euch wäre es nur eine Probe», richtete Blunt, lässig in T-Shirt, Jeans und Turnschuhen bekleidet, das Wort an die Zuschauer an den Bildschirmen.

Maite Kelly: Ihr Glauben hilft ihr in Corona-Krise

BERLIN: Sängerin Maite Kelly (40, «Heute Nacht für immer») findet während der Corona-Krise nach eigenen Angaben Halt in ihrem Glauben. «In den letzten Tagen las ich für meine Gebete immer wieder die Geschichte Moses - auch da werden die Menschen von Pest und Unwettern überrollt. Die Menschen, die zusammen- und die innehielten, überlebten auch diese Herausforderung», schrieb sie in einem Instagram-Post am Mittwoch. «Was haben wir Menschen für Verheerendes überstanden!? Und auf alles war Nächstenliebe die einzige Antwort», schreibt sie weiter. Lange sei es nicht mehr so global spürbar gewesen, dass alle Teil eines Ganzen seien. Sie dankte den wichtigsten Helfern der Krise, wie Ärzten und Wissenschaftlern, für ihre gute Arbeit.

Jan Böhmermann ist jetzt «Jan HÄNDE WASCHEN»

BERLIN: Entertainer Jan Böhmermann (39) nennt sich in der Corona-Krise bei Twitter jetzt «Jan HÄNDE WASCHEN» und fordert Hilfe für die Kulturszene. «Kulturstätten, Künstlerinnen, Künstler, Autorinnen, Autoren, Theater, Kinos oder Veranstalter werden in den kommenden Monaten unsere Solidarität und wirtschaftliche Unterstützung benötigen», twitterte er. «Kultur und Kunst sind kein Luxus. Wer Banken rettet, muss auch jetzt helfen!» Der Tweet hatte am Donnerstagvormittag mehr als 12 000 Likes.

Gastspiel-Ausfall wegen Corona: Roncalli-Chef bittet Politik um Hilfe

RECKLINGHAUSEN: Der Direktor des Zirkus Roncalli, Bernhard Paul, hat nach der Absage der Vorstellungen in Recklinghausen wegen des neuartigen Coronavirus die Politik um Hilfe gebeten. «Momentan wird nur über Hilfen für die Wirtschaft gesprochen, die Kultur ist einmal mehr das Stiefkind», schrieb Paul in einem offenen Brief an den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet, der am Mittwoch veröffentlicht wurde. Das neue Programm «All for art for all» sei zwei Jahre lang vorbereitet worden, der Zirkus beschäftige 150 Menschen, es seien bereits 500 000 Euro investiert worden. Die staatliche Kulturszene sei subventioniert, «aber es gibt eine enorme private nicht-subventionierte Kulturszene, die sich von diesem «Kulturschock» jahrelang nicht erholen wird», schrieb Paul.

«Big Brother»-Bewohner wissen fast nichts über Coronavirus-Ausbruch

KÖLN: Ganz Deutschland spricht über die Ausbreitung des Coronavirus - aber in Köln gibt es ein kleines Areal von Ahnungslosen. Am 6. Februar wurden dort rund ein Dutzend Menschen von der Außenwelt abgeschottet, um in das Camp der Sat.1-Show «Big Brother» einzuziehen. Damals gab es erste Fälle in Bayern, aber noch keine weitere Ausbreitung oder Geisterspiele in der Bundesliga. Der Wissensstand der Kandidaten hat sich seitdem nicht weiterentwickelt. «Je nachdem, wie sie sich im Vorfeld informiert haben, wissen sie theoretisch von dem Ausbruch des Virus in Wuhan und ersten Ansteckungen außerhalb Chinas», sagte ein Sat.1-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. «Ab 6. Februar haben sie jedoch keinerlei Nachrichten empfangen können.»

Sarah Lombardi hat früher gern im Kirchenchor gesungen

BERLIN: Die Sängerin Sarah Lombardi («Soleil») hat an ihre Auftritte im Kirchenchor gute Erinnerungen. «Das war eine lustige Zeit», sagte die 27-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Mit dem Gospel-Chor habe alles angefangen. «Damals war das für mich immer ein Highlight, in der Kirche zu singen.» Mit elf Jahren habe sie dann zwar privaten Gesangsunterricht genommen, für den «Spaßfaktor» sei ein Chor aber sehr gut. Lombardi debütiert an diesem Freitag als Moderatorin. Gemeinsam mit Jochen Schropp führt sie durch die neue Show «United Voices - Das größte Fanduell der Welt», wie der Sender Sat.1 mitteilte.

RTL schließt Rückkehr von Xavier Naidoo zu DSDS aus

KÖLN/BERLIN: Der Fernsehsender RTL plant die komplette restliche Staffel von «Deutschland sucht den Superstar» (DSDS) ohne Popsänger Xavier Naidoo (48) in der Jury. Es werde für Naidoo keine Rückkehr zu DSDS geben, teilte RTL am Donnerstag mit. Der Sänger («Dieser Weg») sei auf das Angebot des Senders, «seine missverständlichen und widersprüchlichen Aussagen plausibel zu erklären, bis heute nicht eingegangen». Naidoo sah sich nach Aussagen in einem Video Rassismus-Vorwürfen ausgesetzt. Er wies diese vehement zurück und schrieb in einem Facebook-Post, er sei falsch interpretiert worden. Außerdem setze er sich aus tiefster Überzeugung gegen Ausgrenzung und Rassenhass ein. Naidoo erklärte die in dem Video vorgetragenen Liedtexte aber nicht genauer und ging nicht konkret auf die Vorwürfe ein.

Katie Holmes: Zeit mit Baby war intensiv

LOS ANGELES: Für US-Schauspielerin Katie Holmes (41) war die Zeit nach der Geburt ihrer inzwischen 13-jährigen Tochter Suri nach eigenen Angaben sehr intensiv. «Wir haben viel Aufmerksamkeit bekommen», sagte Holmes dem amerikanischen Lifestyle-Magazin «Instyle». Sie seien sehr viel von Paparazzi verfolgt worden. Morgens zum Beispiel sei sie gegen 6 Uhr in den Park gegangen, in der Hoffnung, dass sie dort keine Fotografen treffen würde. Holmes berichtete aber auch von schönen Erlebnissen. In der Zeit seien viele Unbekannte zu Helfern und Freunden geworden. Sie erinnere sich an eine Situation, in der sie sogar geweint habe: Ein Taxifahrer habe ihr nachts geholfen, ihre schlafende Tochter ins Bett zu bringen. «Er war sehr nett.» Suri ist das einzige gemeinsame Kind von Katie Holmes und Schauspieler Tom Cruise (57).

Kronprinz Frederik kehrt wegen Corona-Krise nach Dänemark zurück

KOPENHAGEN: Der dänische Kronprinz Frederik (51) und seine Familie kehren wegen der Corona-Krise früher als geplant von einem längeren Aufenthalt in der Schweiz in ihre Heimat zurück. Angesichts der sich verschärfenden Covid-19-Situation in Dänemark hielten es Frederik und seine Frau Kronprinzessin Mary (48) für ganz natürlich, in dieser fordernden Zeit bei ihren Landsleuten zu Hause zu sein, teilte das dänische Königshaus am Donnerstag mit. Alle Dänen hätten eine gemeinsame Verantwortung, gegenseitig auf sich aufzupassen. Frederik und Mary hatten sich Anfang Januar wegen eines 12-wöchigen Schulaufenthalts ihrer Kinder Prinz Christian, Prinzessin Isabella, Prinz Vincent, Prinzessin Josephine in die Schweiz begeben. Dieser Aufenthalt wird nach Königshaus-Angaben somit abgebrochen.

Katharina Wagners «Lohengrin»-Premiere in Barcelona abgesagt

BAYREUTH/BARCELONA: Auch die Chefin der Bayreuther Festspiele, Katharina Wagner (41), bekommt die Auswirkungen des neuartigen Coronavirus zu spüren. Die Premiere ihrer «Lohengrin»-Inszenierung in Barcelona kann nicht wie geplant am Donnerstag kommender Woche stattfinden, wie das Gran Teatre del Liceu mitteilte. Das Theater stellt seinen künstlerischen Betrieb nach Angaben auf der Theaterhomepage bis zum 26. März ein. Die erste «Lohengrin»-Aufführung ist demnach derzeit für den 28. März geplant.

Coronavirus-Krise: Ronaldo wartet auf Madeira Entwicklung ab

ROM: Stürmer-Star Cristiano Ronaldo wartet nach Angaben seines Vereins Juventus Turin zunächst auf Madeira weitere Entwicklungen im Zusammenhang mit der Coronavirus-Krise ab. Folglich habe der 35-Jährige nicht am Training am Mittwoch teilgenommen, schrieb der norditalienische Erstligist auf seiner Internetseite. Ein Datum der Rückkehr wurde zunächst nicht genannt. Ronaldo sei erneut bei seiner kranken Mutter auf der zu Portugal gehörenden Insel, schrieb die Sportzeitung «Gazzetta dello Sport» am späten Mittwochabend. Dort habe Ronaldo davon erfahren, dass sein Teamkollege Daniele Rugani positiv auf das Virus getestet worden sei.