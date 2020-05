Neues aus der Promiwelt

Von: Redaktion (dpa) | 06.05.20 | Überblick

Die zweite Tochter ist da: Robert Lewandowski im Baby-Glück

MÜNCHEN: Weltklassestürmer Robert Lewandowski freut sich über die Geburt seiner zweiten Tochter. In einem sozialen Netzwerk verriet der Angreifer des FC Bayern München am Mittwoch das Baby-Glück und lüftete das Namens-Geheimnis. «Hallo Kleine. Willkommen auf der Welt, Laura», schrieb der 31 Jahre alte Pole. Dabei veröffentlichte er ein Bild, auf dem er Laura liebevoll auf dem Arm hält. Drei Jahre nach der Geburt von Klara, die gerade Geburtstag hatte, freuen sich Lewandowski und seine Ehefrau Anna nun über das zweite Kind. Seit 2013 sind der Star-Fußballer und die frühere Karatekämpferin verheiratet.

Michelle Hunziker spricht mit Tochter Aurora auch über Sex

HAMBURG: TV-Star Michelle Hunziker lässt in den Gesprächen mit ihrer Tochter Aurora (23) kaum ein Thema aus. «Wir können über alles reden. Auch über Sex», sagte die 43-jährige Moderatorin und Sängerin in einem am Donnerstag erscheinenden Interview dem Magazin «Gala». Allerdings schränkte die «Mutter aus ganzem Herzen» etwas ein: «Also, vielleicht rede ich nicht unbedingt über mein Sexleben. Aber Aurora über ihres.» Es gäbe Dinge, die eine Tochter nicht unbedingt über ihre Mutter wissen müsse.

Tom Cruise und Nasa planen Weltall-Dreh auf der Raumstation ISS

LOS ANGELES : Tom Cruise (57) will hoch hinaus: der Hollywood-Star und die US-Raumfahrtbehörde Nasa planen einen Dreh an Bord der Internationalen Raumstation ISS. Sie freuten sich auf die Zusammenarbeit mit Cruise, schrieb Nasa-Chef Jim Bridenstine am Dienstag auf Twitter. Man wolle auf diese Weise eine neue Generation von Ingenieuren und Wissenschaftlern inspirieren, um die «ehrgeizigen Pläne» der Nasa umzusetzen. Das Branchenblatt «Deadline.com» hatte zuvor berichtet, dass Cruise für das Projekt auch das private Raumfahrtunternehmen SpaceX von Star-Entrepreneur Elon Musk einschalten will. Der geplante Film habe nichts mit der «Mission: Impossible»-Reihe zu tun, auch ist dem Bericht zufolge noch kein Studio an Bord.

Neuseelands Regierungschefin Ardern mit Windelcreme auf Blazer (Foto - Archiv)

Wellington (dpa) - Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern hat ein Foto ihres Blazers mit einem Windelcreme-Fleck gepostet - und stößt damit auf positive Resonanz. «Warum fällt einem erst dann, wenn man am weitesten von frischer Kleidung entfernt ist, Windelcreme an sich auf?» schrieb die 38-jährige Mutter einer einjährigen Tochter zu ihrem auf Instagram veröffentlichten Foto. «Ich erspare allen die Einzelheiten.» Innerhalb von zwölf Stunden gefiel der vergrößerte Fotoausschnitt, auf dem ein Fleck auf einem rosafarbenen Blazer zu sehen ist, mehr als 100.000 Mal. «Das passiert andauernd!», kommentierte jemand und fügte zwei Smileys hinzu. Im täglichen Corona-Briefing am Dienstag verdeckte eine Brosche die fragliche Stelle auf dem Kleidungsstück.

Gertenschlank: Sängerin Adele verblüfft Fans mit Geburtstagsfoto

LONDON: Die britische Sängerin Adele («Rolling In The Deep») hat Fans und Kollegen am Mittwoch mit einem neuen Look überrascht. Einen Tag nach ihrem 32. Geburtstag veröffentlichte die mehrfache Grammy-Gewinnerin ein Foto, auf dem sie sich gertenschlank präsentierte. «Danke für die Geburtstagsliebe», schrieb Adele dazu bei Instagram. «Ich hoffe, ihr bleibt alle in Sicherheit und bei Verstand in dieser verrückten Zeit.» Außerdem dankte die Sängerin allen Helfern, die während der Corona-Krise ihr Leben riskierten. Viele Fans reagierten beeindruckt. «Wie umwerfend sie aussieht», schrieb eine Nutzerin. Auch US-Model und Moderatorin Chrissy Teigen äußerte sich verblüfft.

Sängerin Hailee Steinfeld schwört auf Fitnesstraining mit ihrem Vater

LOS ANGELES: Die US-Popsängerin und Schauspielerin Hailee Steinfeld («Bumblebee») hält sich während der Corona-Krise zuhause mit ihrem Vater fit, der von Beruf Fitnesscoach ist. «Mein Vater und ich trainieren jeden Tag», erzählte die 23-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. «Ich habe in den letzten zwei Jahren mit ihm auf einem höheren Level trainiert. Ich wünschte, ich hätte damit schon früher angefangen, aber da wusste ich das noch nicht zu schätzen.» Das beste daran sei, dass sie Zeit mit ihrem Vater verbringe, der sie allerdings nicht gerade zimperlich behandle. «Er tritt mir in den Arsch», scherzte Steinfeld. Das intensive Training sei nicht nur gut für ihr körperliches, sondern auch für ihr seelisches Wohlbefinden, betonte sie.

X Æ A-12 Musk? - Grimes erklärt Namensidee für Elon Musks Sohn

BERLIN: Nach der Geburt des jüngsten Sohnes von Tesla-Chef Elon Musk hat sich Musikerin Grimes zur möglichen Namensgebung geäußert. Seit längerem schreiben US-Medien, dass die 32-Jährige und der Unternehmer ein Paar sind. Musk (48) hatte auf die Frage nach dem Namen des Kindes auf Twitter nur kryptisch geschrieben: «X Æ A-12 Musk». Grimes, die mit bürgerlichem Namen Claire Boucher heißt, erklärte in einem Tweet die Antwort so: «X» stehe für die unbekannte Variable; «Æ» bedeute Künstliche Intelligenz in ihrer Elfensprache; «A12» beziehe sich auf den Namen «unseres» Lieblingsflugzeugs, ein Militärflugzeug: «Toll im Gefecht, aber friedlich»; «A» beziehe sich auch auf ihren Lieblingssong «Archangel», schrieb die Kanadierin.

Bruce Willis nach Quarantäne mit Demi Moore nun mit Familie vereint

LOS ANGELES: Hollywood-Star Bruce Willis (65) ist nach längerer Trennung während der Corona-Krise nun wieder mit Ehefrau Emma Heming (41) und den beiden Töchtern Mabel (8) und Evelyn (6) vereint. Heming postete auf Instagram-Story gemeinsame Fotos und Videos aus dem ländlichen US-Staat Idaho. Zu einem Video von Evelyn auf einer Schaukel schrieb Heming, dass dieser «kleine Liebling» am 5. Mai seinen sechsten Geburtstag feiern werde. Die letzten Wochen in Corona-Quarantäne hatte Willis mit Ex-Frau Demi Moore und den älteren drei Töchtern auf deren Familienranch in Idaho verbracht. Moore teilte auf Instagram Fotos der Gruppe beim gemeinsamen Lesen oder beim Verkleiden in grün-weiß gestreiften Pyjamas. Moore und Willis waren bis 1998 elf Jahre miteinander verheiratet.

Cate Blanchett für «Borderlands»-Spieleverfilmung im Gespräch

LOS ANGELES: Die zweifache Oscar-Preisträgerin Cate Blanchett (50, «Blue Jasmine», «Aviator») könnte in der geplanten Filmadaption des Videospiels «Borderlands» eine Hauptrolle übernehmen. Die Australierin soll derzeit mit dem Studio Lionsgate um die Rolle der Figur Lilith verhandeln, berichteten die Branchenblätter «Variety» und «Deadline.com» am Dienstag. Lilith ist eine sogenannte Sirene mit Superkräften. Horror-Spezialist Eli Roth («Hostel», «Death Wish») ist als Regisseur an Bord. Emmy-Preisträger Craig Mazin («Chernobyl») hat das Drehbuch geschrieben.

Ilka Bessin ist gerührt von Zuschauerzuspruch bei «Let's Dance»

BERLIN: Nur durch die Gunst der Zuschauer ist Ilka Bessin in der RTL-Tanzsendung «Let's Dance» weiter mit dabei - nun hat sich die Komikerin erfreut über den großen Zuspruch in der Show gezeigt. «Natürlich ist man gerührt, wenn so viele Menschen für einen anrufen. Da kann man auch mal eine Träne vergießen», sagte die 48-Jährige dem Magazin «Bunte». Sie zeige sich, wie sie ist. «Dass die Leute das mögen, hat mich sehr berührt.» In der Sendung am vergangenen Freitag schlüpfte Bessin für ihren ersten Tanz in den pinken Jogginganzug ihrer alten Bühnenrolle «Cindy aus Marzahn».

Selena Gomez startet Quarantäne-Kochshow auf HBO

BERLIN: US-Sängerin Selena Gomez («It Ain't Me») bekommt in der Corona-Krise eine eigene Kochsendung. Das Konzept: «Leckere Gerichte zubereiten, während sie zu Hause in Quarantäne steckt», wie es in einer Mitteilung hieß. Unterstützung aus der Ferne soll die 27-Jährige von verschiedenen Meisterköchen erhalten. Die Sendung solle beim Streamingdienst HBO Max zu sehen sein und einen guten Zweck verfolgen. «Wie viele andere koche ich gerade mehr und experimentiere in der Küche, während ich zu Hause bin», wurde Gomez zitiert. Ihr neues Hobby scheint ihr Freude zu bereiten: Ende März postete sie auf Instagram ein Foto, auf dem sie lachend vor dem Herd steht.

Comedian Vince Ebert: Zu früh für Witze über Coronavirus

NEW YORK: Der Komiker Vince Ebert (51), der mit Comedy-Auftritten zu wissenschaftlichen Themen berühmt geworden ist, ist noch nicht bereit für Witze über das Coronavirus. «Für mich ist es noch zu ernst, um sich darüber lustig zu machen», sagte Ebert der Deutschen Presse-Agentur. «Ich bin noch nicht bereit dazu, lustige Witze über das Virus zu schreiben. Vielleicht ist es in ein paar Monaten leichter, wenn das Schlimmste vorbei ist.» Der 1968 im unterfränkischen Miltenberg geborene Physiker und Comedian tourt seit rund 20 Jahren als Wissenschafts-Kabarettist durch Deutschland.

Leslie Mandoki: Vollbremsung schafft Raum für neues Denken

BERLIN: Musiker und Produzent Leslie Mandoki (67, Dschinghis Khan) sieht in der Corona-Krise auch Chancen für die Zukunft. «Die gesellschaftliche Vollbremsung infolge der Bedrohung durch die Pandemie schafft Raum für neues Denken und eröffnet uns auch die Chance zu einer Kurskorrektur unseres gesellschaftspolitischen Leitbildes», sagte Mandoki der Deutschen Presse-Agentur. «Damit die Achtsamkeit über die Gier siegt, die Menschlichkeit über die Gleichgültigkeit.» Seine Frau arbeite als Ärztin an «vorderster Front», dadurch würden ihm Tragweite und Konsequenzen der Krise überdeutlich vor Augen geführt. Außerdem erreichten ihn Hilferufe von Künstlern, die durch die Corona-Pandemie in Existenznot geraten seien.

Jetzt singt sie auch: Schauspielstar Sandra Hüller und «The One»

BERLIN: Schauspielstar Sandra Hüller (42) bleibt auch im kulturellen Corona-Lockdown sehr präsent: Vorige Woche eröffnete sie als «Hamlet» in einer Bochumer Inszenierung das Berliner Theatertreffen - jetzt bringt die Filmdarstellerin («Toni Erdmann») ihren zweiten Song «The One» heraus, in dessen Video sie mit einer Art Yoga-Performance zu sehen ist. Zu zweieinhalb Minuten kühl-melodischem Elektropop zeigt sich Hüller auch als Sängerin souverän - wie schon auf ihrem Anfang April veröffentlichten Single-Debüt «My Love (Last Breath)».