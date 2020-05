Neues aus der Promiwelt

Von: Redaktion (dpa) | 05.05.20 | Überblick

«In aller Freundschaft»-Team plant Dreh auf Distanz

LEIPZIG: Das Team der Krankenhausserie «In aller Freundschaft» bereitet sich nach der Corona-Zwangspause auf außergewöhnliche Dreharbeiten vor. «Wenn es stattfindet, dann mit höchsten Sicherheitsstandards», sagte der Schauspieler Thomas Rühmann, der in dem TV-Dauerbrenner den Arzt Dr. Roland Heilmann spielt. Es gebe Pläne, wie mit zwei Meter Abstand gedreht werden könne - auch bei Liebesszenen. Die Kamera könne den Abstand dann optisch wieder ausgleichen. «Unter solchen Umständen zu drehen, ist schon sehr sonderbar», sagte Rühmann. Der Schauspieler ist seit der ersten Folge dabei. Er feiert am 11. Mai seinen 65. Geburtstag.

Elon Musk freut sich über die Geburt eines Sohnes

BERLIN: Tesla-Chef Elon Musk ist erneut Vater geworden. «Mama und Kind geht es gut», schrieb der 48 Jahre alte US-Unternehmer in einem Thread auf Twitter. Ein User hatte gefragt, ob es Neuigkeiten zum Baby gebe. Der frischgebackene Vater verriet noch weitere Details: Das Baby sei ein Junge, als Namen gab er auf Nachfrage eines Twitternutzers an: «X Æ A-12 Musk». In der Unterhaltung in dem Kurznachrichtendienst ging es eigentlich um einen Bericht über Musks Automarke Tesla. Zum Namen der Mutter sagte er nichts - doch schon seit längerem schreiben US-Medien, dass die kanadische Sängerin Grimes und der Unternehmer ein Paar sind. Es gibt zahlreiche gemeinsame Bilder der beiden.

Jane Fonda bringt Buch als Klima-Aktivistin heraus

LOS ANGELES: Oscar-Preisträgerin Jane Fonda (82, «Klute», «Coming Home») bringt im September ein Buch über ihren Einsatz als Klimaschutz-Aktivistin heraus. Sie werde darin ihre eigene Wandlung im vorigen Herbst beschreiben, sich für den Umweltschutz zu engagieren und in Washington zu protestieren, teilte die Schauspielerin am Montag auf Instagram mit. Sie hätte nie gedacht, dass dies in ihrem Alter passieren können. Alles was sie von Experten und Aktivisten über die Klimakrise gelernt habe, sei in dem Buch «What Can I Do? My Path From Climate Despair to Action» enthalten. Sie würde Tipps geben, was jeder selbst gegen den Klimawandel tun könne.

Thriller-Autor Sebastian Fitzek «gruselt» sich vor Bier und Kaffee (Die Meldung lief auch im Ressort Kultur)

BERLIN: Thriller-Autor Sebastian Fitzek (48) reagiert auf gewisse Alltagsgeräusche empfindlich. «Wenn Bier ins Glas gegossen wird, wie in der Fernsehwerbung: Dieses Geräusch hasse ich», sagte Fitzek der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Er selbst trinke auch nicht gerne Bier. «Ich kann auch nicht leiden, wenn Leute minutenlang mit dem Löffel ihren Kaffee umrühren. Das setzt bei mir ein kleines, völlig unberechtigtes Aggressionspotenzial frei.» Er möge dagegen Geräusche, die Gemütlichkeit suggerieren, wie das Knistern eines Kamins und das Prasseln von Regen an eine Scheibe. «Es gibt nichts Schöneres, dabei mit einem Buch und einer nicht umgerührten Tasse Kaffee neben dem Fenster zu sitzen.»

Erster «ZDF-Fernsehgarten» in Corona-Krise mit Maite Kelly als Gast

MAINZ: Die erste Ausgabe des «ZDF-Fernsehgartens» im Corona-Jahr 2020 geht am Sonntagmittag (10.5.) mit Gästen wie Maite Kelly, Laith Al-Deen, Cassandra Steen und Gil Ofarim über die Bühne am Mainzer Lerchenberg. «Ab jetzt ist jeder Sonntag wie ein Sommerurlaub», sagt Andrea Kiewel laut Mitteilung vom Dienstag über ihre Jubiläumssaison. Sie moderiert die Open-Air-Show schon im 20. Jahr. Geplant sind diesen Sonntag zum Beispiel eine Aktion zum Muttertag mit Guildo Horn und ein Drohnenrennen. Der «ZDF-Fernsehgarten» wird wegen der Covid-19-Pandemie ohne Publikum auf dem Freigelände und unter Sicherheitsvorkehrungen produziert.

Für Nico Santos ist Musik «wie eine Therapiestunde»

BERLIN: Popmusiker Nico Santos (27, «Better») kann in der Musik auch traumatische Erlebnisse aus seinem Leben verarbeiten. «Ich rede sehr wenig über Probleme, bin ein positiver Mensch und lebensbejahend», sagte Santos der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Im Song «Walk In Your Shoes» singt er nun über seinen damals besten Freund, der mit 15 Jahren bei einem Unfall ums Leben kam. Bei der Arbeit im Studio habe er seinen Musikerfreunden davon erzählt. «Man entblößt sich dann, was die Freundschaft aber noch mehr festigt. Seitdem konnten wir viel ehrlicher miteinander sein.» Er stelle sich vor, wie schwer es sein wird, das Lied auf der Bühne zu singen. «Das macht die Musik. Es ist wie eine Therapiestunde, in der man alles nochmal durchlebt.»

Tennisspielerin Kerber: In schweren Momenten Glaube an Gott ein Anker

BERLIN: Die deutsche Tennisspielerin Angelique Kerber (32) schöpft in Krisenzeiten auch Zuversicht aus ihrer katholischen Erziehung. «In schwierigen Momenten ist der Glaube an Gott für mich ein Anker. Wobei der Glaube für mich verschiedene Ausprägungen hat und auch darin zum Tragen kommt, an sich und seinen eigenen Weg zu glauben», sagte die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin und ehemalige Weltranglisten-Erste der Zeitschrift «Emotion». Wegen der Coronavirus-Pandemie ruht die Tennis-Tour bereits seit Anfang März. Bis mindestens Mitte Juli wird es keine Turniere geben. Dass es danach weitergeht, scheint unwahrscheinlich. Die Pause sei «wie eine Vollbremsung im vollen Lauf» gewesen, sagte Kerber.

Jazz-Legende Doldinger sorgt sich wegen Corona um die Musikszene

MÜNCHEN: Klaus Doldinger (83), einer der bekanntesten Jazz-Musiker Deutschlands, macht sich in der gegenwärtigen Krise Sorgen um die Popkultur. «Es wird die ganze Zeit über Corona und die Auswirkungen der Pandemie auf unser Leben gesprochen», sagte der Saxofonist der Deutschen Presse-Agentur. «Die Musikszene kommt bei diesen Diskussionsrunden aber so gut wie nie vor.» Dabei sei Musik ein probates Mittel, um Lockdown-Frust und depressive Verstimmungen wirksam zu bekämpfen. «Sie war doch schon immer ein rettender Faktor», betonte der Bandleader und Filmmusik-Komponist («Tatort»), der am 8. Mai das Album «Motherhood» herausbringt. Die Musikszene lebe zu einem guten Teil von Auftritten - doch Konzertmöglichkeiten sind nicht in Sicht, was Doldinger entsetzt. «Da werden Existenzen ruiniert. Es sei denn, es haut mal einer auf den Tisch und sagt: Jetzt geht's wieder los!», so der Künstler, der am 12. Mai seinen 84. Geburtstag feiert.

Judi Dench ist ältester Cover-Star der britischen «Vogue»

BERLIN: Die britische Schauspielerin Judi Dench ist erstmals auf dem Cover der britischen Illustrierten «Vogue» zu sehen - und stellt damit gleich einen Rekord auf. Die 85-Jährige ist die älteste Person, die jemals auf der Titelseite des britischen Modemagazins abgebildet wurde, wie die Redaktion in einem Beitrag für die Juni-Ausgabe schrieb. Auf dem Cover trägt die Schauspielerin demnach ein Outfit der Modemarke Dolce & Gabbana. In der Ausgabe fragt Redakteur Giles Hattersley sie nach dem Älterwerden: «Ich mag es überhaupt nicht», antwortet der Filmstar. «Ich denke darüber nicht nach. Ich möchte darüber nicht nachdenken. Sie sagen, Altern sei Einstellungssache ... es ist schrecklich.» Auch zum Ruhestand hat die Schauspieler eine klare Meinung. «Sag bloß dieses Wort nicht, Giles. Nicht in diesem Haus. Nicht hier. Wasch Deinen Mund!», erwidert Dench.

John Legend kritisiert Krisen-Management von Donald Trump

BERLIN: Mit deutlichen Worten kritisiert Musiker John Legend das Krisen-Management von US-Präsident Donald Trump in der Corona-Pandemie. «Er ist das genaue Gegenteil von dem, was wir gerade brauchen», sagte der 41-Jährige der Online-Ausgabe des Männermagazins «GQ». Unter anderem sagt Legend, dass Trump nicht auf Wissenschaftler höre und nicht weit genug vorausdenke. In dem Interview geht es auch um Legends neues Album «Bigger Love». Legend hat sich bereits in der Corona-Krise engagiert: Gemeinsam mit anderen Stars trat er im April bei dem virtuellen Konzert «One World: Together at Home» auf.

Nicolas Cage wird «Tiger King»-Figur Joe Exotic in TV-Serie

LOS ANGELES: Oscar-Preisträger Nicolas Cage (56, «Leaving Las Vegas») soll sich in den exzentrischen Großkatzen-Liebhaber Joe Exotic verwandeln. Der Schauspieler habe seine Zusage für eine geplante TV-Serie gegeben, teilte das zuständige Studio Imagine Television am Montag auf Instagram mit. Die achtteilige Serie basiert auf einem Artikel in der Zeitschrift Texas Monthly von 2019 über den früheren Joe Schreibvogel, der Besitzer eines privaten Zoos mit Großkatzen im US-Bundesstaat Oklahoma wurde, inzwischen aber wegen Vorwürfen des versuchten Mordes in Haft sitzt. Der als Joe Exotic bekannte Amerikaner ist Protagonist in der Netflix-Doku-Serie «Tiger King: Murder, Mayhem and Madness» («Großkatzen und ihre Raubtiere»), die in den letzten Wochen zu einem Riesenhit wurde und einen großen Hype in den sozialen Netzwerken auslöste.

Country-Star Dwight Yoakam heiratet während der Corona-Krise

LOS ANGELES: Der amerikanische Country-Star und Schauspieler Dwight Yoakam (63) hat während der Corona-Krise im engsten Familien- und Freundeskreis geheiratet. «In einer Zeit mit so viel Unsicherheit in der Welt gibt es doch noch glückliche Momente», hieß es am Montag in einer Mitteilung auf Yoakams Facebook-Seite. Dazu postete der Sänger ein Hochzeitsfoto von sich und Braut Emily Joyce. Die Trauung im kalifornischen Santa Monica sei im März erfolgt, kurz vor Beginn strikter Quarantäneregeln, hieß es. Es seien weniger als zehn Gäste dabei gewesen, die den empfohlenen Mindestabstand voneinander eingehalten hätten.

Schweinsteiger rühmt Heynckes: «Habe sehr viel von Dir gelernt»

MÜNCHEN: Der frühere Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger hat Ex-Trainer Jupp Heynckes zum 75. Geburtstag als Persönlichkeit gerühmt. «Lieber Jupp, ich schätze mich sehr glücklich, dass ich Dich nicht nur als außergewöhnlichen Trainer kennenlernen, sondern auch einen wunderbaren Menschen als Freund gewinnen durfte. Ich habe sehr viel von Dir gelernt. Offenheit, Teamgeist, Ehrlichkeit, Arbeitsmoral hast Du uns vorgelebt, heute vermisse ich diese Werte manchmal im Fußball», schrieb der 35 Jahre alte Schweinsteiger im Vereinsmagazin des FC Bayern München. Heynckes wird an diesem Samstag 75. Beim FC Bayern feierte er 2013 mit dem Team um Führungsfigur Schweinsteiger das historische Triple mit den Titelgewinnen in Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League.

Ex-Fußballer Elber zu Brasilien: «Situation macht mir wirklich Angst»

MÜNCHEN: Der frühere Fußball-Profi Giovane Elber ist in der Corona-Krise höchst besorgt um seine brasilianischen Landsleute. «Die Situation hier macht mir wirklich Angst. Obwohl schon sehr viele Menschen gestorben sind, sollen die Geschäfte wieder geöffnet werden», sagte der ehemalige Stürmer des FC Bayern dem «Münchner Merkur» und der «tz» (Mittwoch-Ausgabe). Dem 47-Jährigen gehe es mit seiner Familie in der Heimatstadt Londrina zwar gut, weil sie genug Geld und ein großes Haus inklusive Schwimmbad, Fitnessraum und Beachvolleyballfeld besitzen. Aber «andere Menschen wissen nicht, was sie morgen essen können. Das macht mich sehr traurig», sagte Elber.

Landwirt macht Milchvieh zu Models

RÜCKHOLZ: Landwirt Tobias Guggemos (23) macht Kühe für große Auftritte schön. Als sogenannter Kuh-Fitter reibt er Euter mit Babyöl ein, kaschiert Unebenheiten durch gerade Felllinien oder bringt ein Echthaar-Toupet am Schwanz an. «Manche finden auch Muster im Fell total toll, aber das mache ich nur spaßeshalber», sagt er auf dem Hof der Eltern in Rückholz im Landkreis Ostallgäu in Bayern. Mit herausgeputzten Kühen könnten Züchter bei Ausstellungen und Auktionen höhere Verkaufspreise erzielen. «Das Auge spielt immer mit», sagt Guggemos. Die Tiere würden durch das Fitting «elegant wie Models». Für diese Arbeit brauche man aber Leidenschaft und einen gewissen Ehrgeiz. Denn nicht nur die «Nassrasur» des Fells am Euter auf ein Zehntel-Millimeter erfordert Geduld und Konzentration.