Neues aus der Promiwelt

Lena Meyer-Landrut und Mark Forster über ihre Liebe zur Popmusik

BERLIN: Sängerin Lena Meyer-Landrut (28) beschäftigt sich nicht mit pauschaler Kritik an deutscher Popmusik. «Mich nervt das nicht. Ich möchte generell meine Zeit nicht mit Dingen verschwenden, die ich nicht ändern kann», sagte Meyer-Landrut («Better») der Deutschen Presse-Agentur. «Ich bin Popsängerin, weil ich das Gefühl habe, dass es mir am meisten Spaß macht.» «Pop hat eine andere Funktion als andere Musikrichtungen», sagte dazu Songwriter Mark Forster (37, «194 Länder»). Poplieder würden die Menschen in ihrem Alltag am meisten begleiten, etwa im Radio. «Bei anderen Genres geht es dagegen stark um die Attitüde der Szene, man fühlt sich stärker untereinander verbunden.»

Meghan unterliegt teilweise mit Klage gegen «Mail on Sunday»

LONDON: Herzogin Meghan (38) ist mit ihrer Klage gegen den Verlag der britischen Boulevardzeitung «Mail on Sunday» teilweise gescheitert. Das geht aus dem Urteil zu einer Voranhörung des Londoner High Courts hervor, das am Freitag veröffentlicht wurde. Der Verlag hatte beantragt, einen Teil der Vorwürfe nicht zum Hauptverfahren zuzulassen. Diesem Antrag gab der Richter nun statt. Anlass für die Klage war die Teilveröffentlichung eines handgeschriebenen Briefs, den Meghan an ihren Vater, Thomas Markle, geschickt hatte. Mit ihm liegt sie seit ihrer Hochzeit mit Prinz Harry (35) vor zwei Jahren im Clinch.

Drive-in für gebrannte Mandeln und Liebesäpfel sorgt für Kirmesgefühl

BREMERHAVEN: Kirmes-Gefühl in Corona-Zeiten: Der Bremerhavener Schausteller Willy Reinhard hat wegen abgesagter Volksfeste einen seiner vier Verkaufswagen in einen Drive-in verwandelt. Zu kaufen gibt es dort gebrannte Mandeln, Liebesäpfel und Zuckerwatte. «Wir bieten das volle Kirmesprogramm», sagte Reinhard. Der Verkaufswagen stehe so, dass die Käufer die Ware von ihrem Auto aus gut überblicken könnten. «Der Kirmesduft fliegt dir gleich ins Auto rein», so Reinhard. Die Kunden freuten sich, wieder gebrannte Mandeln oder Schokofrüchte essen zu können. Bezahlt werde mithilfe einer an einem Besenstil befestigten Schale.

US-Moderator Anderson Cooper ist Vater geworden

NEW YORK: Der US-Moderator Anderson Cooper (52) ist Vater geworden. Eine Leihmutter habe am Montag seinen Sohn Wyatt Morgan Cooper auf die Welt gebracht, teilte Cooper in der Nacht zum Freitag in seiner Sendung beim Nachrichtensender CNN und bei Instagram mit. «Er heißt nach meinem Vater, der gestorben ist, als ich zehn war. Ich hoffe, dass ich so ein guter Vater sein kann, wie er es war.» Cooper gehört in den USA zu den bekanntesten Fernsehmoderatoren. Seine Mutter, die Millionenerbin und Kunstsammlerin Gloria Vanderbilt, war im vergangenen Jahr mit 95 Jahren gestorben.

FDP-Vize Kubicki lässt es im Homeoffice lockerer angehen

KIEL: Auch an FDP-Politiker Wolfgang Kubicki (68) geht die Corona-Krise nicht spurlos vorbei. «Ich hab in den letzten vier Wochen drei Kilo zugenommen, weil ich so wenig rauskomme und der Stress nicht mehr da ist, von Termin zu Termin zu hetzen», sagte der FDP-Vize dem Nachrichtenportal «Watson». Das Arbeiten von Zuhause aus lasse ihn zudem auch bei der Wahl der Kleidung nachlässiger werden. «Der Kleidungsstil ist legerer. Man läuft auch mal in Jogginghose oder Polohemd durch die Gegend.» Außerdem gönne er sich nachmittags auch gern mal eine Weinschorle. «Im Homeoffice kann das ja auch Gott sei Dank niemand überprüfen, außer jemand hat bei einer Telefonkonferenz vergessen, die Videofunktion auszuschalten.»

Rockband Queen veröffentlicht Benefiz-Single für Corona-Helfer (Foto - Archiv - Die Meldung lief auch im Ressort Kultur)

London (dpa) - Die britische Rockband Queen hat ihren Songklassiker «We Are The Champions» für einen guten Zweck mit leicht verändertem Text neu aufgenommen. Die Benefiz-Single «You Are The Champions» soll in Zeiten der Coronavirus-Pandemie ein Dankeschön an medizinisches Personal sein. Die Einnahmen kommen demnach der Covid-19-Stiftung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zugute, die Mediziner auf der ganzen Welt unterstützt. Den Song nahmen Gitarrist Brian May, Schlagzeuger Roger Taylor und US-Sänger Adam Lambert jeder für sich in der Isolation zuhause auf und fügten die Aufnahmen dann zusammen. May und Taylor spielten ihre Instrumente jeweils in London, Lambert, sang seinen Part in Los Angeles.

Eishockey-Profi Kahun erreicht Spendenziel für Kinder-Stiftung (Foto - Archiv - Die Meldung lief auch im Ressort Sport)

München (dpa) - Der deutsche Eishockey-Nationalspieler Dominik Kahun hat in einem Monat 21.218 Euro an Spenden für die Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München eingesammelt und damit sein Ziel erreicht. Der NHL-Profi hatte mit seiner am 1. April begonnenen Aktion «Kahun kämpft für Kinderherzen» ursprünglich 15.000 Euro an Einzelspenden sammeln wollen, später wurde die Summe auf 20.000 Euro erhöht. «Ich bin sehr glücklich darüber, wie viele Leute mitgeholfen haben und dass wir damit den lebensnotwendigen Dienst für die Kids in dieser Ausnahmesituation unterstützen können», sagte der 24-Jährige in einer Mitteilung des Deutschen Eishockey-Bundes.

Model Gigi Hadid ist schwanger - «Wir sind sehr aufgeregt»

TEL AVIV/LOS ANGELES: Das US-amerikanische Model Gigi Hadid (25) ist zum ersten Mal schwanger. «Natürlich haben wir uns gewünscht, dass wir das zu unseren Bedingungen hätten mitteilen können, aber wir sind sehr aufgeregt und glücklich und dankbar wegen der guten Wünsche und Unterstützung von allen», sagte Hadid bei einer «Tonight Show» als Videoschalte mit Jimmy Fallon. Das Gespräch wurde am Donnerstagabend (Ortszeit) ausgestrahlt. «Besonders in diesen Zeiten ist es ein Silberstreifen (am Horizont), zu Hause sein zu können und zusammen und es wirklich von einem zum anderen Tag zu erleben», sagte das Model.

Japans Kaiser sorgt sich um Mitmenschen wegen Corona-Pandemie

TOKIO: Auch Japans Kaiser Naruhito ist besorgt über die andauernde Corona-Pandemie. Auf dem Weg in seinen Palast grüßte der 60-jährige Monarch am Freitag, dem 1. Jahrestag seiner Thronbesteigung, einzelne Passanten von seiner Limousine aus, wobei er dabei eine Schutzmaske trug. Die Ausbreitung der neuartigen Lungenkrankheit sei eine «große Herausforderung» für die Menschheit, wurde der Kaiser von der Nachrichtenagentur Kyodo nach einer Besprechung mit einem Regierungsberater zitiert. Er sei tief besorgt, viele Menschen seien in einer schwierigen Lage. Naruhito und seine Frau Masako (56) hatten wegen der Pandemie einen für den Frühling geplanten Besuch in Großbritannien verschoben.

Adam Driver in «Yankee Comandante»-Drama über US-Guerillakämpfer

LOS ANGELES: «Star Wars»-Schauspieler Adam Driver (36) soll in einem Historiendrama über einen US-Guerillakämpfer in Kuba mitspielen. Unter der Regie von Jeff Nichols («Mud», «Loving») werde Driver in dem geplanten Film «Yankee Comandante» vor der Kamera stehen, berichteten die US-Branchenblätter «Variety» und «Deadline.com» am Donnerstag. Der Film basiert auf einer Vorlage des US-Journalisten David Grann über die wahre Geschichte des amerikanischen Guerillakämpfers William Alexander Morgan, der sich in den 1950er Jahren in Kuba den Rebellen um Fidel Castro anschloss und gegen den Diktator Fulgencio Batista kämpfte.

US-Sängerin Ashlee Simpson erwartet ihr drittes Kind

LOS ANGELES: US-Sängerin und Schauspielerin Ashlee Simpson (35) und ihr Mann Evan Ross (31) erwarten wieder Nachwuchs. Sie würden sich so freuen, diese Neuigkeit zu teilen, schrieb die Musikerin («Autobiography») am Donnerstag auf Instagram zu einem Foto, auf dem das Paar einen positiven Schwangerschaftstest ins Bild hält. Sie könnten es kaum erwarten, den neuen Zuwachs willkommen zu heißen, fügte Ross, Sohn von Soul-Diva Diana Ross, auf seinem Instagram-Account dazu. Beide verwiesen auf ein Hilfsprogramm für schwangere Frauen und junge Mütter in der Corona-Krise, das sie mit Spenden unterstützen würden.