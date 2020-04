Neues aus der Promiwelt

Von: Redaktion (dpa) | 30.04.20 | Überblick

Basketball-Legende Nowitzki: Glücklich über Garten mit Trampolin

Dallas (dpa) - Basketball-Legende Dirk Nowitzki nutzt die Corona-Krise für viel Zeit mit seinen Kindern und Gespräche mit der Familie in der deutschen Heimat. «Wir bekommen jeden Tag Mails mit Lernübungen und was die Kinder zu Hause sich selbst erarbeiten sollen», sagte der 41-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. «Wir haben aber auch das Glück, dass wir einen Garten mit Trampolin haben. Du kannst die Kinder nicht stundenlang am Tisch halten. Die müssen auch mal durchs Haus toben oder eben in den Garten und meine Frau und ich halt mittendrin.»

Sonja Zietlow hat mit Musik «generell nichts am Hut»

KÖLN: Fernsehmoderatorin Sonja Zietlow (51, «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!») hat mit Musik nichts am Hut. «Nein, gar nicht, null. Außer mal in der Oberstufe, da gab es den sogenannten vokalpraktischen Kurs. Da habe ich im Chor gesungen und laut geträllert», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Köln. Mit anderen Abiturienten habe sie damals auch mal das Musical «Mary Poppins» auf die Beine gestellt. Zietlow spielte aber nicht die Hauptrolle. «Mit Musik habe ich generell nichts am Hut.» Die Moderatorin hatte in den vergangenen Wochen unerkannt an der ProSieben-Show «The Masked Singer» teilgenommen und dort im Kostüm eines Hasen Lieder gesungen. Dabei wurde sie von Mal zu Mal besser.

Gregor Meyle sah fast nichts in seinem Drachen-Kostüm

KÖLN: Musiker Gregor Meyle (41) hat in seinem Drachen-Kostüm in der ProSieben-Show «The Masked Singer» nur sehr wenig sehen können. «Für mich war es eine Herausforderung. Ich hatte in dem Kostüm fast keine Bewegungsfreiheit. Wir haben noch Teile ausgeschnitten, damit ich meinen Kopf bewegen kann», sagte Meyle der Deutschen Presse-Agentur. «Ich konnte nur durch den Mund des Drachen gucken - da sieht man fast gar nichts.» Er sei froh, nicht «von der Bühne gehopst» zu sein. Der Musiker aus Backnang in Baden-Württemberg war in der Musik-Rateshow auf dem dritten Platz gelandet. Sein Drache erinnerte in Habitus und mit seiner Lied-Auswahl an Fantasy-Stoffe wie «Game of Thrones» und «Herr der Ringe».

RTL kündigt Late-Night-Show mit Oliver Pocher und Ehefrau Amira an

KÖLN: Comedian Oliver Pocher (42) und seine Ehefrau Amira bekommen eine vierteilige Late-Night-Show bei RTL. Die Live-Sendung mit dem Titel «Pocher - gefährlich ehrlich» soll erstmalig am 15. Mai um 23.15 Uhr ausgestrahlt werden, wie der Kölner Privatsender am Mittwochabend mitteilte. Ausstrahlungstermine für weitere geplante Folgen waren zunächst nicht bekannt. «Es wird dringend Zeit für eine gefährlich ehrliche Sendung bei RTL. Und es wird Zeit für eine Sendung, die sich alles traut, kein Blatt vor den Mund nimmt und genau hinschaut, was so alles auf den Kanälen passiert. Bei Instagram, TikTok, Facebook», wird Pocher in der Mitteilung zitiert.

Fulton-Smith: Möchte meine Freundin endlich wieder in den Arm nehmen

BERLIN: Der Schauspieler Francis Fulton-Smith (54) leidet nach eigenen Worten sehr unter der coronabedingten räumlichen Trennung von seiner Freundin, der Unternehmerin Claudia Hillmeier. Er sei in München, seine Lebensgefährtin in den USA. «Sie war gerade geschäftlich in den Staaten, als das Drama dort langsam anfing. Claudia konnte dann nicht mehr zurückfliegen», sagte Fulton-Smith der «Bild»-Zeitung (Donnerstag). «Wir schreiben uns ständig über WhatsApp. Zudem telefonieren Claudia und ich morgens und abends über das Internet, und wir nutzen auch Videokonferenzen.» Er vermisse alles an ihr. «Vor allem möchte ich meine Freundin endlich wieder in den Arm nehmen. Mit Claudia den Kilimandscharo besteigen. Einfach wieder die Freiheit genießen!»

Bruce Springsteen bekommt Quarantäne-Frisur von seiner Frau

MINNEAPOLIS : Auch der «Boss» kann in der Corona-Krise nicht zum Friseur: US-Rocklegende Bruce Springsteen (70) hat sich in der Quarantäne von seiner Frau Patti Scialfa die Haare schneiden lassen. Auf Instagram teilte die 66 Jahre alte Musikerin ein Foto von Springsteen und sich. Dazu schrieb sie: «Ich habe meinem Mann seinen ersten Corona-Haarschnitt verpasst.» Sie bedankte sich bei Promi-Stylist Chris McMillan für die Anleitung. Und tatsächlich sind auf dem Bild keine größeren Missgeschicke zu erkennen, der Musiker zeigt sich mit schicker Kurzhaarfrisur. Scialfa selbst habe sich die Haare gefärbt, schrieb sie. Das Paar ist seit 1991 verheiratet und hat drei Kinder.

Britischer Spendensammler Captain Tom Moore feiert 100. Geburtstag

MARSTON MORETAINE: Ein britischer Weltkriegsveteran, der in den vergangenen Wochen knapp 30 Millionen Pfund an Spenden sammelte, hat am Donnerstag seinen 100. Geburtstag gefeiert. Zu den Gratulanten gehörten unter anderem die 94 Jahre alte Queen Elizabeth II. und Premierminister Boris Johnson. Captain Tom Moore erhielt zudem 125.000 Geburtstagskarten aus Großbritannien und der ganzen Welt. Zwei Flugzeuge aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs überflogen mehrmals das Haus des Veteranen in Marston Moretaine, nahe Bedford. «Ihre heldenhaften Bemühungen haben die gesamte Nation aufgemuntert», sagte Johnson in einer Videobotschaft.

Greta Thunberg spendet 100 000 Dollar Preisgeld für Unicef-Kampagne

KOPENHAGEN: Die Klimaaktivistin Greta Thunberg spendet 100 000 Dollar für die Arbeit des UN-Kinderhilfswerks Unicef. Wie die dänische Wohltätigkeitsorganisation Human Act am Freitag mitteilte, wird mit dem Geld eine Spendenkampagne zum Schutz von Kindern vor den Folgen der Coronavirus-Pandemie ins Leben gerufen. Human Act wird dem Hilfswerk demnach zusätzliche 100 000 Dollar zur Verfügung stellen, um die gemeinsame Aktion zu fördern. Human Act ist eine dänische Stiftung, die 2016 von dem Philanthropen Djaffar Shalchi und seiner Frau gegründet worden war und sich unter anderem gegen die Armut in der Welt einsetzt. Nach Angaben der Organisation wurde Thunberg zuletzt mit dem neu geschaffenen Human Act Award 2020 ausgezeichnet. Das Preisgeld davon sei an die Greta-Thunberg-Stiftung gegangen, die dieses Geld nun für die Kampagne spende. Aus dem Umfeld Thunbergs wurden die Angaben bestätigt.

Mexikanische «Gladiatoren» kämpfen mit Nähmaschinen gegen Corona

TORREÓN: Masken sind ihr Markenzeichen - das nutzen manche mexikanische Ringer in der Corona-Krise, um sich über Wasser zu halten. Kämpfen können sie derzeit nicht. Stattdessen verkaufen sie selbstgenähte Mundschutze im Stile der bunten Masken des Lucha Libre - einer mexikanischen Version des Wrestling. «Als die Kämpfe abgesagt wurden, haben wir einen Tiefpunkt erreicht. Wir hatten nicht einmal genug zu essen», erzählt «El Hijo del Soberano» (Der Sohn des Souveräns). Der 38-Jährige gibt - wie es unter aktiven «Gladiatoren» üblich ist - seinen echten Namen nicht preis. «Da ist meiner Frau und mir die Idee gekommen, Mundschutzmasken herzustellen, und das Geschäft boomt. Wir geben damit inzwischen sogar drei anderen Leuten Arbeit», sagt er der Deutschen Presse-Agentur.