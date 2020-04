Neues aus der Promiwelt

Von: Redaktion (dpa) | 29.04.20 | Überblick

Doch nicht Raab: Tom Beck gewinnt als Faultier «Masked Singer»

KÖLN: Schauspieler Tom Beck (42, «Alarm für Cobra 11») hat verkleidet als Faultier die Musik-Rateshow «The Masked Singer» gewonnen. Am späten Dienstagabend bekam er in der finalen Abstimmung die meisten Stimmen der Zuschauer - und legte anschließend als letzter noch verbliebener Kandidat seine Maske ab. «Hier drin schwitzt man wirklich wie ein Schwein», sagte Beck über sein übergroßes Pelzkostüm in Surfer-Optik. «Natürlich tut's mir auch leid für die, die jetzt Stefan Raab vermutet haben.» Der Name von Raab war über Wochen hartnäckig mit dem Faultier in Verbindung gebracht worden. Viele Zuschauer hatten den Metzgersohn aus Köln unter der Maske vermutet.

RTL plant Live-Übertragung der Wendler-Hochzeit

KÖLN/LAS VEGAS: RTL will die geplante Hochzeit von Schlagersänger Michael Wendler (47, «Sie liebt den DJ») und seiner Laura (19) live im Fernsehen übertragen. Geplant sei eine Trauung, die schon im Sommer in Las Vegas stattfinden soll, teilte der Sender am Mittwoch mit. Diese werde man ausstrahlen, «sofern es die aktuelle Situation rund um das Corona-Virus zulässt.» Auch die Vorbereitungen auf den großen Tag sollen von Kameras engmaschig begleitet werden. Die RTL-Streamingplattform TV Now zeigt dazu ab dem 26. Mai die neue Doku-Soap «Laura und der Wendler - Jetzt wird geheiratet!». Später wird sie in neuer Fassung auch auf Vox zu sehen sein.

Sprecher: Magier Roy Horn mit Coronavirus infiziert

BERLIN: «Siegfried & Roy»-Magier Roy Horn hat sich seinem Sprecher zufolge mit dem Coronavirus infiziert. «Wir können bestätigen, dass Roy Horn positiv auf das Virus getestet worden ist, das Covid-19 hervorruft», zitierten mehrere US-Medien eine Mitteilung des Pressesprechers. Der 75-Jährige, der von einem Tiger-Angriff im Jahr 2003 schwer gezeichnet ist, spreche gut auf die Behandlung an, hieß es weiter. Das Duo ließ über den Sprecher Grüße an alle ausrichten, die von der Pandemie betroffen sind. «Siegried & Roy» sind für ihre Auftritte mit weißen Tigern und Löwen weltbekannt. Ihre Karriere endete im Oktober 2003, als ein Tiger Roy Horn bei einer Vorstellung schwer verletzte.

Reiner Calmund hält sich mit Fitnessgerät mit Astronauten-Technik fit

KÖLN: Der ehemalige Fußballmanager und TV-Entertainer Reiner Calmund (71) hält sich mit einem Gerät fit, dessen Technologie von der Nasa für Astronauten entwickelt wurde. «Das haben mir ein paar Bundesligisten empfohlen», sagte der langjährige Manager von Bayer 04 Leverkusen in der Unterhaltungsshow «Matze Knops Homeoffice» bei Sky. Mit dem Laufband, in dem Know-how der US-Bundesbehörde für Raumfahrt und Flugwissenschaft steckt, mache man sich 80 Prozent leichter - und die Technik habe sich positiv auf seinen Stoffwechsel ausgewirkt. «Ich bin topfit», sagte er weiter.

Ex-Kanzler Schröder und Frau haben Kochen als neues Hobby entdeckt

HAMBURG: Kochen ist das neue Hobby von Ex-Kanzler Gerhard Schröder (76) und seiner Frau Soyeon Schröder-Kim (49) - der Kanzler hat sich dafür schon Tipps von Starkoch Alfons Schuhbeck (70) geholt. «Wir kaufen alles frisch ein und kochen auch viel mehr Gemüse als früher», sagte Schröder-Kim der «Gala». Einen klaren Chef in der Küche gebe es bei ihr zu Hause nicht: «Wenn wir kochen, dann gemeinsam.» Kürzlich habe ihr Mann ihr gebratene Champignons serviert und dafür Alfons Schuhbeck vorher nach der perfekten Würzmischung gefragt, berichtet Schröder-Kim. Sie selbst koche gerne Pasta - mit viel Knoblauch.

William und Kate bedanken sich für Glückwünsche zum Hochzeitstag

LONDON: Prinz William (37) und Herzogin Kate (38) haben sich am Mittwoch mit einem Foto auf Twitter für die Glückwünsche zu ihrem neunten Hochzeitstag bedankt. Das Paar heiratete am 29. April 2011 in der Westminster Abbey. Auf dem Bild sind die beiden beim Auszug aus der Kirche zu sehen. «Heute vor neun Jahren - danke für all die lieben Nachrichten zum Hochzeitstag des Herzogs und der Herzogin von Cambridge», hieß es dazu. Im Hintergrund ist ein jugendlich wirkender Prinz Harry (35) an der Seite von Kates Schwester Pippa Middleton (36) zu sehen. Die hatte ihrer älteren Schwester damals mit einem eng anliegenden Kleid beinahe die Show gestohlen. Später gab es Gerüchte über ein Techtelmechtel zwischen Harry und Pippa. Inzwischen sind jedoch beide glücklich verheiratet.

Organist Carpenter gibt Konzert auf Lastwagen

BERLIN: Der renommierte US-amerikanische Organist Cameron Carpenter möchte sein Publikum trotz ausfallender Konzerte aufgrund der Corona-Krise nicht im Stich lassen. Mit seiner auf einem Lastwagen montierten Orgel startete der 39-Jährige daher am Mittwoch eine viertägige Tour durch Berlin. «In Zeiten von Corona erreiche ich so die Menschen zuhause, an ihren Fenstern und auf ihren Balkonen», sagte Carpenter bei seinem Auftakt vor dem Caroline Bartheau Seniorenheim in Spandau am Mittwoch. Unter dem Motto «All you need is Bach» will er bis Samstag vor rund 30 Pflegeheimen und Wohneinrichtungen für behinderte Menschen aus den berühmten «Goldberg»-Variationen von Bach spielen.

Joe Jonas will sein Haus für Hochzeitstag in Las Vegas verwandeln

BERLIN: US-Musiker Joe Jonas möchte in der Corona-Krise seinen ersten Hochzeitstag feiern und hat dafür eine besondere Idee: Er will sein Haus in Las Vegas verwandeln - den Ort, an dem seine Ehefrau Sophie Turner (24) und er sich vor einem Jahr das Jawort gaben. «Ich habe ein DJ-Setup, wir könnten einen Nachtclub machen», sagte der 30-Jährige der «The Late Late Show» von Entertainer James Corden. Zu dem Jahrestag wären die «Game of Thrones»-Schauspielerin und er normalerweise bestimmt nach Las Vegas gefahren, sagte Jonas. Doch nun befindet sich das Paar in Quarantäne zu Hause.

Ex-Nationalkeeper Lehmann und das Durcheinander mit den Corona-Tests

MÜNCHEN: Der ehemalige Fußball-Nationaltorhüter Jens Lehmann hat nach eigenen Angaben eine Infektion mit dem Coronavirus gut überstanden - und dabei auch eine kuriose Test-Situation erlebt. Mitte März habe er anderthalb Tage Symptome wie Fieber und Husten gehabt und sich daher am 20. März testen lassen, sagte Lehmann der Deutschen Presse-Agentur. Dieser Test sei verloren gegangen, weshalb er einen zweiten Test machen ließ. Dieser war laut Lehmann negativ. Wenig später erhielt er dann doch noch das Ergebnis des ersten Tests, welches positiv war. «Ich war zwei Wochen in Quarantäne, seit drei Wochen bin ich wieder raus und mir geht es gut» so der 50-Jährige. Zuerst hatte die «Bild»-Zeitung über Lehmanns Erkrankung berichtet.