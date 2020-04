Neues aus der Promiwelt

Von: Redaktion (dpa) | 28.04.20 | Überblick

Guido Maria Kretschmer «ganz high» von Hamburg

HAMBURG: Der vor etwa einem halben Jahr von Berlin nach Hamburg gezogene Modedesigner und TV-Star Guido Maria Kretschmer fühlt sich in seiner neuen Wahlheimat sehr wohl. «Ich liebe Hamburg sehr. Ich bin ganz high», sagte der 54-Jährige («Shopping Queen») der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Er habe zwar schon an vielen Plätzen gelebt. Aber: «Ich habe noch nie irgendwo gelebt, wo ich so schnell so glücklich war und so schnell mich so eingefunden habe in dieses Gefühl, was hier so ist!» Kretschmer ist im Herbst mit seinem Mann und seinen drei Hunden von Berlin nach Hamburg-Blankenese gezogen. Er genieße es zudem, dass die Stadt im Vergleich zu Berlin «so klein und überschaubar» sei.

Christopher Clark war früher vielleicht mal hessischer Förster

BERLIN: Christopher Clark (60) führt seine guten Deutschkenntnisse auf eine «natürliche Affinität» zu der Sprache zurück. Der in England lebende australische Historiker, bekannt aus mehreren ZDF-Serien, hat Deutsch weder auf der Schule gelernt noch studiert und auch nie für längere Zeit in Deutschland gearbeitet. «Deutsch habe ich informell gelernt - bis auf einen zweimonatigen Kurs beim Goethe-Institut in Schwäbisch Hall», sagte der Bestsellerautor der Deutschen Presse-Agentur. «Als ich mich ins Deutsche hineingearbeitet hatte, hatte ich das Gefühl, dass ich diese Sprache schon kennen würde, obwohl das natürlich nicht der Fall war. Vielleicht bin ich in einem früheren Leben ein hessischer Förster gewesen.» Vom 3. Mai an ist Clarks neue Serie «Welten-Saga» im ZDF zu sehen.

Regisseur Annaud arbeitet an Film über den Brand von Notre-Dame (Die Meldung lief auch im Ressort Kultur)

PARIS: Der französische Regisseur Jean-Jacques Annaud (76) arbeitet Medienberichten zufolge an einem Film über den Brand der Pariser Notre-Dame. Er wolle die Nacht des Feuers rekonstruieren und die Momente, die dem Unglück vorausgegangen seien, sagte der preisgekrönte Filmemacher («Der Name der Rose», «Sieben Jahre in Tibet») dem Radiosender «RTL». Der Film solle das unglaubliche und emotionale Ereignis von innen heraus erlebbar machen. Annaud hofft, mit den Dreharbeiten im Sommer starten zu können. Laut der Wochenzeitschrift «Le Point» soll der Film ohne Stars auskommen. In der weltberühmten Pariser Kathedrale brach am 15. April 2019 ein gewaltiges Feuer aus, das das gotische Gotteshaus teilweise zerstört hat.

Familie will Arbeit von Menschenrechtler Rüdiger Nehberg fortsetzen

HAMBURG: Annette Nehberg-Weber, die Ehefrau von Abenteurer Rüdiger Nehberg, will mit ihren Kindern Sophie und Roman nach dem Tod ihres Ehemanns die Menschenrechtsorganisation Target fortführen. Nehberg war Anfang April mit 84 Jahren gestorben. Der Verein engagiert sich für die brasilianischen Ureinwohner und gegen Genitalverstümmelungen an jungen Mädchen. «Wir werden mit der Target-Familie weitermachen, die Klinik für die Opfer der Verstümmelungen in der Danakil-Wüste und drei Krankenstationen im Regenwald in Brasilien weiterführen», sagte Annette Nehberg-Weber der Wochenzeitung «Die Zeit».

Prinz Harry gratuliert kleiner Lokomotive Thomas

LONDON: Der britische Prinz Harry (35) hat Thomas, der kleinen Lokomotive («Thomas the Tank Engine»), zum 75. Geburtstag gratuliert. Die freundliche und hilfsbereite Dampflokomotive ist die Hauptfigur einer Reihe von Geschichten und einer Fernsehserie für Kinder. 1945 verfasste der britische Pfarrer und Eisenbahnfan Wilbert Awdry den ersten Band der beliebten sogenannten Railway Series. Anlässlich des Geburtstages wird eine neue 22-minütige Folge gezeigt, in der als Zeichentrickfiguren auch Harrys Großmutter, Queen Elizabeth II., und sein Vater Charles als kleiner Junge zu sehen sind.

Netflix zeigt Doku zu Michelle Obamas Lesereise

NEW YORK: Die Ende 2018 erschienenen Memoiren von Michelle Obama (56) wurden zu einem literarischen Welterfolg. Die frühere First Lady der Vereinigten Staaten ging mit «Becoming» auch auf Lesereise. Der Tour durch 34 Städte weltweit hat Netflix jetzt eine eigene Doku gewidmet, die bei dem Streamingdienst am 6. Mai startet. Regie führte die Filmemacherin Nadia Hallgren. Der Film biete einen «seltenen und hautnahen» Blick und führe die Zuschauer hinter die Kulissen der legendären Tour, heißt es in einer Netflix-Mitteilung. Michelle Obama selbst geht darin auf die gegenwärtige Pandemie-Lage ein. «Es ist schwer, sich in diesen Tagen geerdet und hoffnungsfroh zu fühlen, aber ich hoffe, dass Sie, wie ich, Freude und ein bisschen Kurzweil finden können in dem, was Nadia gemacht hat», zitierte Netflix sie.

Frankfurt-Manager: Basketball-Profis über Wochen von Familie getrennt

FRANKFURT/MAIN: Die Profis aus der Basketball-Bundesliga sollen bei einer Saison-Fortsetzung im Turniermodus voraussichtlich weitgehend abgeschottet werden. «Wir werden die Leute rausholen aus dem normalen Leben. Das ist natürlich auch eine besondere Belastung», sagte Gunnar Wöbke, Geschäftsführer der Fraport Skyliners, in einem Podcast der Frankfurter. «Wir müssen uns um das Wohl unserer Spieler kümmern, die vier, fünf Wochen von ihren Familien getrennt sein werden. Das ist eine Ausnahmesituation, das muss man ganz klar so sagen.»

Stefan Mross spricht mit Fernsehzuschauern über Telefon und Video

RUST: Der Moderator und Musiker Stefan Mross (44) wünscht sich für seine Fernsehshow «Immer wieder sonntags» einen direkten Draht zum Publikum. «In dieser Staffel wollen wir den Zuschauern daheim die Möglichkeit geben, Teil unserer Sendung zu werden», sagte Mross am Dienstag in Rust bei Freiburg. Dafür habe er eine neue Rubrik geschaffen. Zuschauer könnten über Telefon und Video in die Sendung geschaltet werden. Zudem dürften sie Videobotschaften schicken. Gestärkt werden solle so das Gemeinschaftsgefühl. Die ARD-Unterhaltungsshow startet am Sonntag (3. Mai) in die Saison. Wegen der Corona-Krise ist Publikum vor Ort vorerst nicht zugelassen.

Katy Perry macht im Händedesinfektionskostüm Werbung für Show

LOS ANGELES: Die für schräge Aufmachungen bekannte US-Sängerin Katy Perry (35, «Dark Horse») macht ihrem Ruf alle Ehre: Als Handreiniger-Flasche verkleidet wirbt sie in einem Videoclip für die US-Castingshow «American Idol». «Passt auf Euch auf, wascht Eure Hände und schaltet ein», sagte Jurymitglied Perry in dem am Montag auf Instagram veröffentlichten Ausschnitt. Darin trägt sie ein Kostüm mit der Aufschrift «American Idol» und «Instant Music Sanitizer» (auf Deutsch: Sofortmusikreiniger). Im vergangenen Jahr machte Perry unter anderem mit einem Kronleuchter-Kleid und einem Cheeseburger-Kostüm Schlagzeilen.

Pariser Modeschöpfer Yorn hat sich Bremer Bodenständigkeit bewahrt

BREMEN/PARIS: Dem Pariser Modeschöpfer Yorn (84) ist seine Herkunft aus Bremen bis heute wichtig. In der «verdrehten Modewelt» habe er sich etwas hanseatische Bodenständigkeit bewahrt, sagte Yorn, der 1935 als Jürgen Michaelsen geboren wurde. «Was mir die Bremer Erziehung mitgegeben hat, ist die Ethik, das Rückgrat, wie man sich zu Erfolgen und Misserfolgen gestellt hat», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Bis heute beobachte er, was seine jungen Modekollegen kreieren. «Ich stelle mir nicht einmal die Frage, ob es mir gefällt», sagte Yorn. «Mode ist immer Ausdruck ihrer Zeit.» Chaos und Gewalt der heutigen Zeit spiegelten sich auch in der Mode. «Die 50er Jahre waren anders, weil die Zeiten anders waren.»

Tom Beck will sich die Haare abrasieren

BERLIN: Schauspieler Tom Beck will sich einen neuen Look verpassen. Der 42-Jährige beabsichtigt, sein Haar demnächst «superkurz» schneiden zu lassen. Der Entscheidung sei eine Abstimmung seiner Fans auf Instagram vorausgegangen, wie Beck dem Magazin «Bunte» sagte. Obwohl sich 70 Prozent dagegen ausgesprochen hätten, wolle er es machen, weil ihn die «langen Zausel» einfach nervten. Da Friseur-Salons derzeit wegen der Corona-Krise geschlossen sind, werde wohl seine Frau Chryssanthi Kavazi (31) den Rasierer in die Hand nehmen. «Mit dem Resultat werden wir beide dann leben müssen», scherzte der Schauspieler.

Arnold Schwarzenegger singt «Happy Birthday» für Hausesel Lulu

BERLIN: Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger hat für seinen Esel Lulu ein Geburtstagsständchen gesungen. Das Tier sei ein Jahr alt geworden, schrieb der Schauspieler in der Nacht zum Dienstag auf Twitter. Wie in einem kurzen Video zu sehen ist, füttert er das Geburtstagskind mit süßem Gebäck und singt dabei «Happy Birthday». «Die Kerzen sind unnötig hier», scherzt der 72-Jährige. Auch Schwarzeneggers Zwergpony Whiskey ist in dem Clip kurz zu sehen. Die beiden Tiere tauchen immer wieder in den Videos auf, die der Schauspieler in sozialen Medien postet. Zu Beginn der Corona-Krise filmte er sich mit ihnen zu Hause, um seine Fans dazu zu ermuntern,

Versteigerung von Treffen mit Stars soll in Corona-Krise Geld bringen

NEW YORK: Ein Kaffee mit Hillary Clinton? Einen Song aufnehmen mit Sting? Ein Plausch mit Sacha Baron Cohen? Oder Schauspielunterricht von Patrick Stewart? Diese und weitere Erlebnisse sollen Anfang Mai versteigert werden, um Geld für den Kampf gegen die Corona-Pandemie zu sammeln. Interessierte könnten zwischen dem 1. und 8. Mai online bieten, teilte das Auktionshaus Sotheby's am Montag (Ortszeit) in New York mit. Die Einnahmen kämen dann der Flüchtlingsorganisation International Rescue Committee bei ihren Anstrengungen gegen eine weitere Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zugute.