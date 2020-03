Neues aus der Promiwelt

«Verrückte Zeiten»: Gottschalk, Jauch und Pocher in «Quarantäne-WG»

KÖLN: Weiße Wände statt aufwendiger Studiodeko: Vor einer für Unterhaltungsshows ungewohnt tristen Kulisse haben sich Thomas Gottschalk (69), Günther Jauch (63) und Oliver Pocher (42) am Montagabend erstmals aus ihrer «Quarantäne-WG» gemeldet. In der live ausgestrahlten RTL-Sendung schaltete sich das Show-Trio von zuhause aus per Videoschalte zusammen und besprach die aktuelle Corona-Krise. «Ich hätte ja nie im Leben eine Kamera in mein Wohnzimmer gelassen. Aber es sind verrückte Zeiten», meinte Gottschalk. Der Entertainer - eigentlich für seinen extravaganten Modestil bekannt - saß wie Corona-Patient Pocher im schlichten, weißen T-Shirt vor seinem Laptop. Im Hintergrund ein Fernseher und Bücherregale. Jauch sendete im blau-weiß-karierten Hemd aus einem «Bürozimmerchen».

Schauspieler Rolf Becker berät sich gern mit Meret und Ben

HAMBURG: Der Schauspieler Rolf Becker (84, «In aller Freundschaft») arbeitet oft mit seinen prominenten Kindern Meret (51, «Tatort») und Ben (55, «Werk ohne Autor») zusammen - allerdings meist hinter den Kulissen. «Wenn einer von uns eine Rolle angenommen hat, beraten wir uns gern gegenseitig», sagte Becker der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in einem Gespräch zu seinem 85. Geburtstag am Dienstag (31. März). «Meine Kinder wollen von mir meist etwas zur Dramaturgie oder zum historischen Hintergrund eines Films wissen. Und sie geben mir beispielsweise Infos zu einem Regisseur und dessen Eigenarten», erklärte der Künstler. «Seltsamerweise», wie er sagt, würden sie nur sehr selten gemeinsam engagiert.

Hilaria Baldwin: Musste sechs Wochen auf ersten Kuss warten

BERLIN: US-Schauspieler Alec Baldwin (61) hat seine Ehefrau Hilaria erst sechs Wochen nach dem ersten Treffen geküsst. «Erst sagte er mir all die Sachen, wie «Ich werde dich heiraten», «Ich möchte den Rest meines Lebens mit dir verbringen», «Wir werden viele Kinder haben», nur um mir am Ende des Abends die Hand zu schütteln», sagte Hilaria Baldwin (36) in der Show der Komikerin Ellen DeGeneres. Die beiden beantworteten dort gemeinsam Fragen aus dem Publikum. Sechs Wochen habe sie auf den ersten Kuss warten müssen, berichtete Hilaria. «Ich wollte nicht, dass du denkst, ich will nur Sex mit dir», verteidigte sich Alec Baldwin. «Es hat offensichtlich geklappt», antwortete Hilaria. Das Paar ist seit 2012 verheiratet und hat vier Kinder.

Sühring-Zwillinge tischen Omas Eierlikör zur Schließung auf

BANGKOK: Ihr Restaurant in Bangkok schaffte es auf die Rangliste der 50 besten Adressen der Welt: Die Sühring-Zwillinge aus Berlin-Marzahn teilen nun die Probleme von vielen Köchen. Ihr Restaurant musste in der Corona-Krise erst einmal schließen. Nach der Hiobsbotschaft wurde für die Mitarbeiter aufgetischt, was die Küche noch hergab, erzählte Thomas Sühring der Deutschen Presse-Agentur in Bangkok. Heißt: Schweinehaxe und Kartoffelsalat, danach «Omas Eierlikör für alle», nach dem Rezept der Großmutter aus Brandenburg. Die Schließung kam nicht überraschend, nachdem in den vergangenen Monaten erst die asiatischen Touristen ausblieben und dann auch Thailand Richtung Ausnahmezustand rutschte, die Restaurants der Hauptstadt sind offiziell bis Mitte April zu. Nun ist auch das «Sühring», das in einer alten Diplomatenvilla deutsch geprägte Spitzenküche serviert, erst einmal dicht. 60 Mitarbeiter sind betroffen.

Lambsdorff auf Weg der Besserung - Corona ist keine «harmlose Grippe»

BERLIN: Der positiv auf das Coronavirus getestete FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff befindet sich nach fast zwei Wochen Quarantäne eigenen Worten zufolge auf dem Wege der Besserung. «Anders als viele andere hatte ich Glück und musste bisher nicht ins Krankenhaus. Aber ich merke, dass es sich nicht um eine harmlose Grippe handelt, die nur ältere oder Menschen mit Vorerkrankungen trifft», sagte der stellvertretende FDP-Fraktionschef der Heidelberger «Rhein-Neckar-Zeitung» (Dienstag). Die Krankheit sei wellenförmig verlaufen. Er habe einige Zeit Schnupfen gehabt, dann sei Husten dazugekommen. «Die Symptome sind wenig spektakulär, genau das erleichtert dem Virus die Ausbreitung», mahnte der 53-Jährige aus Köln.

Kampf gegen Corona: Elon Musk bietet Beatmungsgeräte an

BERLIN: Tech-Milliardär Elon Musk hat für den Kampf gegen das Coronavirus seine Hilfe angeboten. Er habe in China 1255 Beatmungsgeräte gekauft und nach Los Angeles gebracht, schrieb der 48-jährige Tesla-Chef auf Twitter. «Wenn Sie ein kostenloses Beatmungsgerät installiert bekommen möchten, lassen Sie es mich wissen», sagte Musk. Tesla hatte in der vergangenen Woche einem Produktionsstopp in seinem Hauptwerk im kalifornischen Fremont aufgrund der Coronavirus-Krise zugestimmt. «Wir halten uns an die gesetzlichen Vorschriften», teilte der US-Elektroautobauer mit. Vorangegangen waren tagelange Diskussionen mit Gesetzesvertretern.

Friedensnobelpreisträger Ahtisaari positiv auf Coronavirus getestet

HELSINKI: Der finnische Friedensnobelpreisträger und Ex-Präsident Martti Ahtisaari ist positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Wie das finnische Präsidialbüro am Dienstag mitteilte, wurde die Infektion von Ahtisaari am Montag bestätigt. Dem 82-Jährigen gehe es den Umständen entsprechend gut, erklärte die von Ahtisaari gegründete finnische Friedensorganisation CMI. Bereits am Wochenende war das neuartige Virus Sars-CoV-2 bei Ahtisaaris Frau Eeva nachgewiesen worden. Ahtisaari war von 1994 bis 2000 finnischer Präsident gewesen. Seit den 70er Jahren setzt er sich als Vermittler für die Lösung von internationalen Krisen und Konflikten in aller Welt ein. Für diese Bemühungen erhielt er 2008 den Friedensnobelpreis.