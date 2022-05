Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 15.05.22 | Überblick

Campino zweifelt wegen des Ukraine-Kriegs an Wehrdienstverweigerung

BERLIN: Rocksänger Campino (59, «Tage wie diese») hat angesichts des Ukraine-Kriegs derzeit ein Gefühl, «als ob die Welt über uns zusammenstürzt» - und stellt daher alte Grundsätze auf den Prüfstand. Etwa die Frage nach dem Dienst an der Waffe: «Ich persönlich habe den Kriegsdienst 1983 verweigert. Das würde ich heute, unter diesen Umständen, wenn ich jetzt meine Einberufung bekäme, wahrscheinlich nicht mehr tun», sagte der Frontmann der Band Die Toten Hosen im Interview der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

«Gerade lernen wir doch eindrücklich, warum eine Identität als Europäer so wichtig ist und warum wir eine Wertegemeinschaft sein müssen», sagte der Musiker mit dem bürgerlichen Namen Andreas Frege, der sich politisch links und als Wähler bei den Grünen verortet. «Das hat dann leider auch etwas mit Aufrüstung zu tun. Wir können es uns nicht leisten, völlig wehrlos gegenüber Despoten zu sein, wie Putin einer ist, der alte Machtfantasien auslebt. So einen Mann kann man nur stoppen, wenn er auch Respekt vor der Gegenseite hat.»

Zugleich sei dies «eine dramatische Tragödie, denn alle diese Gelder, die wir in Zukunft für Rüstung ausgeben werden, könnten wir verdammt nochmal für unser Sozialsystem, Kitas, Schulen, öffentliche Infrastruktur und nicht zuletzt den Kampf gegen den Klimawandel gebrauchen». Der Sänger gab zu, wegen der Weltlage ratlos zu sein, betonte aber auch: «Wir alle dürfen uns Verunsicherung erlauben. Selbst die gescheitesten Leute können uns derzeit kein Rezept geben, wie es weitergeht.»

Sein Auftrag als Musiker sei klar: «Trotz der gesellschaftlich angespannten Lage ist es aber wichtig, dass wir Menschen uns selbst auch eine mentale Gesundheit erhalten, Glücksmomente finden», sagte Campino, dessen Punkrockgruppe - eine der erfolgreichsten in Deutschland - ihr 40-jähriges Bestehen ab Ende Mai mit neuer Platte und Tournee feiert. «Und ich hoffe, dass wir als Band einen Beitrag dazu liefern können, mit unserer Musik solche Momente zu schaffen.»

Ewan McGregor will Einradfahren lernen

BERLIN: Hollywoodstar Ewan McGregor will mit steigendem Alter immer weiter Neues lernen.

Als Beispiel nannte der 51-jährige Brite in der «Bild am Sonntag» das Einradfahren. «Das kann man leider nur lernen, wenn man ständig runterfällt und wieder aufsteigt. Eine gute Lektion fürs Leben.» Am 27. Mai startet die «Star Wars»-Serie «Obi-Wan Kenobi», in der Ewan McGregor zurückkehrt und den weisen Jedi-Meister nach drei Kinofilmen nun zum vierten Mal spielt. Was passiert, verrät er allerdings nicht: Alles sei streng geheim. Damit wolle Produzent Disney die Fans schützen. «Spoiler würden die Spannung kaputt machen. Außer meiner Familie habe ich allen etwas vorgemacht», sagt McGregor.

ESC-Gewinner Psjuk: Informieren und Menschen im Stahlwerk helfen

TURIN: Die ESC-Gewinner wollen den Krieg in der Ukraine noch stärker in die Öffentlichkeit bringen. «Wir haben in diesen Tagen große Trauer in der Ukraine, weil unsere Leute von allen Seiten blockiert sind und nicht aus dem Asow-Stahlwerk rauskommen», sagte Rapper Oleh Psjuk von der Band Kalush Orchestra am frühen Sonntagmorgen vor der Presse.

Das Stahlwerk in Mariupol steht unter russischem Beschuss. Psjuk: «Wir brauchen Hilfe, um diese Menschen freizubekommen.» Der Ukrainer empfahl, Informationen über das Geschehen in seinem Land zu verbreiten, darüber zu sprechen und zu versuchen, an die Regierungen und Behörden heranzutreten. «Das ist so wichtig», meinte der junge Mann, der mit seiner Band in den kommenden Tagen wieder in die Ukraine reisen wird.

Was in seinem Land auf Psjuk wartet und ob er im Militär kämpfen muss, wusste der Musiker nach eigenen Worten noch nicht. Am Montag feiert er seinen 28. Geburtstag - allerdings ohne seine Mutter Stefania, der er den gleichnamigen Gewinnersong beim diesjährigen Eurovision Song Contest im italienischen Turin gewidmet hat.

«Wir sind bereit, so viel zu kämpfen wie wir können, und bis zum Ende zu gehen», erklärte er weiter. Besorgt zu sein, ende nicht an der Grenze. «Alle meine Freunde und Familie und Lieben sind sowieso in der Ukraine, egal, wo ich bin.» Manchmal ist es laut Psjuk sogar noch tröstlicher, dort mit ihnen zusammen zu sein.

Wenn Siegertypen hinken: Måneskin treten bei ESC auf

TURIN: Die italienischen Grand-Prix-Gewinner Måneskin aus dem vergangenen Jahr haben beim Eurovision Song Contest (ESC) 2022 für Schmunzeln gesorgt. Am späten Samstagabend spielten sie nach dem Durchlauf der diesjährigen ESC-Finalisten auf der Bühne des Palaolimipico in Turin vor Tausenden Zuschauern ihren neuen Song «Supermodel». Sänger und Frontmann Damiano David hinkte bei dem Auftritt und hüpfte auf einem Bein über die Bühne. Wegen seiner Beinverletzung war die Band bei den vorangegangenen Generalproben, anders als vorgesehen, nicht aufgetreten, was zu Protesten der anwesenden Zuschauer geführt hatte.

Am Ende hatte David noch einen Tipp für die diesjährigen ESC-Kandidaten: «Habt Spaß und kommt nicht zu nah an den Tisch», sagte er am Ende des Auftritts mit einem Augenzwinkern. Er spielte damit auf einen Vorfall vom ESC 2021 in Rotterdam an, bei dem die Band mit «Zitti e buoni» den Sieg für Italien geholt hatte.

Eine Kamera hatte ihn damals im sogenannten Green Room eingefangen, dem Bereich, wo die Künstler nach ihrem Auftritt sitzen. Dort war zu sehen gewesen, wie David sich zum Tisch gebeugt und sich dann ruckartig aufgerichtet hatte. Der Vorwurf vieler Zuschauer lautete damals: Der hat doch gekokst. David bestritt die Vorwürfe und machte zum Beweis einen Drogentest - mit negativem Ergebnis.

Deutscher ESC-Vertreter: Ich habe mir Sieg der Ukraine gewünscht

TURIN: Deutschlands Grand-Prix-Vertreter Malik Harris hat seinen letzten Platz gelassen hingenommen und sich über den Sieg der Ukraine gefreut. «Ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass die Ukraine gewonnen hat, weil ich mir das so gewünscht habe», sagte der 24-Jährige aus Bayern in der Nacht zum Sonntag im Ersten. «Ich habe so gefeiert, dementsprechend war das ein schöner Abend. Ich weiß, dass man nicht allzu viele Punkte geholt hat am Ende, aber es war wirklich ein schöner Abend.» Harris mit seinem Song «Rockstars» den letzten von insgesamt 25 Plätzen im italienischen Turin belegt.

Harris hatte sich bereits am Ende seines Auftritts solidarisch mit der Ukraine angesichts des russischen Angriffs auf das Land gezeigt. Er drehte vor internationalem Publikum seine Gitarre um. Auf der Rückseite war eine Ukraine-Fahne zu sehen mit der Aufschrift «Peace» (Frieden). Der Krieg dauert schon seit Ende Februar.

Ihm sei öfter gesagt worden, dass er «kein Statement machen darf», sagte Harris über seine Aktion. Nach der letzten Probe vor dem Finale habe er die Fahne auf die Gitarre geklebt. «Ich bin sehr froh, das gemacht zu haben. Das fühlt sich sehr, sehr gut an.»

Präsident Selenskyj: Der ESC 2023 wird in der Ukraine ausgetragen

KIEW: Nach dem Sieg der Ukraine beim Eurovision Song Contest 2022 zeigt sich Präsident Wolodymyr Selenskyj überglücklich und will den Wettbewerb im nächsten Jahr in seinem Land austragen. «Unser Mut beeindruckt die Welt, unsere Musik erobert Europa! Im nächsten Jahr empfängt die Ukraine den Eurovision! Zum dritten Mal in unserer Geschichte», teilte Selenskyj im Nachrichtenkanal Telegram am Sonntagmorgen mit. Er glaube daran, dass dies nicht der letzte Sieg sei.

Selenskyj nahm auch Bezug auf den Aufruf der Band Kalush Orchestra beim ESC, die von russischen Truppen belagerte Hafenstadt Mariupol zu retten. «Wir tun alles dafür, damit eines Tages das ukrainische Mariupol die Teilnehmer und Gäste der Eurovision empfängt. Ein freies, friedliches, wieder aufgebautes!», schrieb Selenskyj.

«Ich danke dem Kalush Orchestra für den Sieg und allen, die dafür ihre Stimme gaben! Ich bin überzeugt, dass unser siegreicher Akkord in der Schlacht mit dem Feind nicht mehr fern liegt.» Selenskyj geht davon aus, dass die Ukraine den am 24. Februar begonnenen Krieg gegen Russland gewinnt. «Ruhm der Ukraine!», sagte Selenskyj. Kulturminister Olexander Tkatschenko sagte, er denke nun schon über den Austragungsort in der Ukraine nach.

Unklar ist, ob die Ukraine wirklich den ESC im nächsten Jahr austragen kann. Derzeit könnte die Ukraine keinen solchen Wettbewerb ausrichten, weil in dem Land Kriegsrecht herrscht. Damit sind keine Großveranstaltungen erlaubt; und es gelten etwa nächtliche Ausgangssperren. Die Ukraine steht unter Attacke eines Angriffskriegs von Russland, das wegen der völkerrechtswidrigen Invasion vom ESC ausgeschlossen ist. Ein Ende des Krieges ist nicht in Sicht.

Ukrainisches Fernsehen: Gemeinsamer Sieg für das Land im Krieg

KIEW: In der Ukraine ist der Sieg der Band Kalusha Orchestra beim Eurovision Song Contest in Turin mit Euphorie aufgenommen worden. «Das ist unser gemeinsamer Sieg für unsere Ukraine. Das ist ein Sieg im Gedenken an alle, die umgekommen sind», sagte der Moderator des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, Timur Miroschnytschenko, in der Nacht zum Sonntag mit Blick auf den Angriffskrieg Russlands gegen das Land. «Wir siegen an der musikalischen Front und...», sagte der Moderator, dann brach ihm die Stimme, und er musste weinen.

ESC-Veranstalter: Unregelmäßigkeiten bei Jury-Abstimmung

TURIN: Nach dem Eurovision Song Contest in Turin gehen die Veranstalter Hinweisen auf mögliche Manipulationen beim zweiten Halbfinale nach. In sechs Ländern seien Unregelmäßigkeiten bei der Jury-Abstimmung festgestellt worden, teilte die Europäischen Rundfunkunion EBU in der Nacht zum Sonntag mit. Ländernamen wurden zunächst nicht genannt. Es sei stattdessen in den betroffenen Ländern ein Mittelwert aus den Punkten von anderen Staaten gebildet worden, die ähnlich abgestimmt hätten. Details wurden nicht genannt.

«Die EBU nimmt alle mutmaßlichen Versuche, die Abstimmung beim Eurovision Song Contest zu manipulieren, äußerst ernst», hieß es in einer Mitteilung. Die Rundfunkunion habe das Recht, die betroffenen Stimmen zu entfernen - auch wenn diese den Ausgang beeinflussten.

Bei dem zweiten Halbfinale am Donnerstag hatten sich weitere zehn Länder für die Endrunde am Samstag mit dann insgesamt 25 Teilnehmern qualifiziert: Finnland, Polen, Belgien, Schweden Estland, Aserbaidschan, die Tschechische Republik, Rumänien, Serbien und Australien.

Deutschland beim ESC 2022 auf dem letzten Platz

TURIN: Deutschland ist beim Eurovision Song Contest (ESC) 2022 auf dem letzten Platz gelandet.

Der Song von Malik Harris hat in der Abstimmung der Fachleute keinen einzigen Punkt erhalten. Auch in der Zuschauerabstimmung erhielt Deutschland nur magere sechs Punkte. Die Bundesrepublik war damit das einzige Land unter den 25 Finalisten, die in der Nacht zu Sonntag keine Stimme aus einer Jury bekommen hat. Harris lag mit seinem Song «Rockstars» damit auf dem letzten Platz.