Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 08.05.22 | Aktualisiert um: 13:05 | Überblick

Benedict Cumberbatch: Langsam Fortschritt für Schauspielerinnen

BERLIN: Schauspieler Benedict Cumberbatch (45) sieht auf dem Weg zur Gleichberechtigung in der Filmbranche noch einiges zu tun. Als Beispiel nannte er die gleiche Bezahlung von Frauen und Männern. «Aber wir kommen dort hoffentlich hin», sagte Cumberbatch bei Interviews in Berlin. Mit seinem aktuellen Film ist er erneut im Superheldenuniversum unterwegs - in der Fortsetzung von «Doctor Strange» spielt er zusammen mit Elizabeth Olsen.

Liz sei eine außergewöhnliche Schauspielerin, sagte Cumberbatch. Sie sei das jüngste Beispiel für ein unglaubliches Talent, mit dem er das Glück gehabt habe, zusammenzuarbeiten.

Nach Einschätzung von Cumberbatch verändern sich auch die Frauenrollen in Filmen nach und nach. Langsam aber sicher sehe man weibliche Rollen, die stärker, interessanter, spaltender, komplexer und weniger verallgemeinernd seien.

Er denke da beispielsweise an Olivia Colman und Dakota Johnson in «Frau im Dunkeln» («The Lost Daughter»). In dem Film geht es um Frauen, die mit dem Muttersein und mit ihren Kindern hadern. Das seien wirklich komplexe Charakterarbeiten, sagte Cumberbatch. Er sagte aber auch, dass er bei der Frage nach Gleichberechtigung vielleicht nicht seine Sicht als Mann erklären sollte. «Ich sollte Ihnen die Frage stellen: Wie sehen Sie das?», fragte er die Journalistinnen und Journalisten zurück.

Schwarzer kritisiert Selenskyj: Hört nicht auf zu provozieren

MÜNCHEN: Die Feministin Alice Schwarzer wünscht sich vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gemäßigtere Töne. «Ich bedauere, dass Selenskyj nicht aufhört zu provozieren», sagte sie am Samstag der Deutschen Presse-Agentur in München bei der Vorstellung des Dokumentarfilms «Alice Schwarzer». Würde Bundeskanzler Olaf Scholz der Einladung Selenskyjs folgen und am 9. Mai nach Kiew reisen, wäre das eine «Provokation ohne Gleichen». An dem Tag feiert Russland den sowjetischen Sieg über das nationalsozialistische Deutschland im Zweiten Weltkrieg.

Schwarzer steht seit Tagen wegen eines offenen Briefes an Scholz in den Schlagzeilen, in dem sie sich aus Furcht vor einer Ausweitung des Krieges mit anderen Intellektuellen gegen die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine ausspricht.

«Ich würde mir doch ein bisschen nuanciertere Töne auch aus der Ukraine wünschen», sagte Schwarzer und betonte: Wenn man die offizielle Politik des Präsidenten «zum Teil fragwürdig» fände, bedeute das nicht, dass man nicht mit dem Land fühle oder die Opfer ignoriere - «ganz im Gegenteil».

Mit dem offenen Brief in der Zeitschrift «Emma», den auch Martin Walser, Juli Zeh und Gerhard Polt unterzeichnet haben, sei die Debatte über das Pro und Contra der Waffenlieferungen hierzulande voll entbrannt. Denn die Hälfte der Menschen in Deutschland sehe die Lieferung schwerer Waffen laut Umfragen kritisch. «Unser offener Brief hat den Pfropfen aus der Flasche gehauen. Dadurch ist jetzt die Debatte einfach voll losgegangen und das ist gut. Denn über so lebenswichtige Fragen muss man reden.» Den Brief haben mittlerweile rund 250.000 Menschen unterschrieben. «Es gibt wenig in meinem Leben, was so viel Sinn gemacht hat, wie das Initiieren dieses offenen Briefes.»

Harry Laffontien gewinnt «Deutschland sucht den Superstar»

KÖLN: Der Zirkus-Artist Harry Laffontien hat die RTL-Castingshow «Deutschland sucht den Superstar» gewonnen. Der 21-Jährige setzte sich am Samstag im Finale der 19. Staffel gegen seine drei verbliebenen Konkurrenten durch. Darunter auch sein jüngerer Bruder, Gianni Laffontien (17).

«Harry, du kannst eigentlich singen was du willst, es ist immer gut», schwärmte «DSDS»-Juror Florian Silbereisen, nachdem der Sänger seinen Final-Song «Someone To You» vorgetragen hatte. Produziert wurde der Song von «DSDS»-Juror Toby Gad. «Du hast diesen Song zu deinem eigenen Song gemacht. So, wie er sein soll. Das war Harry. Das war authentisch!», sagte Gastjuror Joachim Llambi, der bereits im Halbfinale von Laffontien schwärmte.

Der in Hiddenhausen lebende Sänger sicherte sich mit seinem Triumph 100.000 Euro und einen Plattenvertrag bei Universal Music.