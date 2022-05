Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 01.05.22 | Überblick

Prinz Charles ruft zur Auffrischung alter Wälder auf

LONDON: Der britische Prinz Charles wünscht sich einen stärkeren Einsatz für die alten Wälder und Bäume im Vereinigten Königreich. Im Rahmen eines neuen Projekts zu Ehren seiner Mutter Königin Elizabeth II. (96) rief der 73-Jährige nach Informationen der Nachrichtenagentur PA dazu auf, den historischen natürlichen Lebensraum in Großbritannien aufzufrischen.

Es handle sich um kostbare, schwindende Vermögenswerte, die die Artenvielfalt unterstützten und das schönste Material für Handwerker lieferten, sagte der Prinz von Wales demnach in einer Videobotschaft zur Vorstellung eines Verzeichnisses alter Wälder und Bäume, die der Queen anlässlich ihres 70. Thronjubiläums gewidmet wird. Diese Kostbarkeiten müssten für zukünftige Generationen erhalten bleiben.

Charles ist Schirmherr der Initiative Queen's Green Canopy (QGC), die Bürgerinnen und Bürger dazu ermutigt, anlässlich des Thronjubiläums einen Baum zu pflanzen und somit ein Vermächtnis zu Ehren der Königin zu schaffen (Motto: «plant a tree for the jubilee»).

Passend zum 70. Thronjubiläum besteht das neue Naturverzeichnis aus 70 alten Wäldern und 70 Bäumen. Dazu zählt unter anderem der Apfelbaum, der den Mathematiker Isaac Newton in der englischen Grafschaft Lincolnshire zu der Frage veranlasst haben soll, warum Äpfel immer direkt auf den Boden fallen.

US-Country-Sängerin Naomi Judd mit 76 Jahren gestorben

LOS ANGELES: Die US-amerikanische Country-Sängerin Naomi Judd, Mutter der Sängerin Wynonna Judd (57) und der Schauspielerin Ashley Judd (54), ist tot. «Wir Schwestern habe heute eine Tragödie erlebt», hieß es am Samstag in einer Mitteilung der Schauspielerin auf Instagram. Sie hätten ihre «wunderschöne» Mutter durch eine psychische Erkrankung verloren. Diese Erklärung wurde auch auf der Twitterseite von «The Judds» veröffentlicht. Unter diesem Bandnamen waren Naomi und Tochter Wynonna als Country-Duo bekannt. Ein Sprecher von Ashley Judd bestätigte den Tod der Sängerin dem Sender CNN. Naomi Judd wurde 76 Jahre alt.

Als Country-Duo machten «The Judds» seit den 1980er Jahren Musik. Sie wurden durch Hits wie «Mama He's Crazy», «Why Not Me», «Love Can Build a Bridge» und «Girls' Night Out» bekannt. Die mehrfachen Grammy-Preisträgerinnen standen kürzlich noch gemeinsam auf der Bühne. Am Sonntag sollten «The Judds» in die Ruhmeshalle «Country Music Hall of Fame» aufgenommen werden.

In früheren Interviews habe Naomi Judd offen über Depressionen und Angstzustände gesprochen, berichtete der Sender CNN.

Viele Kollegen, darunter Travis Tritt, Carly Pearce und Maren Morris, reagierten bestürzt auf die Todesnachricht. «Die Country-Musik hat eine wahre Legende verloren», schrieb Sängerin Carrie Underwood auf Twitter.